IGNACIO BRIONES

US$ 10 mil millones anuales y un nuevo pacto tributario

Costo del programa

“El programa se hace cargo de las demandas sociales a través de una serie de reformas audaces que apuntan a aliviar el costo de la vida y mejorar la educación, salud y pensiones. Aumentar y mejorar el gasto público social nos acercaría al promedio Ocde en esta materia, donde Chile se ubica en el penúltimo lugar actualmente. Para hacer frente este escenario construimos un programa robusto y ambicioso, que tiene un costo anual en torno a US$ 10.000 millones en las principales propuestas”, señalan en la candidatura de Ignacio Briones.

El costo total, indican, se divide entre gastos permanentes -políticas que se mantendrán en el tiempo- con gastos transitorios, enfocados en dar solución a problemas puntuales por una sola vez. Así, agregan que esta distinción es fundamental para asegurar la sostenibilidad fiscal del programa: gastos permanentes serán financiados con ingresos permanentes.

Financiamiento

“Para financiar este programa tenemos una serie de medidas que entregarán ingresos permanentes al Fisco” señalan. En primer lugar, ven un alza en la recaudación fiscal terminando con exenciones tributarias “injustificadas” y disminuyendo fuertemente la evasión. Segundo, “hacer un buen uso de los recursos fiscales. Aprovechando la experiencia de Ignacio Briones como ministro de Hacienda, mejoraremos la eficiencia del gasto público, eliminando programas mal evaluados y disminuyendo gastos innecesarios e ineficientes. Tercero, sabemos que tenemos que recaudar más de cara al futuro. Por eso avanzaremos en un Pacto Tributario transversal que aumente la base contributiva, que sea progresivo, que genere estabilidad en el largo plazo y atraiga mayor inversión. Estas tres medidas en conjunto nos permitirán aumentar gradualmente los ingresos permanentes en torno a US$ 10.000 millones anuales”.

Crecimiento y atraer inversiones

La candidatura de Briones propone un “pacto tributario” para entregar estabilidad al sistema. Además, propone para regiones materias en energía renovable, turismo y otros. Aesto se suma un plan de inversión pública por US$ 1.600 millones. Para las pymes plantean un crédito universal para el año de operación, eliminar trámites y burocracia innecesaria y apoyo en su defensa legal cuando sean víctimas de abuso de poder de mercado.

JOAQUÍN LAVÍN

30/04/2021 FOTOGRAFIAS A JOAQUIN LAVIN Mario Tellez / La Tercera JOAQUIN LAVIN INFANTE - ALCALDE - COMUNA -LAS CONDES - RETRATOS - ENTREVISTA

Holguras por US$ 25 mil millones tras la pandemia

Costo del programa

“Hemos buscando elaborar un programa de gobierno cuyo costo permita llegar al 2025 a un déficit estructural no mayor al 2% del PIB, considerando un nivel de deuda/PIB en torno al escenario establecido por la Dirección de Presupuestos”, señala la candidatura de Joaquín Lavín.

Aunque indican que todo dependerá de la situación fiscal en 2022, incluyendo qué pasará con las ayudas que se están entregando, señalan que si efectivamente se comienzan a retirar y se vuelve a una situación más normal de la política monetaria, calculan cerca de US$ 25 mil millones en holguras para desarrollar sus ideas. Entre las de mayor costo está avanzar a un Ingreso Mínimo Garantizado de $ 500 mil y el aumento de la pensión básica.

Financiamiento

“Es muy relevante para la trayectoria de convergencia que en la Ley de Presupuesto 2022 se inicie el retiro de las medidas transitorias de transferencias motivadas por la pandemia. Esto da un punto de partida más estable para la política fiscal del próximo gobierno. A partir de ello se realizó la programación con un crecimiento del PIB en torno al 3% anual, y con un precio del cobre en línea con lo estimado por el Banco Central. De esta manera, la combinación entre mayores ingresos tributarios, uso prudente del endeudamiento y medidas para hacer más eficiente el gasto en los distintos programas públicos permitirán implementar el programa y avanzar paulatinamente en la reducción del déficit fiscal”, indican.

Crecimiento e inversión

Para aumentar el crecimiento, la candidatura de Joaquín Lavín indica que será necesario un esfuerzo adicional que considere estímulos que favorezcan un mayor dinamismo, incluido un plan extraordinario de inversión en vivienda, conectividad digital, equipamiento comunal e infraestructura hídrica, entre otros, así como planes de apoyo especiales a los sectores más afectados como lo es el turismo y los servicios.

Para aumentar el crecimiento en el largo plazo plantean “fortalecer confianzas, lo que permite elevar el ahorro y la inversión, revisar la calidad regulatoria y promover mayor competencia de mercado”.

SEBASTIÁN SICHEL

Costo de US$ 7.500 millones por año y más recaudación

Costo del programa

“El costo de nuestro programa lo estimamos en un 2,5% del PIB anuales, aproximadamente US$ 7,5 mil millones por año. Estos recursos serán destinados fundamentalmente a construir una nueva red de protección social para apoyar a la clase media y las familias vulnerables. Los mayores montos corresponden a tres transferencias directas: (1) la devolución de IVA de alimentos y medicamentos a la mitad de los hogares de Chile cada tres meses; (2) el Aporte Salarial Permanente para aumentar los ingresos y las oportunidades de empleo formal de los trabajadores de menores remuneraciones; y (3) el aumento de los aportes del Estado para mejorar las pensiones actuales y que a más personas mayores le llegue una pensión básica”, señalan desde la candidatura de Sebastián Sichel.

Financiamiento

Desde el comando del exministro de Desarrollo Social indican que para financiar el programa tendrán una estrategia de consolidación fiscal gradual. “Nuestro compromiso al respecto es definir un marco presupuestario y tributario coherente que asegure la sostenibilidad de la deuda en un nivel prudente a mediano plazo. Dentro de ese marco, recurriremos tanto a ahorros y reasignaciones por el lado de los gastos, como a un esfuerzo para aumentar gradualmente la recaudación tributaria hasta agregar el 3% del PIB hacia 2030”. Indican que hacerlo de forma paulatina “no ahoga la economía en su proceso de recuperación” y que “aplicando políticas responsables, mantendremos todavía cierto espacio para financiar el período de transición”.

Crecimiento e inversión

La candidatura indica que lo fundamental para volver a mejores tasas de crecimiento es que las personas y las empresas recuperen la confianza en el país, para lo cual plantean una transformación del Estado y garantizar la seguridad y el respeto al estado dederecho.

Además, plantean un plan de inversión pública, complementado con aceleración de concesiones de inversión privada, con el foco en la creación de empleos y que aborden necesidades prioritarias y sean sustentables. También consideran un fuerte apoyo a pymes y al emprendimiento.

MARIO DESBORDES

18.02.2021 MARIO DESBORDES JIMENEZ - EXDIPUTADO - EXMINISTRO DE ESTADO - RENOVACION NACIONAL - RETRATOS - ENTREVISTA

Revisión de exenciones y la reducción del IVA

Costo del programa

La candidatura de Mario Desbordes aún no presenta el detalle de su programa, lo que está contemplado para la semana que comienza mañana. Así, no hay números globales del costo del programa pero sí de algunas medidas que han sido parte de los mensajes que ha entregado el exministro.

Entre estas se encuentra la condonación de las deudas del Crédito con Aval del Estado (CAE) a las personas que hubiesen podido acceder a gratuidad si hubiese existido la ley en el momento en el que eran universitarios, y condonar multas e intereses al resto. El costo de esta propuesta es de entre US$ 1.500 millones y US$ 2.000 millones, indican desde la candidatura.

Otro eje es el Plan Universal de Salud, con un costo de $ 159.231 millones en su primer año, indican, lo que equivale a unos US$ 210 millones.

Otra propuesta presentada es una reforma previsional, fortaleciendo el Pilar Solidario vía impuestos generales. “Entre las medidas consideradas se encuentra un seguro de sobrevida que en régimen costaría US$ 1.200 millones (aproximadamente entre los años 2030 y 2040). Otra medida es la cotización de $ 10.000 a quienes no trabajan (principalmente mujeres) y que tendría un costo estimado en unos US$ 600 millones. Además, entregaremos un aporte estatal de $ 1 millón a cada recién nacido de los 3 quintiles de menores ingresos, lo que representa un gasto fiscal estimado de US$ 270 millones”.

Financiamiento

Tal como con el costo, el detalle del financiamiento aún no está disponible, pero sí se ha adelantado que se buscará ampliar la base de tributación “con una adecuada revisión de las exenciones y reducción del IVA. En materia de gran minería y el Fees, favoreceremos la división de rentas económicas generadas por la economía, mejoraremos el Fees para obtener ingresos de entre US$ 400 millones y US$ 500 millones adicionales, entre otras medidas”.

Crecimiento e inversión

La candidatura indica que se debe recuperar la confianza de los inversionistas, para lo cual fortalecerán la gobernabilidad. Asimismo, buscarán mecanismos para “asegurar regulatoriamente la inversión nacional y extranjera de largo plazo”.

GABRIEL BORIC

Costo cercano al 8% del PIB cuando esté implementado

Costo del programa

“Estimamos que el costo total de nuestro programa está en torno al 8% del PIB, una vez implementado”, indican desde la candidatura de Gabriel Boric, lo que equivale a unos US$ 26 mil millones al cambio actual. “La claridad con los horizontes temporales es importante, dependiendo de lo que ocurra con el proceso constituyente, proyectamos que podría demorarse 8 años, esto es, dos períodos presidenciales consecutivos. Como referencia, el programa de Beatriz Sánchez costaba un 5,5% del PIB, pero hoy estamos sumando propuestas que incrementan esa base, principalmente los cambios al financiamiento municipal, el sistema nacional de cuidados, nuestra propuesta en salud mental, el costo adicional de la reforma pensiones y la puesta en marcha del Estado emprendedor (transformación digital, matriz energética y productiva)”, dicen.

Financiamiento

Para financiar el programa, el comando de Boric trabaja en una reforma tributaria que recaude, en régimen, entre el 8% y el 9% del PIB.

La mitad de esta recaudación (entre el 4% y el 5% del PIB) proviene de “reducir la evasión, junto con eliminar exenciones tributarias injustificadas. Se simplificará el sistema tributario a través de la desintegración, manteniendo y mejorando el régimen especial para las pymes. La otra mitad provendrá de impuestos a los altos patrimonios y el royalty minero. “Estamos analizando un alza del impuesto a la renta para los tramos más altos, principalmente aquellos contribuyentes del 1% de más altos ingresos”. También incluyen impuestos verdes para combatir el cambio climático.

Crecimiento e inversión

Se indica que buscarán mejorar los índices de desarrollo, empleo y salarios. “Presentamos un plan de recuperación cuyo eje principal está puesto en el empleo femenino, así como un fuerte componente de inversión pública verde. Nos interesa que este impulso fiscal contribuya a dinamizar la economía, y mejorar la recaudación fiscal. Atendido que el proceso constituyente debiera conseguir mayor cohesión social, nuestra apuesta por una transformación digital, reconversión laboral e impulso de encadenamientos productivos regionales, debiera traducirse en un aumento de la productividad agregada, generando mayor riqueza y crecimiento económico en el mediano plazo”, sostienen.

DANIEL JADUE

Recaudación tributaria sube en hasta un 10% del PIB

Costo del programa

Al cierre de esta edición, el comando de Daniel Jadue no respondió las consultas de Pulso. Sin embargo, algunos de los encargados del programa sí han entregado números. Por ejemplo, el encargado del área económica de la candidatura, Ramón López, señaló en entrevista a La Segunda, que para los cambios en salud se necesitan cerca de 3 puntos del PIB, mientras en políticas de genero entre 3 y 4 puntos y en educación otros 3 a 4 puntos. En este último ítem, el programa del alcalde de Recoleta incluye gratuidad al 100%de los estudiantes de educación superior de establecimientos estatales. Otra medida que tendría un costo importante para el estado es la propuesta de una pensión básica universal equivalente al 75% del sueldo mínimo.

Financiamiento

El programa publicado esta semana por la candidatura deJadue indica que “el mayor gasto tendrá un correlato en una mayor recaudación tributaria entre 8 y 10 puntos del PIB”, lo que al tipo de cambio actual es cerca de US$ 27 mil millones.

Entre los cambios impositivos se plantea desintegrar el impuesto a la renta para las grandes empresas, manteniendo el sistema actual para las pymes; y un nuevo royalty minero. Además, se propone modificar los tramos y tasas de impuestos a los ingresos que superen las 90 UTM (sobre $ 4,6 millones mensuales). También se considera eliminar exenciones, como el del impuesto a las ganancias de capital y terminar con el régimen de renta presunta, el crédito especial a la construcción y los beneficios de los DFL2, entre otros. Se incluyen medidas contra la evasión y la elusión y un impuesto de salida para quienes quieran dejar el país.

Crecimiento e inversión

En este ítem, Ramón López ha indicado que se aumentará la demanda y consumo vía transferencia de ingresos, desde el 1% más rico a sectores medios y bajos, lo que ayudará a la reactivación. El programa, entre otras cosas, indica que se ampliará el financiamiento a pymes, atendiendo las necesidades de capital de trabajo e inversión. Además, se plantea “ampliar las funciones del Banco Central”, para que la política monetaria “sea parte de una política económica de desarrollo con sus componentes fiscales, de ingresos, cambiarios, de fomento productivo y de lucha contra el cambio climático”.