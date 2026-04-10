Crisis energética: economista jefe de la OCDE pide retirar subsidios universales a combustibles para evitar daño fiscal

El shock petrolero derivado de la guerra en Irán disparó el valor del barril a más de US$ 100, afectando duramente a las principales economías del mundo, pero especialmente a los consumidores que empiezan a sufrir la escalada en los precios locales de los combustibles.

En ese contexto, muchos gobiernos han adoptado medidas de apoyo a la ciudadanía como entregar subsidios y/o derechamente recortar o eliminar el impuesto a los combustibles.

La OCDE, no obstante, no lo recomienda.

En una entrevista con Financial Times que reproduce el diario español Expansión, el nuevo economista en jefe de la OCDE, Stefano Scarpetta, dijo que aquellos gobiernos que se apresuraron a reducir los impuestos sobre los combustibles deben eliminar rápidamente los costosos subsidios energéticos universales.

El precio del petróleo se cotiza por encima de los US$ 100 tras la guerra. Vasily Fedosenko

De acuerdo al experto, estas rebajas son demasiados costosas para mantenerlas en el largo plazo, poniendo como ejemplo aquellas medidas en 2022 con el impacto que tuvo la invasión rusa en Ucrania.

De acuerdo al FT, Scarpetta sostuvo que estos subsidios impulsaron la inflación, agravaron los problemas fiscales y redujeron los incentivos para disminuir la dependencia de los combustibles fósiles.

Con todo, el economista en jefe de la OCDE respaldó la idea de que los gobiernos dirijan medidas de apoyo a los hogares de bajos ingresos y a las empresas con un alto consumo energético.

Según Scarpetta, establecer un nivel adecuado de apoyo a las compañías será “más difícil”, dado el riesgo de que los subsidios sostengan a empresas “zombi” que, de otro modo, deberían cesar su actividad.