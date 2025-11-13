OFERTA ELECCIONES $990
La Tercera
Ciencia y Tecnología
Chile
Negocios
Opinión
Cultura y Entretención
Sociedad
El Deportivo
Mundo
    Ediciones
    Suscripciones
    Redes sociales
    Grupo Copesa
    75 años haciendo periodismo
    Pulso

    The Economist resalta el hito que sería el “giro brusco a la derecha” en las próximas elecciones de Chile

    "Si Kast, o cualquier otro candidato de derecha, triunfa en diciembre, podrían tener la oportunidad de llevar a Chile por un nuevo camino", dijo el medio británico.

    Emiliano CarrizoPor 
    Emiliano Carrizo
    Los ocho candidatos a la Presidencia de la República. JONNATHAN OYARZUN/ATON CHILE

    El semanal británico The Economist analizó la carrera presidencial, donde resaltó el factor que tiene la percepción de inseguridad y la inmigración irregular en las elecciones de este domingo. “Chile se encamina hacia un giro brusco hacia la derecha”, tituló.

    “Por primera vez desde el retorno de Chile a la democracia en 1990, los partidos de derecha podrían tener una mayoría, aunque fragmentada, en ambas cámaras. Si Kast, o cualquier otro candidato de derecha, triunfa en diciembre, podrían tener la oportunidad de llevar a Chile por un nuevo camino”, sentenció una nota de The Economist, un medio autocalificado como de “centro radical”, por su posición a favor de la desregulación y privatización y tener una postura progresista en temas valóricos, según explicó en su momento.

    En su análisis, basándose en las encuestas, apunta que la candidata del oficialismo Jeannette Jara ganará la primera vuelta, pero que perderá en el balotaje.

    Sobre cómo se llegó a este escenario luego de la victoria del Presidente Gabriel Boric en 2021 y tras las demandas sociales resaltadas durante el estallido social, donde destacó el fallido proceso de cambios de Constitución, el medio comentó que “el proceso de cambio constitucional se llevó a cabo de mala forma, las protestas se recuerdan ahora por el caos que provocaron y la economía ha crecido menos del 2 % anual desde entonces”, dice la nota.

    Así, el medio comentó que Jara “ha restado importancia tanto a su paso por el impopular gobierno de Boric como a sus vínculos con el Partido Comunista. Su programa, que se centra en aumentar la producción de litio y elevar el salario mínimo, no es precisamente comunista. Espera ganar fácilmente la primera vuelta y aprovechar ese impulso”.

    Archivo: el Presidente de la República, Gabriel Boric, con Jeannette Jara. DRAGOMIR YANKOVIC/ATON CHILE

    En la carrera presidencial, el medio comenta que el candidato del Partido Republicano, José Antonio Kast, será el rival de Jara en segunda vuelta. Calificado como “ultraconservador”, el medio resaltó su estrategia de hablar de un gobierno de emergencia, centrado en la seguridad e inmigración, y dejar de lado los temas valóricos.

    “‘A Kast no le gustan los migrantes, pero yo votaré por él´, dice David, un migrante boliviano que ahora tiene papeles y puede votar en Chile. Teme que el país se vuelva comunista", dice la nota.

    La nota también entrega cifras de delitos en Chile y apunta que, si bien se registran alzas en el último tiempo, el escenario iría mejorando. “El pesimismo puede ser exagerado. La tasa ha ido disminuyendo desde 2022. El año pasado fue de 6,0, similar a la de Estados Unidos”, dice la nota.

    José Antonio Kast y Evelyn Matthei.

    En su análisis, The Economist también abre la puerta a una “sorpresa” dado el factor de ser las primeras elecciones presidenciales desde que el voto es obligatorio. Así, entre ellos, el medio apunta a Evelyn Matthei, “una exalcaldesa y senadora de centro-derecha favorecida por las empresas”, como una opción a competir con Jara.

    “Ella es la opción moderada y del establishment en un momento en el que más chilenos que nunca se identifican como de derecha y los votantes prefieren a los outsiders radicales", dice The Economist.

    Otra de las sorpresas probables sería un paso a segunda vuelta del candidato presidencial del Partido Nacional Libertario, Johannes Kaiser, “que se sitúa incluso a la derecha de Kast. Congresista y ex YouTuber”. Sin embargo, apunta que Jara podría tener opciones de ganar las elecciones presidenciales en caso de que pase Kaiser a segunda vuelta.

    Más sobre:EconomíaEleccionesJeannette JaraJosé Antonio KastEvelyn MattheiJohannes Kaiser

    COMENTARIOS

    Para comentar este artículo debes ser suscriptor.

    Suscríbete

    Lo Último

    Diligencias solicitadas por Pardow complican votación de acusación para este sábado

    Sichel apunta a disminución en delitos de mayor connotación social en Ñuñoa: “Este año hemos reducido esto en un 5,9%”

    Para “frenar” avance de la derecha en el Senado: Movimiento Transformar entrega respaldo a candidatura de Karol Cariola

    Empresario argentino se querella contra hermanos Menichetti Pilasi por estafa en el negocio de carbón

    “Vamos a seguir peleando en todas las instancias”: Desbordes por levantamiento de embargo contra Municipalidad de Santiago

    Presupuesto 2026: Tras presión parlamentaria, gobierno repone número de subsidios de vivienda

    Lo más leído

    1.
    Sector público cierra pliego de peticiones por reajuste: se entrega el 24 de noviembre y ajusta demanda de alza salarial

    Sector público cierra pliego de peticiones por reajuste: se entrega el 24 de noviembre y ajusta demanda de alza salarial

    2.
    Desde un taller en La Habana a viáticos: preinforme de Contraloría detecta una serie de irregularidades en la ACHM

    Desde un taller en La Habana a viáticos: preinforme de Contraloría detecta una serie de irregularidades en la ACHM

    3.
    Comando de Jara proyecta bajo el 30% y mira al electorado de Parisi

    Comando de Jara proyecta bajo el 30% y mira al electorado de Parisi

    4.
    Manouchehri (PS) tras anuncio de acciones legales en su contra por parte de Provoste: “Cuando tocas a los poderosos, estos reaccionan”

    Manouchehri (PS) tras anuncio de acciones legales en su contra por parte de Provoste: “Cuando tocas a los poderosos, estos reaccionan”

    5.
    Kaiser realiza masivo acto de cierre de campaña y afirma que indultaría a “carabineros condenados por defender la democracia”

    Kaiser realiza masivo acto de cierre de campaña y afirma que indultaría a “carabineros condenados por defender la democracia”

    Portada del dia

    La mejor información para estas elecciones🗳️📰

    Plan digital$990/mes SUSCRÍBETE

    IMPERDIBLES

    Hasta 31°C en Santiago hoy, ¿a qué hora será el peak de calor?

    Hasta 31°C en Santiago hoy, ¿a qué hora será el peak de calor?

    El príncipe Guillermo reveló cómo manejaron el cáncer de Kate Middleton con sus hijos

    El príncipe Guillermo reveló cómo manejaron el cáncer de Kate Middleton con sus hijos

    “Chile está extremadamente atemorizado”: qué dice un reportaje de la BBC sobre la delincuencia en el país

    “Chile está extremadamente atemorizado”: qué dice un reportaje de la BBC sobre la delincuencia en el país

    La desgarradora historia de la canción más triste de Mon Laferte, el cover escogido por Dua Lipa para Chile

    La desgarradora historia de la canción más triste de Mon Laferte, el cover escogido por Dua Lipa para Chile

    Servicios

    Estos son los documentos válidos para votar en las elecciones

    Estos son los documentos válidos para votar en las elecciones

    Registro Civil anuncia horario extendido para retirar cédulas de identidad previo a las elecciones

    Registro Civil anuncia horario extendido para retirar cédulas de identidad previo a las elecciones

    A qué hora y dónde ver a Irlanda vs. Portugal de Cristiano Ronaldo

    A qué hora y dónde ver a Irlanda vs. Portugal de Cristiano Ronaldo

    Diligencias solicitadas por Pardow complican votación de acusación para este sábado
    Chile

    Diligencias solicitadas por Pardow complican votación de acusación para este sábado

    Estos son los documentos válidos para votar en las elecciones

    Sichel apunta a disminución en delitos de mayor connotación social en Ñuñoa: “Este año hemos reducido esto en un 5,9%”

    Empresario argentino se querella contra hermanos Menichetti Pilasi por estafa en el negocio de carbón
    Negocios

    Empresario argentino se querella contra hermanos Menichetti Pilasi por estafa en el negocio de carbón

    ¿El regreso del FUT?

    Presupuesto 2026: Tras presión parlamentaria, gobierno repone número de subsidios de vivienda

    Por qué Colombia dejará de compartir información de inteligencia con EEUU y cuáles podrían ser los efectos
    Tendencias

    Por qué Colombia dejará de compartir información de inteligencia con EEUU y cuáles podrían ser los efectos

    Qué se sabe del objeto no identificado que cayó en un cerro de Río Hurtado

    Qué es la “flota fantasma” de Rusia y cómo es utilizada para evadir las sanciones de Occidente

    Las claves del sorprendente rendimiento de Corea del Norte en el Mundial Sub 17
    El Deportivo

    Las claves del sorprendente rendimiento de Corea del Norte en el Mundial Sub 17

    La razón por la que Fernando Zampedri se excusó de ser vocal de mesa

    Las dificultades de la Roja en Rusia: conexión limitada, efectivo obligatorio y un viaje extenuante

    Conectado a la ciudad y en “alianzas con festivales” de música: así es el Hotel ibis Santiago Providencia
    Finde

    Conectado a la ciudad y en “alianzas con festivales” de música: así es el Hotel ibis Santiago Providencia

    “Hace dos años tuvimos un sueño”: cómo un restaurante de Casablanca ganó uno de los premios más importantes del mundo

    Los Jaivas en el Estadio Nacional: esto debes saber del histórico concierto

    Familia revela que Ozzy Osbourne fue hospitalizado en secreto dos semanas antes de su show de despedida
    Cultura y entretención

    Familia revela que Ozzy Osbourne fue hospitalizado en secreto dos semanas antes de su show de despedida

    Dua’s version: escucha su interpretación de El Duelo de La Ley en el Estadio Nacional

    Con temas clásicos y sorpresas para los fans: Pulp lanza su Tiny Desk

    China exige a Japón retirar sus “escandalosas” declaraciones sobre Taiwán
    Mundo

    China exige a Japón retirar sus “escandalosas” declaraciones sobre Taiwán

    Marco Rubio apunta que las pruebas nucleares propuestas por Trump incluirán el uso de “sistemas de lanzamiento”

    Los correos de Epstein: la información que habría entregado a Rusia sobre Trump y sus dichos sobre Clinton y el expríncipe Andrés

    Camila Scarabello y la pedagogía hospitalaria como derecho
    Paula

    Camila Scarabello y la pedagogía hospitalaria como derecho

    Moverse no tiene talla: ¿Por qué la sociedad asume que una persona gorda es sedentaria?

    Ingrid Lauw: transformar las cicatrices en arte