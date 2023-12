Economista de Quiñenco, Andrea Tokman, plantea sus reparos a las cifras de recaudación por elusión y evasión del gobierno

De cara a lograr sacar adelante el proyecto del pacto fiscal, el gobierno presentará cifras actualizadas sobre la evasión y elusión en el pago de impuestos que existe en Chile, un dato -en base a un informe del Servicio de Impuesto Internos- que busca ser clave para generar apoyo en la iniciativa. Sin embargo, ante el reciente anuncio, la economista jefe de Quiñenco y consejera de la Sofofa, Andrea Tokman, planteó sus dudas.

No te pierdas en Pulso

La economista de la firma ligada al grupo Luksic comentó que ve, en las cifras presentadas por el ministro de Hacienda, Mario Marcel, en el marco de un seminario de Sofofa, el mismo escenario que se planteó en un principio de la discusión de la reforma tributaria al comienzo del gobierno de la administración actual.

En la presentación en cuestión, Marcel comentó que, para el caso del IVA, la brecha es del orden del 1,8% del PIB lo que equivale a un incumplimiento tributario, es decir, a una tasa de evasión del 18,4%. Mientras que para el Impuesto de Primera Categoría es de 4,7% del PIB, equivalente a un incumplimiento tributario de 51%, que, en todo caso, incluye el componente de IVA, entre otras cifras.

“El dato que nos acaba de dar hoy día no está publicado, no existe el informe todavía (...) Pero en el fondo estamos hablando del mismo 1,5 puntos del PIB que inicialmente empezamos a hablar cuando hablábamos de la cifra de 7,5 puntos del PIB de evasión y elusión que calculaba Michel Jorratt (en su informe) y que después de varios informes posteriores han dicho que es bastante menos, posiblemente la mitad”, comentó Tokman en el seminario de la Sofofa y luego de la presentación de Marcel en el contexto de un informe que será presentado en detalle esta jornada en la mesa del pacto fiscal, donde hay representantes de distintos partidos políticos.

“Volvimos a encontrarnos con esta cifra después de que dimos esta vuelta larga”, apuntó Tokman tras las cifras del Ejecutivo.

De esta forma, la economista estimó que el trabajo sobre el sistema tributario debería haberse enfocado en una reforma profunda. “Este sistema es excesivamente complicado. Yo creo que parte de la informalidad tiene que ver con lo difícil que es el sistema. Es un sistema que nos hemos dedicado harto tiempo en tapar hoyos y con una cosa que es totalmente inorgánica (...) necesitamos un sistema que recaude de la mejor forma posible y con la menor cantidad de distorsiones”, detalló.

Además, la consejera de la Sofofa también salió al paso de la interpelación de Marcel en base a la necesidad de llegar a acuerdos luego de que las clasificadoras de riesgo han advertido la necesidad de esto de cara a no rebajar la nota crediticia del país: “La verdad es que seguir haciendo lo mismo, que, es decir, sigamos metiendo parchecitos en la reforma en el sistema tributario, nos ha generado en los últimos diez años cuatro reformas tributarias y seguimos recaudando exactamente lo mismo”.

Tokman también mostró su preocupación en base a las proyecciones del gasto del fisco y su financiamiento: “En el gráfico original habían cuatro prioridades de gasto y en el que nos mostró al final habían cinco. Educación acaba de entrar en el debate y no estaba en los 2.7 puntos que había que financiar. Entonces, mi gran preocupación es que las presiones de gasto son enormes y que hay que ayudar al ministro y al país a ser lo más realista posible, porque el crecimiento aporta, pero se va a demorar un poco en llegar”.

Otro de los aspectos que criticó Tokman fueron los planes del gobierno para reducir el gasto del Estado.

“Fue muy poco lo que se aporta de un estudio de revisión de gastos con un aumento de 0,1% de ahorro, digamos. Es cierto que el ministro dice que 85% de los gastos están puestos en las leyes, pero eso no quiere decir que no sean gestionables y, por lo tanto, ahí me quedo corta”, agregó.