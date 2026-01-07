Las exportaciones llegan a niveles inéditos en 2025 y quiebran la barrera de los US$ 100.000 millones

El comercio exterior chileno cerró un 2025 que le costará olvidar. Claro, porque en medio de la incertidumbre en torno a los aranceles aplicados por Donald Trump, las exportaciones llevaron a niveles récord.

De acuerdo a los datos del Banco Central, los envíos de Chile treparon hasta los US$ 11.285,6 millones en diciembre, la cifra más alta desde al menos 2013. Con este resultado, las exportaciones chilenas rompieron por primera vez la barrera de los US$ 100.000, totalizando US$ 107.004,22 millones.

Se trata de una cifra inédita e implica un salto de 7,94% en relación al registro del ejercicio anterior, cuando se llegó a los US$ 99.165 millones.

A cuánto llegaron las exportaciones de Chile RAUL ZAMORA/ATON CHILE

El poder del cobre

Tal como lo había adelantado Pulso, La exportaciones mineras llegaron a los US$ 63.252,7 millones, lo que supone el 59,11% del total.

Buena parte de esta cifra se explica, a su vez, por el cobre, cuyos envíos también llegaron a niveles récord, en sintonía con el precio del metal rojo que ha roto sucesivos máximos históricos en las últimas semanas.

Solamente en diciembre, el valor de las exportaciones de cobre llegó a los US$ 5,830,25 millones, lo que representa un fuerte salto de 36,1% en relación al mes anterior y de 26,3% respecto a diciembre 2024.

Con este resultado, el valor de los envíos de cobre llegó a un récord de US$ 55.187,83 millones al cierre de 2025.

Las importaciones por su parte llegaron a los US$ 92.662 millones en el 2025, lo que supone un alza de 10% frente al año anterior. La cifra, no obstante, no alcanzó a superar el récord de 2022 cuando las importaciones superaron los US$ 102.000 millones.

Así las cosas, la balanza comercial del país registró un superávit inédito de US$ 20.795 millones el año pasado. Solo en el mes de diciembre el saldo positivo ascendió a un récord de US$ 3.594,25 millones.