BLACK SALE $990
La Tercera
Ciencia y Tecnología
Chile
Negocios
Opinión
Cultura y Entretención
Sociedad
El Deportivo
Mundo
    Ediciones
    Suscripciones
    Redes sociales
    Grupo Copesa
    75 años haciendo periodismo
    Pulso

    Entra en vigencia acuerdo que beneficia a casi todas las exportaciones entre Emiratos Árabes Unidos y Chile

    El acuerdo de asociación económica integral (CEPA) entre ambas naciones y se suma al acuerdo de doble tributación ya en vigor.

    Emiliano CarrizoPor 
    Emiliano Carrizo
    Fuente: Subrei

    Esta semana entró en vigor internacional el Acuerdo de Asociación Económica Integral (CEPA) entre Chile y los Emiratos Árabes Unidos. Este acuerdo fue suscrito el 29 de julio de 2024 en Abu Dhabi, en el marco de la visita que realizó el Presidente Gabriel Boric a ese país.

    “Este CEPA es el primer Acuerdo comercial en vincular a Chile con un país de Medio Oriente, siendo un instrumento pionero en esta materia, que favorecerá la aspiración de Chile para posicionarse en esta zona geográfica”, dijo la Subsecretaria de Relaciones Económicas Internacionales (Subrei) en un comunicado.

    Desde la Subrei también comentó que la entrada en vigor de este convenio complementará el acuerdo de doble tributación ya en vigor. Además, el gobierno de Chile busca complementar la relación con Emiratos Árabes Unidos con acuerdo sobre promoción de inversiones, que comenzará a negociarse prontamente.

    La subsecretaria de Relaciones Económicas Internacionales (Subrei), Claudia Sanhueza, señaló que “este acuerdo amplía las posibilidades de exportación, fortalece la atracción de inversión y contribuye a una inserción económica más diversa y sostenible, en beneficio de las y los chilenos.”

    La relación con Emiratos Árabes

    Según resaltó la Subrei, entre los países del Medio Oriente, Emiratos Árabes Unidos se posicionó durante el año 2024 como el segundo principal socio comercial de Chile en esa región, con un intercambio comercial entre ambos países de US$ 232 millones.

    “El CEPA otorgará un mejor acceso al mercado emiratí para aproximadamente el 98% (97% al momento de la entrada en vigor y el 1% adicional al tercer año) de los productos exportados por Chile, y para cerca del 99,5% (99% a la entrada en vigor y el 0,5% adicional en tres etapas) de los productos importados desde EAU, conforme al calendario de desgravación arancelaria acordado”, dijo Subrei.

    La Subrei también destacó que, entre los 21 capítulos del reciente cuerdo se incorporan, además, materias referidas al empoderamiento económico de las mujeres, el primero de su tipo negociado por los EAU; sobre cadenas globales de valor, “el primero negociado por Chile fuera del contexto latinoamericano”; a pequeñas y medianas empresas (pyme), que incluyen medidas para fortalecer la colaboración, compartir mejores prácticas, mejorar el acceso a financiamiento y fomentar la participación en el comercio internacional; además de reglas de origen, compras públicas y promoción de inversiones, entre otras.

    Más sobre:EconomíaEmiratos Árabes UnidosChile

    COMENTARIOS

    Para comentar este artículo debes ser suscriptor.

    Suscríbete

    Lo Último

    Cuáles son las patologías que concentran el mayor número de personas con garantías de oportunidades retrasadas

    Tercera jornada de búsqueda de joven desaparecido en naufragio en Caldera: se sumará aeronave que sobrevolará el área

    “Nunca recibí un peso del señor Yáber”: diputado Araya explica su vínculo con el conservador de Puente Alto en la trama bielorrusa

    PDI detiene a seis funcionarios en el marco de una investigación por tráfico de estupefacientes

    Acercamiento de Kast a Frei enfurece a la DC y complica intentos de Jara de acercarse el centro

    Frenéticas gestiones por acusación a Pardow: oposición neutraliza ausencia de Kast y gobierno alinea al oficialismo

    Lo más leído

    1.
    Qué síntomas y dolencias puede aliviar el jengibre en nuestro cuerpo

    Qué síntomas y dolencias puede aliviar el jengibre en nuestro cuerpo

    2.
    Minsal reporta salida de 2 millones de personas de listas No GES y afirma que tiempos de espera alcanzan su mejor nivel desde 2016

    Minsal reporta salida de 2 millones de personas de listas No GES y afirma que tiempos de espera alcanzan su mejor nivel desde 2016

    3.
    Hermano de Jorge Matute Johns: “La familia de la señora Ercira tiene derecho a una investigación seria”

    Hermano de Jorge Matute Johns: “La familia de la señora Ercira tiene derecho a una investigación seria”

    4.
    Detienen a 12 sujetos por contrabando de cigarrillos: uno de los integrantres de la banda era funcionario de Aduana

    Detienen a 12 sujetos por contrabando de cigarrillos: uno de los integrantres de la banda era funcionario de Aduana

    5.
    El error “de altura” que llevó al MOP a ordenar la demolición de una de las bases del teleférico de Ciudad Empresarial

    El error “de altura” que llevó al MOP a ordenar la demolición de una de las bases del teleférico de Ciudad Empresarial

    Portada del dia

    ⚡Black Sale: información real + ventajas exclusivas

    Digital + LT Beneficios$1.990/mes SUSCRÍBETE

    IMPERDIBLES

    10 trastornos mentales “inventados” que nunca existieron, según un psicólogo clínico

    10 trastornos mentales “inventados” que nunca existieron, según un psicólogo clínico

    MacBook Pro M5, análisis: el mejor portátil para profesionales abraza la IA sin arriesgar en diseño

    MacBook Pro M5, análisis: el mejor portátil para profesionales abraza la IA sin arriesgar en diseño

    Qué síntomas y dolencias puede aliviar el jengibre en nuestro cuerpo

    Qué síntomas y dolencias puede aliviar el jengibre en nuestro cuerpo

    Cómo una estudiante de 17 años de Quilpué consiguió una capacitación en el mejor restaurante del mundo

    Cómo una estudiante de 17 años de Quilpué consiguió una capacitación en el mejor restaurante del mundo

    Servicios

    Programación de la Teletón 2025: revisa los artistas que estarán en cada bloque

    Programación de la Teletón 2025: revisa los artistas que estarán en cada bloque

    Cómo postular al Subsidio Eléctrico y cuáles son los requisitos

    Cómo postular al Subsidio Eléctrico y cuáles son los requisitos

    Dónde y a qué hora ver a Slavia Praga vs. Athletic Club por la Champions League

    Dónde y a qué hora ver a Slavia Praga vs. Athletic Club por la Champions League

    Cuáles son las patologías que concentran el mayor número de personas con garantías de oportunidades retrasadas
    Chile

    Cuáles son las patologías que concentran el mayor número de personas con garantías de oportunidades retrasadas

    Tercera jornada de búsqueda de joven desaparecido en naufragio en Caldera: se sumará aeronave que sobrevolará el área

    “Nunca recibí un peso del señor Yáber”: diputado Araya explica su vínculo con el conservador de Puente Alto en la trama bielorrusa

    Entra en vigencia acuerdo que beneficia a casi todas las exportaciones entre Emiratos Árabes Unidos y Chile
    Negocios

    Entra en vigencia acuerdo que beneficia a casi todas las exportaciones entre Emiratos Árabes Unidos y Chile

    Bolsa de Santiago opera en nuevo récord y vuelve a acercarse a los 10.000 puntos

    “Un resultado histórico”: ganancias de ILC suben 68% a septiembre gracias a que Consalud pasó de pérdidas a utilidades

    Por qué una de las finalistas de Miss Universo 2025 decidió renunciar a su título, en medio de la polémica del certamen
    Tendencias

    Por qué una de las finalistas de Miss Universo 2025 decidió renunciar a su título, en medio de la polémica del certamen

    La carta que le escribió Daniel Radcliffe al niño que interpretará al nuevo Harry Potter

    Qué es la falsa arañita roja de la vid, la plaga que obligó a Brasil a destruir más de una tonelada de cerezas chilenas

    El complicado momento del Real Madrid que pone en peligro el futuro de Xabi Alonso en la banca
    El Deportivo

    El complicado momento del Real Madrid que pone en peligro el futuro de Xabi Alonso en la banca

    Pagos, promesas y obligaciones: revisión al contrato por el uso de los símbolos entre la Universidad de Chile y Azul Azul

    Vuelco en caso Barnechea: la Corte Suprema revoca fallo de Apelaciones y mantiene drásticas sanciones a los huaicocheros

    Con música en vivo, charlas y paneles sobre el medioambiente: los detalles del Festival Ladera Sur 2025
    Finde

    Con música en vivo, charlas y paneles sobre el medioambiente: los detalles del Festival Ladera Sur 2025

    Mi panorama: Ver la realidad en Fidocs 2025

    Guía del ocio: panoramas escogidos para el fin de semana del 22 y 23 de noviembre

    La singular historia que partió con un mensaje en Linkedin: cómo el k-pop de NMIXX llegó a debutar en Viña 2026
    Cultura y entretención

    La singular historia que partió con un mensaje en Linkedin: cómo el k-pop de NMIXX llegó a debutar en Viña 2026

    ¿Por qué la historia oficial de Chile borró a sus ancestros africanos y afrodescendientes?

    Manuel García presenta single de adelanto de su nuevo disco grabado en los estudios de Silvio Rodríguez

    Numa Molina, el sacerdote que defiende a Maduro y que es calificado por sus detractores como el “cura comunista”
    Mundo

    Numa Molina, el sacerdote que defiende a Maduro y que es calificado por sus detractores como el “cura comunista”

    Aeronaves de Estados Unidos sobrevuelan aguas cerca de Venezuela

    Ucrania confía en cerrar el acuerdo de paz con Trump con una visita de Zelenski este mes a Estados Unidos

    Dos mujeres que están revolucionando la ciencia desde Chile
    Paula

    Dos mujeres que están revolucionando la ciencia desde Chile

    Uso de pantallas en la adolescencia: Conectados, pero Desconectados. ¿Prohibir o acompañar?

    Festival Nube: arte, juego y creatividad