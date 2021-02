Corte de Santiago ratifica fallo que acoge demanda del Sernac contra quebrada aerolínea LAW

La Corte de Apelaciones de Santiago confirmó la sentencia que acogió la demanda deducida por el Sernac en contra de la aerolínea Latin American Wings S.A. (LAW), empresa en liquidación forzosa, por infracción a la ley de protección de los derechos de los consumidores.

En fallo unánime la Séptima Sala del tribunal de alzada –integrada por la ministra Marisol Rojas, la fiscal judicial Clara Carrasco y el abogado (i) David Peralta– ratificó en todas sus partes el fallo del Undécimo Juzgado Civil de Santiago, que acogió la demanda por el retraso y suspensión de vuelos nacionales e internacionales de la aerolínea entre noviembre de 2017 y marzo de 2018, y le ordenó pagar indemnizaciones a los clientes afectados y una multa de 300 UTM.

Sin embargo, dichas compensaciones probablemente no serán pagadas. Al respecto la resolución sostiene que “no puede este sentenciador pasar por alto que las indemnizaciones que se han establecido en este proceso y que aquellas que se determinarán en el cumplimiento del presente fallo tienen un carácter casi programático”.

Ello “ya que no existe patrimonio en donde hacer efectivas las indemnizaciones, la compañía no existe y sus propietarios y/o representantes legales no dieron explicación alguna, manifestación de ello es la rebeldía en la que se han mantenido en esta causa.

Antecedentes

La resolución indica que “es posible dejar asentado que la línea aérea Latin American Wings S.A. a lo menos desde el mes de noviembre de 2017 comenzó a retardar, posterga y dejar sin efectos vuelos nacionales e internacionales, para ya desde el día 12 de marzo de 2018 suspender totalmente su funcionamiento a nivel nacional, lo que motivó que la autoridad aeronáutica nacional (DGAC) suspendiera totalmente su funcionamiento”.

Añade que los retardos, postergaciones y suspensiones se tradujeron en que quienes habían comprado pasajes aéreos no pudieran ocuparlos en vuelos de Latin American Wings S.A. ni tampoco en otras líneas aéreas.

“A consecuencia de los retardos, postergaciones y suspensiones a lo menos 1973 clientes formularon reclamos ante el Sernac, sin que se recibiera respuesta alguna”, sostiene el fallo.

Dicho incumplimiento importa una infracción al artículo 12 de la Ley N° 19.496 sobre Protección de los Derechos de los Consumidores y es así pues Latin American Wings S.A. incumplió con la obligación que el imponía el artículo contrato de transporte en razón del artículo 127 del Código Aeronáutico, explica el fallo.