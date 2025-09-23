SUSCRÍBETE
La Tercera
Mundo
Chile
Negocios
Opinión
Ciencia y Tecnología
El Deportivo
Cultura y Entretención
Sociedad
Ediciones
Suscripciones
Redes sociales
Grupo Copesa
Pulso

Corbo defiende al Central, evalúa gestión de Hacienda y estima cuánto es razonable recortar el gasto fiscal por año

El economista abordó la controversia que generó el informe del emisor sobre el impacto del salario mínimo y las 40 horas en el empleo.

David NogalesPor 
David Nogales
29/04/2025 - VITTORIO CORBO - Mario Tellez / La Tercera MARIO TELLEZ

Tiene que ponerse un casco y recibir las piedras si le tiran de un lado o de otro, pero es su trabajo”. Con estas palabras, el economista y expresidente del Banco Central, Vittorio Corbo, defendió y destacó la labor del instituto emisor en el contexto de la controversia generada por la advertencia que hizo sobre los negativos efectos que han tenido el alza del salario mínimo y las 40 horas en el empleo, de los cuales discrepó el presidente Gabriel Boric.

“Lo que hizo esta vez es lo que tiene que hacer: analizar por qué la inflación ha sido más porfiada de lo que se planteaba en los IPoM anteriores…El trabajo del Banco Central es velar por la estabilidad de precios y del sistema financiero”, dijo Corbo en entrevista con Radio Infinita, aludiendo al reporte del emisor.

El economista defendió también al emisor en materia de su rol principal, el control de la inflación, pese a que esta ha estado cinco años seguidos sobre la meta y que elevó con fuerza su cálculo para la inflación subyacente.

Qué dijo Vittorio Corbo sobre el gasto Fiscal y Hacienda. En la imagen, el consejo del Banco Central. Dedvi Missene

“Eso le ha pasado a todos los bancos centrales del planeta Tierra porque en los últimos 5 años hemos tenido shocks brutales y en Chile tuvimos un adicional. En el mundo tuvimos el shock de la pandemia, en que se destruyeron las cadenas de abastecimiento, explotó la inflación. Eso pasó en todo el mundo. Pero en Chile tuvimos otro shock que fue el estallido social”, sostuvo.

Gestión fiscal de Hacienda

El economista tuvo un diagnóstico equilibrado sobre la gestión del Ministerio de Hacienda en materia fiscal. Corbo advirtió que se cometieron errores desde el punto de vista de la sobreestimación de los ingresos, pero al mismo tiempo destacó que se hayan levantado las alertas -destacando la labor del Consejo Fiscal Autónomo- y que se haya acordado pedir una asesoría externa.

Qué dijo Vittorio Corbo sobre el gasto Fiscal y la gestión de Hacienda.

“Yo creo que hay bastante conciencia de que hay que arreglarlo, y se está arreglando. Y es una tarea que va a seguir pendiente para la próxima Administración”, afirmó.

Recorte fiscal

El economista y director de empresas también entró en la carrera presidencial, específicamente al analizar las propuestas de los candidatos en materia de recorte fiscal.

Corbo no se refirió a ninguna propuesta en particular, pero sí advirtió que “muchos” han partido con gran ímpetu, prometiendo grandes recortes.

Qué dijo Vittorio Corbo sobre el gasto Fiscal y Hacienda MARIO TELLEZ

“Pero es difícil, se requiere entrar a cortar programas donde cada uno tiene su padrino, que es muy difícil recortarlo. Han tratado todas las Administraciones anteriores, no le echemos la culpa a esta nomás”, sostuvo.

En esa línea, Corbo admitió que “reducir el tamaño del Estado no es fácil”, pero que un recorte de US$ 2.000 millones por año le parece una meta “sensata”.

“Yo creo que ahí me cuadra mucho más la propuesta de recortar US$ 2.000 millones por año (...) Yo creo que hay que trabajarlo, pero eso es mucho más alcanzable”, cerró.

Una de las propuestas más controversiales en esta materia es la de José Antonio Kast, cuya idea es la de un recorte de US$ 6.000 millones en 18 meses.

Lee también:

Más sobre:Vittorio CorboGasto Fiscal

COMENTARIOS

Para comentar este artículo debes ser suscriptor.

Suscríbete

Lo Último

Aumentan estudiantes expulsados por porte de armas en la Región de Valparaíso

Detienen a jefa y subjefa del Registro Civil de Buin por robo de $20 millones en oficina del organismo

Superintendencia de Educación publica instructivo para aplicación de Dictamen N°75 que impide cancelar matrículas por deuda

Macron llama a Trump desde la calle en Nueva York tras ser bloqueado por la caravana presidencial

Fiscalía reporta que fraude al fisco y lavado de dinero son los principales delitos corrupción en Antofagasta en 2025

Kaiser acusa a la Sociedad Nacional de Agricultura de beneficiarse de la política migratoria y carga contra Antonio Walker

Lo más leído

1.
La mitad de los migrantes con empleo en Chile son venezolanos y la mayoría trabaja en el comercio

La mitad de los migrantes con empleo en Chile son venezolanos y la mayoría trabaja en el comercio

2.
El sencillo truco para lograr dormir más rápido, si tienes problemas de sueño

El sencillo truco para lograr dormir más rápido, si tienes problemas de sueño

3.
Sin presentar estudios concluyentes: Trump vincula consumo de paracetamol durante el embarazo con el autismo

Sin presentar estudios concluyentes: Trump vincula consumo de paracetamol durante el embarazo con el autismo

4.
SHOA descarta tsunami en costas de Chile tras sismo 5,1 percibido en regiones de Los Ríos y Los Lagos

SHOA descarta tsunami en costas de Chile tras sismo 5,1 percibido en regiones de Los Ríos y Los Lagos

5.
Villalobos se queda sin vacaciones en Costa Rica: Corte de Santiago revoca permiso del general (r) acusado por fraude

Villalobos se queda sin vacaciones en Costa Rica: Corte de Santiago revoca permiso del general (r) acusado por fraude

Portada del dia

Promoción 75 aniversario: suscríbete hasta el 2 de octubre y participa del sorteo por 2 pasajes a B.Aires ✈️

Plan digital + LT Beneficios$1.300/mes SUSCRÍBETE

IMPERDIBLES

El sencillo truco para lograr dormir más rápido, si tienes problemas de sueño

El sencillo truco para lograr dormir más rápido, si tienes problemas de sueño

Meta presentó sus nuevos lentes inteligentes: estos son sus precios y características

Meta presentó sus nuevos lentes inteligentes: estos son sus precios y características

Aparece el tercer caso del suicidio de un adolescente “impulsado” por un chatbot de IA

Aparece el tercer caso del suicidio de un adolescente “impulsado” por un chatbot de IA

Tutorial para hacer una foto polaroid de IA con tu artista o celebridad favorita

Tutorial para hacer una foto polaroid de IA con tu artista o celebridad favorita

Servicios

Sence ofrece nuevos cursos gratuitos para obtener la licencia de conducir profesional

Sence ofrece nuevos cursos gratuitos para obtener la licencia de conducir profesional

Temblor hoy, martes 23 de septiembre en Chile: consulta epicentro y magnitud

Temblor hoy, martes 23 de septiembre en Chile: consulta epicentro y magnitud

Carabineros publica nuevas ofertas de trabajo para civiles con sueldos de hasta $2,1 millones

Carabineros publica nuevas ofertas de trabajo para civiles con sueldos de hasta $2,1 millones

Aumentan estudiantes expulsados por porte de armas en la Región de Valparaíso
Chile

Aumentan estudiantes expulsados por porte de armas en la Región de Valparaíso

Detienen a jefa y subjefa del Registro Civil de Buin por robo de $20 millones en oficina del organismo

Superintendencia de Educación publica instructivo para aplicación de Dictamen N°75 que impide cancelar matrículas por deuda

Corbo defiende al Central, evalúa gestión de Hacienda y estima cuánto es razonable recortar el gasto fiscal por año
Negocios

Corbo defiende al Central, evalúa gestión de Hacienda y estima cuánto es razonable recortar el gasto fiscal por año

Gremio de la agricultura pide regularizar a los inmigrantes para que puedan trabajar en el sector

OCDE dice que la economía mundial ha resistido los aranceles, pero prevé que EEUU y China crecerán menos en 2026 que este año

¿Es seguro tomar paracetamol durante el embarazo, por el supuesto riesgo de autismo? Esto dicen los médicos
Tendencias

¿Es seguro tomar paracetamol durante el embarazo, por el supuesto riesgo de autismo? Esto dicen los médicos

Qué significa reconocer un Estado palestino y cuáles son las implicancias de esta medida

Quiénes eran B-King y DJ Regio Clown, los músicos colombianos que fueron encontrados muertos en México

“El mayor daño moral infligido a un ser humano”: el padre de Lamine Yamal se lanza contra la elección del Balón de Oro
El Deportivo

“El mayor daño moral infligido a un ser humano”: el padre de Lamine Yamal se lanza contra la elección del Balón de Oro

Alejandro Tabilo toca el cielo en Chengdú: el chileno vence a Lorenzo Musetti y levanta su tercer título ATP

Expresidente de la ANFP revela que estuvo a un detalle de llevar a Manuel Pellegrini a la Roja

Pedro Aznar en el Teatro Municipal de Las Condes: los detalles de sus tres presentaciones
Finde

Pedro Aznar en el Teatro Municipal de Las Condes: los detalles de sus tres presentaciones

Con Mon Laferte, Myriam Hernández y más: todo lo que debes saber del Ruidosa Fest 2025

Fiestas Patrias 2025: 7 fondas imperdibles en Santiago

Ed Motta, figura de la música brasileña: “Siento que soy un género aparte y un genio aparte”
Cultura y entretención

Ed Motta, figura de la música brasileña: “Siento que soy un género aparte y un genio aparte”

Una viuda y un repartidor venezolano: mira el trailer de la nueva serie chilena de Prime Video

La Cancionera llega a Chile: Natalia Lafourcade anuncia presentación en Movistar Arena

Macron llama a Trump desde la calle en Nueva York tras ser bloqueado por la caravana presidencial
Mundo

Macron llama a Trump desde la calle en Nueva York tras ser bloqueado por la caravana presidencial

Las duras críticas del mundo científico al anuncio de Trump sobre supuesto vínculo entre el paracetamol y el autismo

La OTAN promete una respuesta “firme” ante las acciones de Rusia contra el espacio aéreo de los aliados

La tasación de los cuidados: ¿cómo se mide en dinero el trabajo de cuidar?
Paula

La tasación de los cuidados: ¿cómo se mide en dinero el trabajo de cuidar?

El poder secreto de las plantas, según Johana Sanint

Miriam Mamani Castro: La eterna aprendiz