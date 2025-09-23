Bernardo Fontaine reconoce dificultad para aplicar el ajuste fiscal de Kast: “Estamos proyectando un cambio radical”

La propuesta de José Antonio Kast de un ajuste fiscal de US$ 6.000 millones en 18 meses planteó una serie de cuestionamientos de diversos sectores, por el nivel del monto y el plazo involucrado. Sin embargo, Bernardo Fontaine, economista y hoy miembro del equipo de Kast, sostiene la viabilidad de la iniciativa.

“Aquí estamos proyectando un cambio radical en la manera como se administran los presupuestos”, sostuvo Fontaine en radio Duna.

Fontaine defendió la medida bajo los argumentos de que se busca “marcar una diferencia” y un “cambio profundo”. “Nosotros queremos hacerlo rápido y queremos hacerlo de inmediato, para que podamos enrielar el Estado” añadió.

El economista apeló a encontrar diversas “ineficiencias”, como el caso del pago de licencias médicas fraudulentas y programas ineficientes, que permitan llegar a recortar los US$ 6.000 millones en 18 meses. Esto en el contexto en que el consenso, de economistas de diversos sectores, se acerca a un recorte de gasto fiscal de US$ 2.000 millones por año.

Ante este contexto, Fontaine sostuvo que este nivel de recorte del gasto fiscal no aparece en otras candidaturas por su dificultad y porque hay “grupos de interés que están detrás de este gasto”. “Nosotros estudiamos bastante las experiencias internacionales y los ajustes rápidos son los que funcionan mejor”, aseguró.

“Ese cambio, obviamente, requiere un equipo nuevo, porque no se pueden hacer cambios con la misma gente que ha estado siempre”, disparó.

Fontaine también sostuvo que el recorte sería “con la misma ley y con el mismo reglamento existente”.

Además, el economista planteó que el menor gasto del Estado no implicaría que este no tenga una mayor capacidad para abordar temas como seguridad, salud y vivienda.