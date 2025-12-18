Consorcio concreta su ingreso a la propiedad de ABC

Consorcio Financiero concretó este miércoles su ingreso a la propiedad de ABC, luego de suscribir 420.226.296 acciones en el marco del aumento de capital llevado a cambio por el retailer.

En total, la compañía desembolsó $4.593.073.415, tras lo cual se adjudicó un 6% del total de acciones emitidas de la sociedad.

Hace dos semanas ABC informó a la Bolsa de Santiago que Setec SpA - ligada a la familia Santa Cruz - vendió a Consorcio un total 418.523.554 opciones de suscripción preferente del aumento de capital de ABC.

Fuentes al tanto de la transacción habían señalado que la familia Santa Cruz no quiso suscribir el aumento de capital, tras lo cual Leonidas Vial invitó a Consorcio a participar en la operación.

Tras la suscripción de las opciones, Consorcio se convertirá en el tercer mayor accionista de ABC. Según la memoria 2024 de ABC, los mayores accionistas son Rentas VC y Rentas ST con 24,29% y 0,02%, respectivamente, ambas ligadas a Leonidas Vial; Inversiones Baguales con un 3,13%, ligada a Manuel José Vial Claro - hijo de Leonidas y presidente de ABC-; Setec Spa con 25,41%, ligada a la Familia Santa Cruz Negri, e Inversiones Alipen Spa, con un 0,1%, ligada a Jaime Santa Cruz Negri.

Esta última sociedad también vendió sus derechos. El mismo día Alipen reportó que la venta de 1.702.742 opciones a Consorcio.

Mediante un comunicado, ABC señaló que este hito se suma al concretado este lunes, en que abc recibió el respaldo de sus acreedores bonistas, quienes en junta de tenedores de bonos acordaron capitalizar intereses y modificar determinadas condiciones de la Serie D, que le permitirá a la compañía un menor flujo en el pago de intereses para el año 2026 por un monto aproximado de $7.000 millones y para los ejercicios posteriores, MM$4.000 aproximado por ejercicio anual.

El aumento de capital de ABC busca recaudar $18.000 millones.