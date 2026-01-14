Corte Suprema de Estados Unidos vuelve a dejar en suspenso fallo por aranceles de Trump.

Pese a la expectativa que había respecto a que la Corte Suprema de Estados Unidos emitiera este miércoles su esperado fallo sobre la legalidad de los aranceles impuestos por el presidente Donald Trump a la mayoría de los países del mundo, el máximo tribunal no se pronunció respecto del asunto.

Sin bien la definición no estaba agendada específicamente para hoy, dado que durante esta jornada la Corte Suprema revisaría una serie de casos, se esperaba que pudiera darse una resolución.

Incluso ayer en su cuenta de la red Truth Social, Trump había advertido que “si la Corte Suprema falla en contra de Estados Unidos en esta bonanza de seguridad nacional ¡estamos jodidos!“.

Según reportó la agencia Bloomberg el tribunal no ha dicho cuando emitirá sus próximas opiniones, pero podría programar más decisiones para el martes o miércoles de la próxima semana cuando los jueces vuelvan a estar reunidos.

Corte Suprema de Estados Unidos. Kevin Mohatt

Alegatos

A inicios de septiembre de 2025 la Corte Suprema de Estados Unidos acordó resolver sobre la legalidad de los aranceles impuestos a nivel global por el presidente Donald Trump y aceleró la revisión del caso.

Los jueces acogieron la apelación del Departamento de Justicia estadounidense a la decisión del Tribunal de Apelaciones del Circuito Federal de Washington, el cual estableció el 29 de agosto que Trump se excedió en sus funciones y que la mayoría de los aranceles que impuso globalmente son ilegales.

El presidente estadounidense ha llevado a cabo su política arancelaria, sin contar con la aprobación del Congreso, apoyándose en una ley federal destinada a enfrentar situaciones de emergencia.

Tras la petición del gobierno para que revisara el caso, la Corte Suprema aceleró su tramitación y fijó para la primera semana de noviembre los alegatos orales. Así en la audiencia realizada el 5 de ese mes los magistrados conservadores y liberales cuestionaron la legalidad sobre el método que realizó Trump para imponer los aranceles a diferentes naciones y productos que se exportaban a Estados Unidos.

Devoluciones

Se estima que un fallo adverso a la administración de Trump implicaría iniciar devoluciones por unos US$130.000 millones.

En su publicación de ayer Trump señaló que “las cifras reales que tendríamos que devolver si, por cualquier razón, la Corte Suprema falla contra Estados Unidos en materia de aranceles serían cientos de miles de millones de dólares y eso no incluye el reembolso que países y compañías exigirían por las inversiones que están realizando en plantas, fábricas, y equipos para evitar el pago de tarifas”.

Al respecto enfatizó que si se suman esas inversiones el monto se elevaría a billones de dólares, lo cual sería un caos total, ya que, según afirmó, dicha cifra sería casi imposible de pagar para Estados Unidos.