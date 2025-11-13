The Economist resalta el hito que sería el “giro brusco a la derecha” en las próximas elecciones de Chile

El semanal británico The Economist analizó la carrera presidencial, donde resaltó el factor que tiene la percepción de inseguridad y la inmigración irregular en las elecciones de este domingo. “Chile se encamina hacia un giro brusco hacia la derecha”, tituló.

“Por primera vez desde el retorno de Chile a la democracia en 1990, los partidos de derecha podrían tener una mayoría, aunque fragmentada, en ambas cámaras. Si Kast, o cualquier otro candidato de derecha, triunfa en diciembre, podrían tener la oportunidad de llevar a Chile por un nuevo camino”, sentenció una nota de The Economist, un medio autocalificado como de “centro radical”, por su posición a favor de la desregulación y privatización y tener una postura progresista en temas valóricos, según explicó en su momento.

En su análisis, basándose en las encuestas, apunta que la candidata del oficialismo Jeannette Jara ganará la primera vuelta, pero que perderá en el balotaje.

Sobre cómo se llegó a este escenario luego de la victoria del Presidente Gabriel Boric en 2021 y tras las demandas sociales resaltadas durante el estallido social, donde destacó el fallido proceso de cambios de Constitución, el medio comentó que “el proceso de cambio constitucional se llevó a cabo de mala forma, las protestas se recuerdan ahora por el caos que provocaron y la economía ha crecido menos del 2 % anual desde entonces”, dice la nota.

Así, el medio comentó que Jara “ha restado importancia tanto a su paso por el impopular gobierno de Boric como a sus vínculos con el Partido Comunista. Su programa, que se centra en aumentar la producción de litio y elevar el salario mínimo, no es precisamente comunista. Espera ganar fácilmente la primera vuelta y aprovechar ese impulso”.

Archivo: el Presidente de la República, Gabriel Boric, con Jeannette Jara. DRAGOMIR YANKOVIC/ATON CHILE

En la carrera presidencial, el medio comenta que el candidato del Partido Republicano, José Antonio Kast, será el rival de Jara en segunda vuelta. Calificado como “ultraconservador”, el medio resaltó su estrategia de hablar de un gobierno de emergencia, centrado en la seguridad e inmigración, y dejar de lado los temas valóricos.

“‘A Kast no le gustan los migrantes, pero yo votaré por él´, dice David, un migrante boliviano que ahora tiene papeles y puede votar en Chile. Teme que el país se vuelva comunista", dice la nota.

La nota también entrega cifras de delitos en Chile y apunta que, si bien se registran alzas en el último tiempo, el escenario iría mejorando. “El pesimismo puede ser exagerado. La tasa ha ido disminuyendo desde 2022. El año pasado fue de 6,0, similar a la de Estados Unidos”, dice la nota.

José Antonio Kast y Evelyn Matthei.

En su análisis, The Economist también abre la puerta a una “sorpresa” dado el factor de ser las primeras elecciones presidenciales desde que el voto es obligatorio. Así, entre ellos, el medio apunta a Evelyn Matthei, “una exalcaldesa y senadora de centro-derecha favorecida por las empresas”, como una opción a competir con Jara.

“Ella es la opción moderada y del establishment en un momento en el que más chilenos que nunca se identifican como de derecha y los votantes prefieren a los outsiders radicales", dice The Economist.

Otra de las sorpresas probables sería un paso a segunda vuelta del candidato presidencial del Partido Nacional Libertario, Johannes Kaiser, “que se sitúa incluso a la derecha de Kast. Congresista y ex YouTuber”. Sin embargo, apunta que Jara podría tener opciones de ganar las elecciones presidenciales en caso de que pase Kaiser a segunda vuelta.