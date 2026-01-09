¿Cuáles fueron las principales exportaciones del país después del cobre?

Las principales exportaciones del país después del cobre. En la imagen, el Puerto de San Antonio.

El Banco Central informó que el comercio exterior chileno alcanzó cifras récord durante el último año. Por primera vez en la historia, las exportaciones nacionales rompieron la barrera de los US$ 100.000 millones, impulsadas principalmente por el desempeño excepcional del cobre.

El metal rojo vivió un año histórico con precios nominales nunca antes vistos y proyecciones al alza debido a restricciones en la oferta global.

Sin embargo, el dinamismo exportador no se limitó a la minería. El sector alimentario se consolidó como el segundo pilar de la economía exterior, capturando un 12% de la participación total con envíos por US$ 13.610 millones.

En tercer lugar, el sector agropecuario-silvícola y pesquero registró US$ 9.400 millones (8,8% del total). Según el instituto emisor, estas cifras representan un crecimiento del 6% respecto al ejercicio 2024.

Al desglosar las exportaciones no cupríferas, el salmón se mantiene como el producto estrella con retornos por US$ 6.211 millones, pese a mostrar un crecimiento moderado del 2,71%. Le siguen las cerezas, que generaron US$ 3.379 millones, aunque enfrentaron una contracción del 9% comparado con el año anterior.

Destaca también el avance del oro, que aprovechando sus precios récord, alcanzó los US$ 3.100 millones. El listado de los principales envíos lo cierran el óxido de molibdeno (US$ 2.000 millones) y el carbonato de litio (US$ 1.903 millones).

Crecimientos exponenciales

En términos de variación anual, el oro fue el gran protagonista con un incremento del 147% en el valor de sus envíos. En el sector agrícola, la palta destacó con un salto del 40%, seguida por la fruta congelada (+32%) y los jugos de fruta (+25%).

Finalmente, en volumen de divisas adicionales, el carbonato de litio y el concentrado de molibdeno sumaron US$ 590 millones y US$ 348 millones extra a la balanza comercial, respectivamente.