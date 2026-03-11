SUSCRÍBETE
    Consejera del Coordinador Eléctrico por apagón 25F y la institución: “Sufrimos un golpe súper importante”

    Bernardita Espinoza, que también es vicepresidenta del organismo, señaló que "el Coordinador no es un adversario, no estamos al otro lado de la calle. Estamos todos juntos en el mismo tren y tenemos que trabajar juntos".

    Matías VeraPor 
    Matías Vera
    25.07.2025

    La consejera y vicepresidenta del Coordinador Eléctrico Nacional (CEN), Bernardita Espinoza, dijo esta mañana en la conferencia Energyear que el “sistema enfrenta más dificultades que antes para mantener la estabilidad de la red (...) hoy día tenemos un sistema eléctrico que en los últimos 10 años y principalmente el último, se ha complejizado en forma muy importante”.

    Espinoza hizo un balance del apagón del 25 febrero del año pasado que dejó al 98% de la población sin electricidad. “Sufrimos un golpe súper importante. Como Coordinador fue un momento doloroso, un momento duro, pero como todas las cosas en la vida, como todas las crisis, nos presentó una oportunidad que no hubiésemos tenido en otras condiciones, de tener una autopsia total del sistema eléctrico, su funcionamiento y su brecha”, sinceró.

    Hicimos un análisis objetivo súper acucioso con todos nuestros profesionales, con la academia, con institutos internacionales, para poder detectar uno a uno todas las brechas que merecían ser tratadas para mejorar. Brechas de índole tecnológica, brechas de índole operacional, brechas de cumplimiento normativo y también algunas brechas regulatorias”.

    La autoridad apuntó que el 25 de febrero no debe ser un punto de fractura, sino de reflexión y de unión, añadiendo que el Coordinador no es un enemigo de las empresas coordinadas.

    “Este sistema lo conformamos todos, actores institucionales, actores en las empresas privadas. Yo sé que estas 850 empresas tienen a veces intereses contrapuestos inclusive, pero hay que reunirse, hay que juntarse y también con el Coordinador. El Coordinador no es un adversario, no estamos al otro lado de la calle. Estamos todos juntos en el mismo tren y tenemos que trabajar juntos si queremos un sistema que enfrente con seguridad, con resiliencia y con eficiencia económica la transición energética”, sentenció.

    El proyecto Kimal-Lo Aguirre, la millonaria megalínea de transmisión que alcanzó su aprobación ambiental en noviembre pasado, también fue mencionado por la consejera. “El proyecto Kimal-Lo Aguirre no es un lujo de ingenieros que nos obsesionan los grandes proyectos, es una necesidad que tenemos que implementar con valentía. Con una visión no extra conservadora, sino que con una visión realista”.

    Espinoza concluyó señalando que “el 2025 tuvimos un año súper seco y no tuvimos problemas de abastecimiento, y eso es gracias a la incorporación de nuestras energías renovables variables. Sí hacen sistemas más complejos, pero han sido fundamentales para evitar otro tipo de riesgo, como los riesgos de desabastecimiento”.

