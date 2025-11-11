Falabella consolida 2 años seguidos mejorando sus ganancias y suma US$745 millones a septiembre

Falabella sigue mejorando sus resultados financieros trimestre a trimestre, sumando dos años consecutivos de avances. En los primeros 9 meses del año casi triplica las ganancias recibidas en el mismo periodo del 2024, subiendo 175% desde 260.885 millones (US$271 millones) a $717.173 millones (US$745 millones).

En el último trimestre Falabella mejoró sus utilidades casi un 84%, pasando de $87.507 millones (US$91 millones) a $160.894 millones (US$167 millones).

Alejandro González, gerente general de Grupo Falabella, destacó: “Hoy estamos en una posición de liderazgo comercial y financiero que nos permite mirar hacia el futuro con hambre de crecimiento, la ambición de aprovechar oportunidades y continuar anticipándonos a las necesidades de nuestros clientes”.

Las ventas de la compañía aumentaron 10% en lo que va del año hasta los $7.976.948 millones (US$8.289 millones), mientras que en el tercer trimestre se expandieron 9,4% llegando a $2.630.300 millones (US$2.733 millones). Esto, ante las mejora de sus 5 negocios: Sodimac, Falabella Retail, Tottus, Banco Falabella y Mallplaza.

Los negocios de Falabella

Sodimac tuvo un incremento de casi 5% en los ingresos del tercer trimestre. En Chile, las ventas son impulsadas principalmente por las categorías hogar, jardín y temporada, y terminaciones. En Perú, el alza se explica por una mayor liquidez ante los retiros de fondos de pensiones en dicho país, potenciando las ventas de jardín y temporada, y hogar.

En Falabella Retail las ventas mejoraron un 13,4% trimestre contra trimestre, con crecimientos en las 5 categorías core (vestuario, calzado, belleza, tecnología y deco-hogar). Durante el trimestre, el e-commerce creció 18% gracias al Cyber Day en Chile.

Tottus, por su parte, tuvo una expansión de las ventas de 7,4%. En Chile las ventas del segmento food representó más del 90% del mix de ventas, destacando categorías de carnes y abarrotes “en línea con la estrategia de fortalecer nuestra propuesta en alimentación y de optimización del layout de 30 tiendas a la fecha”, destacó Falabella.

El negocio financiero del grupo, Banco Falabella, registró un alza de 11,4% de sus ingresos, con incrementos en las carteras de Chile, Perú y Colombia de 16,4%, 10,2% y 7,1% respectivamente.

Finalmente, Mallplaza, que ya fue informado anteriormente, subió sus ingresos en un 37,3% la consolidación de operación de los activos de Mallplaza y Open Plaza en Perú, así como por renovaciones, nuevos contratos, aperturas de tiendas y mayores ingresos por arriendo por indexación de contratos.

“Nos acercamos al cierre del año con optimismo, respaldados por capacidades logísticas y digitales fortalecidas y una propuesta comercial sólida, preparada para sorprender en esta temporada navideña. La fortaleza de nuestro ecosistema omnicanal nos permitirá combinar un surtido atractivo, precios competitivos y una experiencia de compra única, consolidando la solidez operativa y comercial demostrada durante el año”, añadió González.