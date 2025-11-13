OFERTA ELECCIONES $990
La Tercera
Ciencia y Tecnología
Chile
Negocios
Opinión
Cultura y Entretención
Sociedad
El Deportivo
Mundo
    Ediciones
    Suscripciones
    Redes sociales
    Grupo Copesa
    75 años haciendo periodismo
    Pulso

    Credicorp: paso de Kast a segunda vuelta ya está internalizado, pero un avance de Kaiser podría corregir a la baja al Ipsa

    En un informe titulado Elecciones en Chile, el banco de inversión señaló que el escenario de segunda vuelta más probable es Kast versus Jara, al cual asigna una probabilidad de 70%.

    Maximiliano VillenaPor 
    Maximiliano Villena

    Una fuerte depreciación del peso chileno y de la bolsa en caso de que Johannes Kaiser pase a segunda vuelta, es uno de los escenarios estimados por Credicorp Capital en un informe enviado a clientes, titulado Elecciones Chile.

    Sin embargo, para el banco de inversión, el escenario más probable, según las encuestas, es una segunda vuelta entre Jeannette Jara (oficialismo) y José Antonio Kast (derecha), “al que asignamos un 70% de probabilidad”.

    Si bien “Kaiser ha ganado terreno en las últimas encuestas, sigue siendo un escenario alternativo de baja probabilidad (15% según nuestras estimaciones)”.

    En tanto, un escenario de segunda vuelta entre Jara y Matthei tiene un 15% de probabilidad. De concretarse, “los inversionistas observarían con mayor optimismo el resultado de la segunda vuelta presidencial”, a la ves que “el mercado valora positivamente su experiencia política y la de su equipo económico”.

    Respecto de las elecciones parlamentarias, la entidad indicó que “la oposición espera lograr mayoría absoluta en la Cámara Baja y disputar estrechamente el control del Senado”.

    “Estimamos que el mercado ya descuenta un Congreso con mayoría simple para la derecha en ambas cámaras, aunque sin alcanzar el quórum de 4/7, implicando que requerirá acuerdos transversales para aprobar cambios estructurales. Un escenario alternativo de Congreso de derecha con quorum de 4/7 sorprendería al mercado y amplificaría impactos en el Ipsa y el peso”, sostiene Credicorp.

    Para el mercado accionario, Credicorp apuntó que su escenario base de segunda vuelta incluye a Jara y Kast ya internalizado; escenario en el que el principal selectivo accionario rondaría los 10.000 puntos.

    “El desempeño del mercado en los días posteriores a la elección podría ser más bien neutral” si es que la diferencia entre los votos de Jara y Kast es inferior a los 8 puntos porcentuales, dice el informe, pues “sería percibida como un resultado más incierto en segunda vuelta y gatillar una corrección leve”.

    Sin embargo, “si Matthei pasa a segunda vuelta, el Ipsa podría subir un 5% a 10.400–10.500 puntos".

    En caso de que avance Kaiser, “el índice podría registrar una corrección entre un 5% y 10% dependiendo del alcance del eventual respaldo que reciba de otros candidatos y partidos del sector (y la velocidad con que dicho respaldo se materialice)”.

    El informe detalla que los inversionistas estarán atentos a las definiciones que debieran tomar tanto Chile Vamos como Republicanos en lo que respecta a participar activamente o no en la campaña final, y en la voluntad tanto de Chile Vamos como del candidato Kaiser para reforzar su equipo e incorporar a su programa propuestas de los candidatos Kast y Matthei.

    “Si con el correr de los días se configura un escenario como el descrito, creemos que el mercado lo interpretaría como un evento positivo y el mercado podría recuperar una parte de la pérdida inicial que podríamos observar durante los primeros días luego de la primera vuelta”, dice el reporte.

    EL precio del dólar

    Para el peso, el escenario base (Jara-Kast) no implica una sorpresa para el mercado, que pondría el foco en la suma de votos de Kast mas Kaiser. Así, si esa suma supera en 10 puntos porcentuales los votos obtenidos por Jara, el peso podría apreciarse entre 1% y 2%.

    Pero si esta diferencia es menor a 8 puntos porcentuales, el peso podría depreciarse entre 1% y 2%. En un escenario alternativo con Matthei avanzando a segunda vuelta, el pero podría apreciarse entre 1% y 3%.

    Con todo, la entidad indicó que el reciente desempeño del peso chileno obedece a factores externos, financieros y políticos, y que “su debilidad relativa se explica principalmente por el diferencial de tasas de interés, aunque los fundamentos macroeconómicos sugieren un valor teórico más apreciado ($900–$920)“.

    “En el corto plazo, el escenario político será clave y donde la segunda vuelta presidencial podría generar mayor volatilidad cambiaria y presión sobre los activos financieros, especialmente si la contienda se vuelve más competitiva y las encuestas muestran márgenes dentro del error estadístico”, explicó.

    Más sobre:MercadoAccionesMercado de CapitalesEleccionesPesoCredicorpKastMattheiJaraKaiser

    COMENTARIOS

    Para comentar este artículo debes ser suscriptor.

    Suscríbete

    Lo Último

    Quién es Michel Ibacache, la exigente jueza que puso contra las cuerdas a la Fiscalía en la trama bielorrusa

    Los primeros contactos entre las derechas para la “foto de unidad” tras el cierre de las urnas

    Longevos, pero obesos: OCDE posiciona a Chile como un país con alta esperanza de vida y alarmantes cifras sobre el peso

    La Usach y uno de sus años más críticos: elecciones impugnadas, una extensa toma y ahora descabezada por el Tricel

    El sistema tributario con que Australia busca que los gigantes tecnológicos paguen por las noticias de medios locales

    Felipe Parra en la piel de los candidatos presidenciales: “Kast es el más difícil de imitar y Artés lo saqué al tiro”

    Lo más leído

    1.
    Sector público cierra pliego de peticiones por reajuste: se entrega el 24 de noviembre y ajusta demanda de alza salarial

    Sector público cierra pliego de peticiones por reajuste: se entrega el 24 de noviembre y ajusta demanda de alza salarial

    2.
    Desde un taller en La Habana a viáticos: preinforme de Contraloría detecta una serie de irregularidades en la ACHM

    Desde un taller en La Habana a viáticos: preinforme de Contraloría detecta una serie de irregularidades en la ACHM

    3.
    Comando de Jara proyecta bajo el 30% y mira al electorado de Parisi

    Comando de Jara proyecta bajo el 30% y mira al electorado de Parisi

    4.
    Manouchehri (PS) tras anuncio de acciones legales en su contra por parte de Provoste: “Cuando tocas a los poderosos, estos reaccionan”

    Manouchehri (PS) tras anuncio de acciones legales en su contra por parte de Provoste: “Cuando tocas a los poderosos, estos reaccionan”

    5.
    Kaiser realiza masivo acto de cierre de campaña y afirma que indultaría a “carabineros condenados por defender la democracia”

    Kaiser realiza masivo acto de cierre de campaña y afirma que indultaría a “carabineros condenados por defender la democracia”

    Portada del dia

    La mejor información para estas elecciones🗳️📰

    Plan digital$990/mes SUSCRÍBETE

    IMPERDIBLES

    Hasta 31°C en Santiago hoy, ¿a qué hora será el peak de calor?

    Hasta 31°C en Santiago hoy, ¿a qué hora será el peak de calor?

    El príncipe Guillermo reveló cómo manejaron el cáncer de Kate Middleton con sus hijos

    El príncipe Guillermo reveló cómo manejaron el cáncer de Kate Middleton con sus hijos

    “Chile está extremadamente atemorizado”: qué dice un reportaje de la BBC sobre la delincuencia en el país

    “Chile está extremadamente atemorizado”: qué dice un reportaje de la BBC sobre la delincuencia en el país

    La desgarradora historia de la canción más triste de Mon Laferte, el cover escogido por Dua Lipa para Chile

    La desgarradora historia de la canción más triste de Mon Laferte, el cover escogido por Dua Lipa para Chile

    Servicios

    Estos son los documentos válidos para votar en las elecciones

    Estos son los documentos válidos para votar en las elecciones

    Registro Civil anuncia horario extendido para retirar cédulas de identidad previo a las elecciones

    Registro Civil anuncia horario extendido para retirar cédulas de identidad previo a las elecciones

    A qué hora y dónde ver a Irlanda vs. Portugal de Cristiano Ronaldo

    A qué hora y dónde ver a Irlanda vs. Portugal de Cristiano Ronaldo

    Quién es Michel Ibacache, la exigente jueza que puso contra las cuerdas a la Fiscalía en la trama bielorrusa
    Chile

    Quién es Michel Ibacache, la exigente jueza que puso contra las cuerdas a la Fiscalía en la trama bielorrusa

    Los primeros contactos entre las derechas para la “foto de unidad” tras el cierre de las urnas

    Longevos, pero obesos: OCDE posiciona a Chile como un país con alta esperanza de vida y alarmantes cifras sobre el peso

    Empresario argentino se querella contra hermanos Menichetti Pilasi por estafa en el negocio de carbón
    Negocios

    Empresario argentino se querella contra hermanos Menichetti Pilasi por estafa en el negocio de carbón

    ¿El regreso del FUT?

    Presupuesto 2026: Tras presión parlamentaria, gobierno repone número de subsidios de vivienda

    Por qué Colombia dejará de compartir información de inteligencia con EEUU y cuáles podrían ser los efectos
    Tendencias

    Por qué Colombia dejará de compartir información de inteligencia con EEUU y cuáles podrían ser los efectos

    Qué se sabe del objeto no identificado que cayó en un cerro de Río Hurtado

    Qué es la “flota fantasma” de Rusia y cómo es utilizada para evadir las sanciones de Occidente

    Leyendas, vocales de mesa y sin votar por estar en Rusia: las Elecciones para los deportistas chilenos en el exterior
    El Deportivo

    Leyendas, vocales de mesa y sin votar por estar en Rusia: las Elecciones para los deportistas chilenos en el exterior

    Las claves del sorprendente rendimiento de Corea del Norte en el Mundial Sub 17

    La razón por la que Fernando Zampedri se excusó de ser vocal de mesa

    Conectado a la ciudad y en “alianzas con festivales” de música: así es el Hotel ibis Santiago Providencia
    Finde

    Conectado a la ciudad y en “alianzas con festivales” de música: así es el Hotel ibis Santiago Providencia

    “Hace dos años tuvimos un sueño”: cómo un restaurante de Casablanca ganó uno de los premios más importantes del mundo

    Los Jaivas en el Estadio Nacional: esto debes saber del histórico concierto

    Felipe Parra en la piel de los candidatos presidenciales: “Kast es el más difícil de imitar y Artés lo saqué al tiro”
    Cultura y entretención

    Felipe Parra en la piel de los candidatos presidenciales: “Kast es el más difícil de imitar y Artés lo saqué al tiro”

    Familia revela que Ozzy Osbourne fue hospitalizado en secreto dos semanas antes de su show de despedida

    Dua’s version: escucha su interpretación de El Duelo de La Ley en el Estadio Nacional

    El sistema tributario con que Australia busca que los gigantes tecnológicos paguen por las noticias de medios locales
    Mundo

    El sistema tributario con que Australia busca que los gigantes tecnológicos paguen por las noticias de medios locales

    China exige a Japón retirar sus “escandalosas” declaraciones sobre Taiwán

    Marco Rubio apunta que las pruebas nucleares propuestas por Trump incluirán el uso de “sistemas de lanzamiento”

    Camila Scarabello y la pedagogía hospitalaria como derecho
    Paula

    Camila Scarabello y la pedagogía hospitalaria como derecho

    Moverse no tiene talla: ¿Por qué la sociedad asume que una persona gorda es sedentaria?

    Ingrid Lauw: transformar las cicatrices en arte