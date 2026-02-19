SUSCRÍBETE
    Crecimiento: Garantía para gobernar con impacto

     
    JONNATHAN OYARZUN/ATON CHILE

    En el Chile de hoy, existe un amplio consenso sobre la necesidad de recuperar el crecimiento económico. Sin embargo, aún persiste un desafío mayor: integrar el crecimiento no solo como un objetivo económico, sino como un pilar que habilita la acción efectiva en las demás áreas prioritarias del Estado. Mientras el discurso procrecimiento se ha instalado con fuerza, su ejecución sigue siendo insuficiente. Por eso, la pregunta central para quienes diseñan y ejecutan políticas públicas es otra: ¿Cómo situar el crecimiento en el corazón de la estrategia gubernamental para abordar con eficacia los desafíos urgentes del país?

    La próxima administración ha anunciado una primera etapa centrada en medidas administrativas y de gestión para facilitar la inversión y el crecimiento, lo cual va en la dirección correcta. Para complementar su avance, se debe incorporar al crecimiento como un instrumento de política pública de primer orden, especialmente en ámbitos donde su rol no suele ser evidente, lo cual se visualiza en cuatro ámbitos fundamentales.

    Seguridad: Crecimiento como prevención estructural. Las políticas de seguridad suelen concentrarse en control fronterizo, gestión penitenciaria y combate al delito, las cuales son todas imprescindibles. Sin embargo, un país que crece genera empleos formales y oportunidades reales para grupos vulnerables, reduciendo las condiciones que facilitan la actividad delictual. Para la política pública esto es clave: sin crecimiento, las medidas de seguridad operan permanentemente en modo reactivo, no preventivo.

    Empleo y formalidad: Crecimiento como política social. En el debate político se insiste en promover empleo, pero muchas iniciativas terminan incentivando la informalidad, precarizando precisamente al segmento vulnerable que se busca proteger. Un crecimiento robusto —particularmente en empleos formales en los sectores más vulnerables— es la herramienta más efectiva para reducir desigualdad y mejorar el bienestar. Los empleos de calidad no se promueven por decreto, sino con crecimiento.

    Medioambiente: Crecimiento para liderar, no para bloquear. La idea de enfrentar y no armonizar crecimiento y medioambiente está errada por la sencilla razón de que los países con mayor grado de avance ambiental y calidad de vida son aquellos en donde más se promueve la nueva inversión. Según The Economist, la evolución particular de China no destaca por su cambio del carbón a una política voluntarista verde, sino por una política de promoción de inversión hacia las cadenas productivas de nuevas tecnologías que ambientalmente más se necesitan, convirtiéndolo en un motor eólico, solar y de baterías para el mundo entero. Con alto crecimiento, Chile tiene mucho que decir, no solamente por sus materias primas, sino por su rol en la geopolítica, apertura al mundo y crecimiento en el encadenamiento productivo de productos y servicios complementarios que permiten que nuestro país pase de la irrelevancia al protagonismo global en materia ambiental.

    Tributación: Crecimiento como garantía de sostenibilidad fiscal. Una visión extendida en ciertos sectores es que el crecimiento solo beneficia a unos pocos. La evidencia muestra lo contrario: cerca del 80% de los ingresos del Estado proviene directamente del crecimiento económico, no de cambios impositivos. Un Estado sin crecimiento entra en una espiral dubitativa de ajustes permanentes, mayor endeudamiento o déficits. Para fortalecer la sostenibilidad fiscal del país, el crecimiento no es opcional; es estructural.

    Cada vez que una propuesta de política pública enfrente dudas sobre su avance, es fundamental promover al crecimiento no como una consecuencia aislada de la problemática, sino como un requisito fundamental de alto impacto para la solución social, económica y ambiental de hoy. En pocas palabras, el crecimiento es la garantía que permite a cualquier gobierno cumplir el objetivo de ejecutar políticas públicas con impacto real y sostenido en el tiempo.

    *El autor de la columna es consejero Sofofa

