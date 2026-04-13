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    Precios de internet en Chile son mucho más bajos que en Argentina o Perú y 5G ya supera las 10 millones de conexiones

    Las conexiones a internet satelital experimentaron un violento salto de más de 68% en el primer mes del año, y Starlink de Eloin Musk acapara la mayoría de ese mercado.

    David NogalesPor 
    David Nogales
    Conexiones a internet fijo son mayoritariamente fibra ótica. Crédito: Patricio Fuentes. PATRICIO FUENTES Y.

    La Subsecretaría de Telecomunicaciones (Subtel) informó una expansión de las conexiones de internet fijo a enero de 2026, junto con un cambio relevante en la composición del internet móvil, marcado por la caída del 4G y el fuerte avance del 5G.

    En paralelo, el tráfico de datos -tanto fijo como móvil- mantiene una tendencia al alza.

    De acuerdo con las cifras del organismo, las conexiones de internet fijo alcanzaron 4,814 millones a enero de 2026, lo que representa un crecimiento interanual frente a los 4,676 millones registrados en igual mes de 2025.

    En contraste, las conexiones de internet móvil totalizaron 22,755 millones, con una caída de 1,9% en doce meses.

    En el detalle por tecnología móvil, el 4G registró una disminución de 24%, mientras que el 5G avanzó con fuerza, alcanzando más de 10 millones de conexiones en el período.

    Según las cifras, la participación de mercado por tráfico de datos móviles, impulsado por el 5G, está conformada por Entel (39,1%), Wom (26,2%), Claro-VTR (18,7%) y Movistar (15,7%).

    Mientras que la participación de mercado por abonados móviles está compuesta por Entel (34,31%), Movistar (23,09%), Claro (21%) y Wom (20,62%).

    Internet móvil: caída del 4G y expansión del 5G

    El informe da cuenta de un cambio estructural en el mercado móvil. Las conexiones 4G retrocedieron desde 16,107 millones en enero de 2025 a 12,249 millones en enero de 2026, mientras que el 5G rompió la barrera de las 10 millones.

    El reporte “Series Estadísticas de Subtel”, de enero 2026, revela que estas conexiones saltaron de 6,262 millones a 10,162 millones en el mismo período.

    Este comportamiento refleja el avance en la adopción de redes de nueva generación, en línea con el “auge del 5G” destacado por la Subtel en su presentación.

    El ministro de Transportes y Telecomunicaciones, Louis de Grange, explicó que “el hecho de que Chile haya superado las 10 millones de conexiones 5G y que la inmensa mayoría de los hogares con internet ya cuente con fibra óptica es una señal clara de que avanzamos hacia un país cada vez más conectado, competitivo y con mejor calidad de vida para las personas”.

    ServicioSubtipo20252026%
    Internet fijoTotal conexiones46760004814000+2,9%
    Internet móvilTotal conexiones2319800022755000-1,9%
    Internet móvil4G1610700012249000-24%
    Internet móvil5G626200010162000+62,3%
    Internet satelitalTotal conexiones84319141.802+68,2%

    En términos de uso, el tráfico de internet móvil también creció, pasando de 33.448,8 a 36.617,8 miles de terabytes en doce meses.

    Internet fijo: crecimiento sostenido y mayor penetración

    Las conexiones de internet fijo mostraron un incremento de 2,9% anual a enero de 2026.

    A nivel de cobertura, el porcentaje de hogares con acceso a internet fijo alcanzó 69,1% en el país.

    El tráfico de datos en este segmento también se expandió, pasando de 6.503,7 a 7.296,6 miles de terabytes en el mismo período.

    Fibra óptica: la tecnología predominante

    La fibra óptica se consolidó como la principal tecnología de acceso fijo en Chile, representando la mayor parte (84,1%) de las conexiones totales a enero de 2026.

    Además, la Subtel destacó que las conexiones de fibra registraron el mayor crecimiento dentro del segmento fijo, con un aumento cercano a 18,9% en doce meses.

    En términos de velocidad, el organismo indicó que cerca de 7 de cada 10 hogares con internet fijo cuentan con conexiones de alta velocidad, entre 500 y 1.000 Mbps.

    “Esta amplia capilaridad de la fibra óptica —presente en todas las regiones del país— consolida a Chile como el 11° país con mayor penetración de fibra por sobre las demás tecnologías fijas, según la OCDE", dijo Subtel.

    Internet satelital: crecimiento impulsado por nuevos actores

    El internet satelital también mostró dinamismo, con un alza significativa en algunas plataformas.

    Según el informe, este segmento alcanzó 137.129 conexiones a enero de 2026, con un crecimiento anual de 75,5% en uno de los principales proveedores, mientras que otro actor registró un incremento marginal de 0,1%, con 4.673 conexiones.

    Starlink, operador de internet satelital de alta velocidad, ha crecido según las estadísticas 75,5% en los últimos 12 meses, registrando la mayor alza según las estadísticas sectoriales de Subtel, y ya cuenta con 137.129 conexiones en el país.

    Por otro lado, Hughesnet ha registrado un alza de 0,10% en los últimos 12 meses, y ya posee 4.673 conexiones en Chile.

    Precio del internet fijo: Chile entre los más bajos de la región

    Un estudio de JP Morgan citado por la Subtel situó a Chile con el precio promedio más bajo de internet fijo entre siete países de América Latina analizados, medido en dólares por 100 Mbps.

    Los datos muestran la gran diferencia que, por ejemplo, existe con Argentina

    PaísPrecio promedio US$/100 Mbps
    ChileUS$ 3,12
    ColombiaUS$ 4,23
    BrasilUS$ 4,66
    PerúUS$ 5,91
    Más sobre:Internet5G

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