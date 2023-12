COP28: Enel reafirma su compromiso en la lucha contra el cambio climático

En el marco de la la 28ª Conferencia de las Partes de la Convención Marco de las Naciones Unidas sobre el Cambio Climático (COP28), Enel reafirmó su compromiso en la lucha contra el cambio climático a través de una serie de iniciativas.

El Grupo Enel está a la vanguardia de la descarbonización de los sistemas eléctricos, tal y como demuestra su nueva estrategia, en la que hemos confirmado todos los objetivos de descarbonización, en particular la salida de la generación de carbón para 2027 y la ambición de lograr cero emisiones en todos los ámbitos para 2040. El principal foco de atención de la COP28 en los sistemas eléctricos se centra en temas también estratégicos para nosotros, como la sostenibilidad del mix de generación, la eficiencia energética y la reducción de la dependencia de los combustibles fósiles. De hecho, estamos comprometidos con la construcción de un sector eléctrico basado en una generación totalmente sostenible desde el punto de vista medioambiental y económico”, dijo en un comunicado Gianni Vittorio Armani, Director Enel Grids and Innovability de Enel.

Enel, que se sumó a la iniciativa Green Powered Future Mission (GPFM), participó en el acto relacionado “Mission Innovation Green Powered Future Mission: National pilot projects for net zero power systems”.

También participó en la iniciativa 3DEN, liderada por la Agencia Internacional de la Energía (AIE) y el MASE, para acelerar los avances en la modernización del sistema energético mediante la elaboración de directrices y la puesta en marcha de proyectos piloto.

Además, fue una de las empresas del sector eléctrico que se sumaron, a través de la “UAE Declaration for Action”, a la “Utilities for Net Zero Alliance” (UNEZA), una iniciativa coordinada por IRENA (International Renewable Energy Agency).

En un comunicado, detalló otras instancias en las que participó y señaló que Endesa fue galardonada con el premio “Energy Transition Changemaker” en la categoría de Renovables, por el proyecto Just Transition de la central termoeléctrica de Andorra.