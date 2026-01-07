SUSCRÍBETE POR $1100
    Las exportaciones llegan a niveles inéditos en 2025 y quiebran la barrera de los US$ 100.000 millones

    En un ejercicio de precios récord para el cobre, los envíos del metal rojo también llegaron a niveles inéditos y representan más de la mitad de las exportaciones del país.

    David NogalesPor 
    David Nogales
    ANGLO AMERICAN

    El comercio exterior chileno cerró un 2025 que le costará olvidar. Claro, porque en medio de la incertidumbre en torno a los aranceles aplicados por Donald Trump, las exportaciones llevaron a niveles récord.

    De acuerdo a los datos del Banco Central, los envíos de Chile treparon hasta los US$ 11.285,6 millones en diciembre, la cifra más alta desde al menos 2013. Con este resultado, las exportaciones chilenas rompieron por primera vez la barrera de los US$ 100.000, totalizando US$ 107.004,22 millones.

    Se trata de una cifra inédita e implica un salto de 7,94% en relación al registro del ejercicio anterior, cuando se llegó a los US$ 99.165 millones.

    A cuánto llegaron las exportaciones de Chile RAUL ZAMORA/ATON CHILE

    El poder del cobre

    Tal como lo había adelantado Pulso, La exportaciones mineras llegaron a los US$ 63.252,7 millones, lo que supone el 59,11% del total.

    Buena parte de esta cifra se explica, a su vez, por el cobre, cuyos envíos también llegaron a niveles récord, en sintonía con el precio del metal rojo que ha roto sucesivos máximos históricos en las últimas semanas.

    Solamente en diciembre, el valor de las exportaciones de cobre llegó a los US$ 5,830,25 millones, lo que representa un fuerte salto de 36,1% en relación al mes anterior y de 26,3% respecto a diciembre 2024.

    Con este resultado, el valor de los envíos de cobre llegó a un récord de US$ 55.187,83 millones al cierre de 2025.

    A cuánto llegaron las exportaciones de Chile

    Las importaciones por su parte llegaron a los US$ 92.662 millones en el 2025, lo que supone un alza de 10% frente al año anterior. La cifra, no obstante, no alcanzó a superar el récord de 2022 cuando las importaciones superaron los US$ 102.000 millones.

    Así las cosas, la balanza comercial del país registró un superávit inédito de US$ 20.795 millones el año pasado. Solo en el mes de diciembre el saldo positivo ascendió a un récord de US$ 3.594,25 millones.

    Lagos Weber por dichos de Boric contra de Trump y líderes "serviles": "Hay que ser contenidos para no abrir flancos innecesarios"
    Operadores financieros adelantan expectativa de recorte de tasa para abril de este año y proyectan el valor del dólar
    Doble pantalla, ultralivianos y alianza con GoPro: 3 nuevos notebooks de Asus en la CES 2026
    José Ignacio Cornejo cierra sexto en la cuarta etapa del Dakar y mantiene su posición en la clasificación general
    Un día en Qatar: Al Zubarah, la ciudad perlera que desapareció bajo el desierto
    Superhéroes, odiseas y secuelas: las 15 películas más esperadas de 2026
    Trump habría exigido a Venezuela que corte lazos con China y Rusia y se asocie solo con EE.UU. en materia de petróleo
    Vision boards: más allá del collage, pensar los propósitos juntas
