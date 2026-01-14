SUSCRÍBETE POR $1100
La Tercera
Ciencia y Tecnología
Chile
Negocios
Opinión
Cultura y Entretención
Sociedad
El Deportivo
Mundo
    Ediciones
    Suscripciones
    Redes sociales
    Grupo Copesa
    75 años haciendo periodismo
    Pulso

    Corte Suprema de Estados Unidos vuelve a dejar en suspenso fallo por aranceles de Trump

    Se estima que una resolución adversa a la administración de Trump implicaría iniciar devoluciones por unos US$130.000 millones.

    Por 
    Patricia San Juan
    Corte Suprema de Estados Unidos vuelve a dejar en suspenso fallo por aranceles de Trump.

    Pese a la expectativa que había respecto a que la Corte Suprema de Estados Unidos emitiera este miércoles su esperado fallo sobre la legalidad de los aranceles impuestos por el presidente Donald Trump a la mayoría de los países del mundo, el máximo tribunal no se pronunció respecto del asunto.

    Sin bien la definición no estaba agendada específicamente para hoy, dado que durante esta jornada la Corte Suprema revisaría una serie de casos, se esperaba que pudiera darse una resolución.

    Incluso ayer en su cuenta de la red Truth Social, Trump había advertido que “si la Corte Suprema falla en contra de Estados Unidos en esta bonanza de seguridad nacional ¡estamos jodidos!“.

    Según reportó la agencia Bloomberg el tribunal no ha dicho cuando emitirá sus próximas opiniones, pero podría programar más decisiones para el martes o miércoles de la próxima semana cuando los jueces vuelvan a estar reunidos.

    Corte Suprema de Estados Unidos. Kevin Mohatt

    Alegatos

    A inicios de septiembre de 2025 la Corte Suprema de Estados Unidos acordó resolver sobre la legalidad de los aranceles impuestos a nivel global por el presidente Donald Trump y aceleró la revisión del caso.

    Los jueces acogieron la apelación del Departamento de Justicia estadounidense a la decisión del Tribunal de Apelaciones del Circuito Federal de Washington, el cual estableció el 29 de agosto que Trump se excedió en sus funciones y que la mayoría de los aranceles que impuso globalmente son ilegales.

    El presidente estadounidense ha llevado a cabo su política arancelaria, sin contar con la aprobación del Congreso, apoyándose en una ley federal destinada a enfrentar situaciones de emergencia.

    Tras la petición del gobierno para que revisara el caso, la Corte Suprema aceleró su tramitación y fijó para la primera semana de noviembre los alegatos orales. Así en la audiencia realizada el 5 de ese mes los magistrados conservadores y liberales cuestionaron la legalidad sobre el método que realizó Trump para imponer los aranceles a diferentes naciones y productos que se exportaban a Estados Unidos.

    Devoluciones

    Se estima que un fallo adverso a la administración de Trump implicaría iniciar devoluciones por unos US$130.000 millones.

    En su publicación de ayer Trump señaló que “las cifras reales que tendríamos que devolver si, por cualquier razón, la Corte Suprema falla contra Estados Unidos en materia de aranceles serían cientos de miles de millones de dólares y eso no incluye el reembolso que países y compañías exigirían por las inversiones que están realizando en plantas, fábricas, y equipos para evitar el pago de tarifas”.

    Al respecto enfatizó que si se suman esas inversiones el monto se elevaría a billones de dólares, lo cual sería un caos total, ya que, según afirmó, dicha cifra sería casi imposible de pagar para Estados Unidos.

    Más sobre:ArancelesEstados UnidosDonald TrumpCorte Suprema

    COMENTARIOS

    Para comentar este artículo debes ser suscriptor.

    Suscríbete

    Lo Último

    Chile irrumpe en el Festival de Berlín con Maite Alberdi, Matapanki y La Casa de los Espíritus

    Las frases y dichos del Presidente Boric que marcan sus últimas entrevistas previo a dejar La Moneda

    AMUCH alerta deficiente combate al comercio ambulante: solo la mitad de los municipios tiene ordenanza para la materia

    Cómo las amenazas de Trump a Groenlandia ponen a prueba a la OTAN

    A contrarreloj: Ministerio de Transportes abre nueva licitación para lograr entrada en vigencia de Ley Uber antes del 11M

    Con Jara y Marcel como invitados: el gran acto que prepara La Moneda por pensiones

    Lo más leído

    1.
    Las AFP que lograron la mejor rentabilidad en los fondos de pensiones en 2025

    Las AFP que lograron la mejor rentabilidad en los fondos de pensiones en 2025

    2.
    El recado del diputado Agustín Romero a Chile Vamos por reajuste: “Les pediría que voten en conciencia”

    El recado del diputado Agustín Romero a Chile Vamos por reajuste: “Les pediría que voten en conciencia”

    3.
    CDE apela al fallo que condena al Fisco a pagar casi $500 millones a dueños de ex Fuente Alemana por falta de servicio tras estallido

    CDE apela al fallo que condena al Fisco a pagar casi $500 millones a dueños de ex Fuente Alemana por falta de servicio tras estallido

    4.
    13.000 pensionados quedaron sin PGU por error, pero el IPS y el propio presidente Boric prometen reponer el beneficio

    13.000 pensionados quedaron sin PGU por error, pero el IPS y el propio presidente Boric prometen reponer el beneficio

    5.
    Entrega del hospital privado de Quillota, otros nueve hospitales y un bono por más de US$ 150 millones: el plan que detalló Sudmédica

    Entrega del hospital privado de Quillota, otros nueve hospitales y un bono por más de US$ 150 millones: el plan que detalló Sudmédica

    Portada del dia

    Plan digital + LT Beneficios por 3 meses

    Comienza el año bien informado y con beneficios para ti ⭐️$3.990/mes SUSCRÍBETE

    IMPERDIBLES

    Temporada de fragata portuguesa: cómo reconocerla, síntomas y qué hacer si te pica

    Temporada de fragata portuguesa: cómo reconocerla, síntomas y qué hacer si te pica

    Estos son los 10 pasaportes más poderosos del mundo en 2026 y el lugar que ocupa Chile en el listado total

    Estos son los 10 pasaportes más poderosos del mundo en 2026 y el lugar que ocupa Chile en el listado total

    El mejor accesorio para laptops no es un mouse ni un teclado

    El mejor accesorio para laptops no es un mouse ni un teclado

    5 formas de reducir el riesgo de cáncer de colon, según una gastroenteróloga de Harvard

    5 formas de reducir el riesgo de cáncer de colon, según una gastroenteróloga de Harvard

    Servicios

    Las comunas de la RM con corte de luz programado para este jueves

    Las comunas de la RM con corte de luz programado para este jueves

    Este jueves se publican los resultados de preselección del FUAS: revisa las próximas fechas

    Este jueves se publican los resultados de preselección del FUAS: revisa las próximas fechas

    El nuevo requisito que se exigirá al solicitar o renovar la licencia de conducir

    El nuevo requisito que se exigirá al solicitar o renovar la licencia de conducir

    Las comunas de la RM con corte de luz programado para este jueves
    Chile

    Las comunas de la RM con corte de luz programado para este jueves

    Las frases y dichos del Presidente Boric que marcan sus últimas entrevistas previo a dejar La Moneda

    AMUCH alerta deficiente combate al comercio ambulante: solo la mitad de los municipios tiene ordenanza para la materia

    Antofagasta escala posiciones entre las mineras más valiosas del mundo y supera a Anglo American
    Negocios

    Antofagasta escala posiciones entre las mineras más valiosas del mundo y supera a Anglo American

    Corte Suprema de Estados Unidos vuelve a dejar en suspenso fallo por aranceles de Trump

    El recado del diputado Agustín Romero a Chile Vamos por reajuste: “Les pediría que voten en conciencia”

    5 señales de que estás sobreprotegiendo a tus hijos y cómo impulsar su desarrollo, según una psicóloga de Harvard
    Tendencias

    5 señales de que estás sobreprotegiendo a tus hijos y cómo impulsar su desarrollo, según una psicóloga de Harvard

    Estos son los 10 pasaportes más poderosos del mundo en 2026 y el lugar que ocupa Chile en el listado total

    5 formas de reducir el riesgo de cáncer de colon, según una gastroenteróloga de Harvard

    Sin partido por el tercer lugar: la ANFP confirma la programación de la Supercopa que da el vamos a la temporada 2026
    El Deportivo

    Sin partido por el tercer lugar: la ANFP confirma la programación de la Supercopa que da el vamos a la temporada 2026

    Juan Martín Lucero rescinde con Fortaleza y se acerca a la U con el mayor salario del fútbol chileno

    Tomás Asta-Buruaga agradece el apoyo de Daniel Garnero tras su renovación en la UC: “El profe empujó esta vuelta”

    Ñam 2026: lo que debes saber de la nueva edición del festival gastronómico
    Finde

    Ñam 2026: lo que debes saber de la nueva edición del festival gastronómico

    Con Luis Slimming, Fabrizio Copano, Paloma Salas y más: la ruta del humor en Viña del Mar durante enero

    Cómo es el Hotel Cusco La Paccha Affiliated by Meliá, ubicado en el centro histórico de la ciudad en Perú

    Chile irrumpe en el Festival de Berlín con Maite Alberdi, Matapanki y La Casa de los Espíritus
    Cultura y entretención

    Chile irrumpe en el Festival de Berlín con Maite Alberdi, Matapanki y La Casa de los Espíritus

    “Por primera vez empezaba a tener fe”: Euphoria estrena intenso trailer de su tercera temporada

    Elena Roger se presenta en shows en Santiago y Viña del Mar

    Cómo las amenazas de Trump a Groenlandia ponen a prueba a la OTAN
    Mundo

    Cómo las amenazas de Trump a Groenlandia ponen a prueba a la OTAN

    Nicolás Albertoni, exvicecanciller de Uruguay: “Bachelet sería una gran secretaria general de la ONU”

    Estados Unidos congela el procesamiento de visas para 75 países, incluyendo Brasil, Uruguay y Colombia

    Lo probamos y nos gustó: EMFUSION y la idea de cuidar la longevidad de la piel
    Paula

    Lo probamos y nos gustó: EMFUSION y la idea de cuidar la longevidad de la piel

    Con altura de niñez: el desafío de pensar el espacio público para niñas y niños

    Elizabeth Choque Mamani: hija de maestra artesana busca aprender