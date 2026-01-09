SUSCRÍBETE POR $1100
La Tercera
Ciencia y Tecnología
Chile
Negocios
Opinión
Cultura y Entretención
Sociedad
El Deportivo
Mundo
    Ediciones
    Suscripciones
    Redes sociales
    Grupo Copesa
    75 años haciendo periodismo
    Pulso

    ¿Cuáles fueron las principales exportaciones del país después del cobre?

    Los envíos totales del país superaron pro primera los US$ 100.000 millones.

    Por 
    Andrés Parra
    Las principales exportaciones del país después del cobre. En la imagen, el Puerto de San Antonio.

    El Banco Central informó que el comercio exterior chileno alcanzó cifras récord durante el último año. Por primera vez en la historia, las exportaciones nacionales rompieron la barrera de los US$ 100.000 millones, impulsadas principalmente por el desempeño excepcional del cobre.

    El metal rojo vivió un año histórico con precios nominales nunca antes vistos y proyecciones al alza debido a restricciones en la oferta global.

    Sin embargo, el dinamismo exportador no se limitó a la minería. El sector alimentario se consolidó como el segundo pilar de la economía exterior, capturando un 12% de la participación total con envíos por US$ 13.610 millones.

    En tercer lugar, el sector agropecuario-silvícola y pesquero registró US$ 9.400 millones (8,8% del total). Según el instituto emisor, estas cifras representan un crecimiento del 6% respecto al ejercicio 2024.

    Al desglosar las exportaciones no cupríferas, el salmón se mantiene como el producto estrella con retornos por US$ 6.211 millones, pese a mostrar un crecimiento moderado del 2,71%. Le siguen las cerezas, que generaron US$ 3.379 millones, aunque enfrentaron una contracción del 9% comparado con el año anterior.

    Destaca también el avance del oro, que aprovechando sus precios récord, alcanzó los US$ 3.100 millones. El listado de los principales envíos lo cierran el óxido de molibdeno (US$ 2.000 millones) y el carbonato de litio (US$ 1.903 millones).

    Crecimientos exponenciales

    En términos de variación anual, el oro fue el gran protagonista con un incremento del 147% en el valor de sus envíos. En el sector agrícola, la palta destacó con un salto del 40%, seguida por la fruta congelada (+32%) y los jugos de fruta (+25%).

    Las principales exportaciones del país después del cobre DAVID GRAY

    Finalmente, en volumen de divisas adicionales, el carbonato de litio y el concentrado de molibdeno sumaron US$ 590 millones y US$ 348 millones extra a la balanza comercial, respectivamente.

    Más sobre:MercadoCobrealimentosexportación

    COMENTARIOS

    Para comentar este artículo debes ser suscriptor.

    Suscríbete

    Lo Último

    Muere a los 82 años Álvaro Peña, leyenda del punk chileno y compañero de Joe Strummer en sus primeros años

    Rio Tinto y Glencore confirman conversaciones para una fusión que daría origen a la mayor minera del mundo

    Jamenei denuncia que Trump instiga las protestas con las manos manchadas “de la sangre de mil iraníes”

    Senapred cancela alerta por evento meteorológico y declara alerta temprana preventiva en la RM por riesgo de incendios forestales

    Trump asegura que “canceló” una “segunda oleada de ataques” a Venezuela por la “cooperación” de Caracas

    S&P Global advierte sobre la encrucijada para Chile ante rally del cobre

    Lo más leído

    1.
    El futuro ministro de Hacienda, Jorge Quiroz, anticipa eliminación de permisos, fast track en inversiones y desregulación en la construcción

    El futuro ministro de Hacienda, Jorge Quiroz, anticipa eliminación de permisos, fast track en inversiones y desregulación en la construcción

    2.
    Superintendencia de Pensiones emite norma definitiva para la creación de una AFP y eleva exigencia a directorios

    Superintendencia de Pensiones emite norma definitiva para la creación de una AFP y eleva exigencia a directorios

    3.
    Gobierno opta por suspender por segunda vez votación clave de Maratué, proyecto inmobiliario de familia Lería

    Gobierno opta por suspender por segunda vez votación clave de Maratué, proyecto inmobiliario de familia Lería

    4.
    Casen 2024: tasa de pobreza en Chile cae a 17,3%, pero los más pobres dependen cada vez más de subsidios

    Casen 2024: tasa de pobreza en Chile cae a 17,3%, pero los más pobres dependen cada vez más de subsidios

    Portada del dia

    Plan digital + LT Beneficios por 3 meses

    Comienza el año bien informado y con beneficios para ti ⭐️$3.990/mes SUSCRÍBETE

    IMPERDIBLES

    Lluvia hoy: qué sectores de la Región Metropolitana tendrán chubascos durante el día, según el tiempo

    Lluvia hoy: qué sectores de la Región Metropolitana tendrán chubascos durante el día, según el tiempo

    Cómo fue la llamada entre Donald Trump y Gustavo Petro que reconcilió a EEUU con Colombia

    Cómo fue la llamada entre Donald Trump y Gustavo Petro que reconcilió a EEUU con Colombia

    CES 2026: lo nuevo y lo que marcará la pauta en tecnología

    CES 2026: lo nuevo y lo que marcará la pauta en tecnología

    Cómo son los Galaxy Book6, la nueva línea de computadores portátiles de Samsung impulsados con IA

    Cómo son los Galaxy Book6, la nueva línea de computadores portátiles de Samsung impulsados con IA

    Servicios

    Las 9 comunas de la RM con corte de luz programado para este viernes

    Las 9 comunas de la RM con corte de luz programado para este viernes

    Bad Bunny en Chile: revisa los accesos, apertura de puertas, horario del Metro y todo lo que debes saber

    Bad Bunny en Chile: revisa los accesos, apertura de puertas, horario del Metro y todo lo que debes saber

    A qué hora es el partido de Atlético vs. Real Madrid por la Supercopa de España

    A qué hora es el partido de Atlético vs. Real Madrid por la Supercopa de España

    Senapred cancela alerta por evento meteorológico y declara alerta temprana preventiva en la RM por riesgo de incendios forestales
    Chile

    Senapred cancela alerta por evento meteorológico y declara alerta temprana preventiva en la RM por riesgo de incendios forestales

    Incendio afectó a dos secretarías regionales ministeriales en Valdivia

    Incendio consume cité en Santiago Centro y amenaza con propagarse a otras viviendas: vecinos fueron evacuados

    Rio Tinto y Glencore confirman conversaciones para una fusión que daría origen a la mayor minera del mundo
    Negocios

    Rio Tinto y Glencore confirman conversaciones para una fusión que daría origen a la mayor minera del mundo

    ¿Cuáles fueron las principales exportaciones del país después del cobre?

    S&P Global advierte sobre la encrucijada para Chile ante rally del cobre

    Tras la lluvia, anuncian una posible ola de calor en la Región Metropolitana y 5 regiones de la zona central
    Tendencias

    Tras la lluvia, anuncian una posible ola de calor en la Región Metropolitana y 5 regiones de la zona central

    De Kojima a GoPro: la estrategia de Asus detrás de las colaboraciones que marcan el CES 2026

    Qué es la cereulida, la toxina que obligó a Nestlé a retirar miles de lotes contaminados de fórmula en Chile y el mundo

    Los grupos de la Copa Chile que deberán ser votados por el Consejo de Presidentes de la ANFP
    El Deportivo

    Los grupos de la Copa Chile que deberán ser votados por el Consejo de Presidentes de la ANFP

    Jon Rahm y la definición del LIV Golf con Joaquín Niemann: “Se podría argumentar que quizás lo merecía más”

    Leandro Fernández revela detalles de la reunión con Paqui Meneghini que marcó su adiós de la U

    Un día en Qatar: Al Zubarah, la ciudad perlera que desapareció bajo el desierto
    Finde

    Un día en Qatar: Al Zubarah, la ciudad perlera que desapareció bajo el desierto

    Guía del ocio: panoramas escogidos para el fin de semana del 3 y 4 de enero

    Desde Sade hasta distintos álbumes de Rosalía en escucha inmersiva: la cartelera de Omni Soundlab para enero

    Muere a los 82 años Álvaro Peña, leyenda del punk chileno y compañero de Joe Strummer en sus primeros años
    Cultura y entretención

    Muere a los 82 años Álvaro Peña, leyenda del punk chileno y compañero de Joe Strummer en sus primeros años

    72 accesos, puntos de hidratación y apertura de puertas a las 15 horas: lo que hay que saber de los shows de Bad Bunny

    Polémica en los Actor Awards: uno de los premios más importantes del cine de EE.UU. excluye a cintas internacionales

    Jamenei denuncia que Trump instiga las protestas con las manos manchadas “de la sangre de mil iraníes”
    Mundo

    Jamenei denuncia que Trump instiga las protestas con las manos manchadas “de la sangre de mil iraníes”

    Trump asegura que “canceló” una “segunda oleada de ataques” a Venezuela por la “cooperación” de Caracas

    Zelenski pide “una reacción clara por parte del mundo” tras el “ataque masivo” de Rusia contra Ucrania

    El modelo latinoamericano que acompaña a madres jóvenes a salir de la pobreza
    Paula

    El modelo latinoamericano que acompaña a madres jóvenes a salir de la pobreza

    Datos Paula: cuatro obras imperdibles de Teatro a Mil que ponen a las mujeres en escena

    Hablemos de amor: la herida del ninguneo