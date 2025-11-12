Bolsa de Santiago sigue batiendo récords: ¿Llegará el IPSA a los 10.000 puntos antes de las elecciones?

La bolsa chilena seguía imparable este miércoles y se acercaba a alcanzar mucho más rápido que lo proyectado por los analistas la barrera de los 10.000 puntos.

El IPSA, de las principales acciones que se transan en la Bolsa de Santiago, subía 1,8% a 9.885,48 puntos, superando por primera vez los 9.800 puntos y se encaminaba a romper su máximo histórico número 57 en 2025.

Esto después de sumar 6 días consecutivos de alzas en las que acumula un incremento de 6,03%, lo que eleva la ganancia en lo que va de 2025 a 47,32%. De este modo el IPSA está a solo un 1,16% de llegar a los 10.000 puntos.

Detrás de esta escalada alcista convergen a nivel local la expectativa de un triunfo de un candidato más a fin al mercado en la segunda vuelta de las elecciones presidenciales, y un escenario de inflación controlada que permitiría al Banco Central seguir bajando las tasas de interés, proceso que podría darse incluso a una velocidad mayor que la anticipaban previamente por los analistas.

Falabella en máximos desde 2018

A ello se han sumado positivas noticias por el lado de los resultados de empresas en plena temporada de reportes trimestrales.

En el caso puntual de esta jornada destacaba el avance de las acciones de Falabella, las que subían 3,02% a $6.181, anotando su mayor alza diaria desde el 14 de octubre 2025 y su nivel más alto desde inicios de 2018, tras reportar ayer resultados mejores a los esperados.

En tanto el escenario externo también dada respaldo con las principales bolsas internacionales subiendo ante la expectativa de un pronto fin al prolongado cierre del gobierno de Estados Unidos, tras el acuerdo alcanzado el fin de semana en el Senado de ese país.