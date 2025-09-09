Corte Suprema de Estados Unidos acepta revisar legalidad de aranceles impuestos por Trump

La Corte Suprema de Estados Unidos acordó resolver sobre la legalidad de los aranceles impuestos a nivel global por el presidente Donald Trump y aceleró la revisión del caso.

Los jueces acogieron la apelación del Departamento de Justicia estadounidense a la decisión del Tribunal de Apelaciones del Circuito Federal de Washington, el cual estableció el 29 de agosto que Trump se excedió en sus funciones y que la mayoría de los aranceles que impuso globalmente son ilegales.

El presidente estadounidense ha llevado a cabo su política arancelaria, sin contar con la aprobación del Congreso, apoyándose en una ley federal destinada a enfrentar situaciones de emergencia.

Tras la petición del gobierno para que revisara el caso, la Corte Suprema aceleró su tramitación y fijó para la primera semana de noviembre los alegatos orales. Los aranceles impuestos por Trump siguen estando vigentes.

Tribunal de Apelaciones

En su fallo de fines de agosto el Tribunal de Apelaciones rechazó el argumento de Trump de que los aranceles estaban permitidos bajo una ley de poderes económicos de emergencia y sostuvo que no son válidos por ser contrarios a la ley.

“La facultad fundamental del Congreso para imponer impuestos, como los aranceles, está conferida exclusivamente al poder legislativo por la Constitución”, señaló el tribunal. “Los aranceles son una facultad fundamental del Congreso”, agregó,

El fallo afecta a las alzas arancelarias impuestos por Trump a la mayoría de los países del mundo, así como a otros aplicados a China, México y Canadá.