Matthei pone en duda traspaso de sus expertos a candidatura de Kast y dice que Bernardo Fontaine, “de macro, no es mucho lo que sabe”

Este miércoles, la candidata presidencial de Chile Vamos y Demócratas, Evelyn Matthei, no solamente criticó la gestión del actual gobierno, sino que también marcó claras diferencias con las candidaturas de Johannes Kaiser, pero especialmente con la de José Antonio Kast.

En conversación con radio Duna, la exalcaldesa de Providencia destacó especialmente su condición de economista como atributo para ejercer de mejor manera una eventual presidencia.

En el contexto del problema de delincuencia y seguridad que vive el país, Matthei fue consultada sobre por qué cree que ella lo haría mejor que sus rivales de la derecha en esa materia, respondiendo que su experiencia es lo que marca la diferencia.

“¿Usted cree que una persona que solamente ha tenido una experiencia de diputado puede sacar adelante un esfuerzo, un problema tan grande sin ser economista? No son economistas. No tienen buenos economistas en sus equipos tampoco”, dijo la exministra del Trabajo de Sebastián Piñera.

Qué dijo Matthei sobre Bernardo Fontaine. En la imagen, la candidata presidencial de Chile Vamos, Amarillos y Demócratas, en Desde la Redacción.

Según Matthei, ellos no tienen la “experiencia ejecutiva” con la que ella sí cuenta.

“Y en cambio, yo efectivamente monté el mejor sistema de seguridad a nivel municipal, obviamente porque era lo que me correspondía, de Chile. Entonces, yo sé cómo funciona la tecnología”, sostuvo.

La abanderada detalló que fue a Nueva York a revisar esa experiencia en materia de lucha contra la delincuencia y que ha observado de cerca lo que hizo España para enfrentar a la ETA.

“De verdad yo sé mucho de seguridad, más que cualquier otro. Lo he hecho. Soy economista. He administrado un ministerio, he administrado una municipalidad. Son miles de millones de pesos. Y por lo tanto, soy la única que tiene ese bagaje. Así que no tengo ninguna duda (de que soy mejor)”, afirmó.

¿Su equipo se iría con Kast? Solo los que necesitan trabajo

Mientras destacaba la experiencia y expertise de sus equipos, Matthei fue consultada específicamente sobre si ese grupo de asesores se iría a la candidatura vencedora del sector. Y ahí puso en duda el traspaso hacia el sector de José Antonio Kast.

Qué dijo Matthei sobre Bernardo Fontaine. En la imagen, la candidata de Chile Vamos junto a José Antonio Kast.

“José Antonio Kast echó de republicanos a Johannes Kaiser. Echó a la senadora Carmen Gloria Aravena, echó al Rojo Edwards, senador. Echó al diputado (Gonzalo) de la Carrera. Echó a la diputada Navellán; todos por pensar un poco distinto que él. ¿Tú crees que un buen economista, que tiene realmente su vida arreglada, se va a ir a un gobierno donde lo pueden echar porque piensa un poco distinto?”, cuestionó.

Matthei hizo un matiz a continuación y aseguró que los expertos que podrían irse con Kast son los que necesitan trabajo. “Y esos no son siempre los mejores”, indicó.

Fontaine vs Fontaine

En esta parte de la conversación, la candidata fue inquirida por la figura de Bernardo Fontaine, uno de los economistas y asesores más cercanos de José Antonio Kast.

Qué dijo Matthei sobre Bernardo Fontaine. En la imagen, su hermano, el economista Juan Andrés Fontaine. Pablo Vásquez R.

Matthei afirmó que no es un buen economista y marcó claras diferencias con su hermano, Juan Andrés, quién forma parte del equipo de la exalcaldesa.

“Yo creo que claramente Juan Andrés es un gran economista. Pero de macro, Bernardo no es mucho lo que sabe”, afirmó.