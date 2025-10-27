Cuentas de la luz: Generadoras de Chile aclara que “no ha habido ningún acuerdo ni negociación” con el gobierno

Generadoras de Chile aclara que “no ha habido ningún acuerdo ni negociación” con el gobierno 18.02.2015 FOTO Chile - Alvaro Cofre

Este lunes el biministro de Economía y Energía, Álvaro García, anunció que alcanzó un acuerdo con las generadoras para restituir los cobros en exceso de las tarifas eléctricas.

“Le conté al Presidente que ya tenemos un acuerdo con las generadoras, que se suma al acuerdo ya logrado con una empresa de transmisión (Transelec), que va a permitir devolverle a todos los chilenos y chilenas exactamente el monto que había sido cobrado en exceso”, precisó García.

La restitución será de $2 mil al mes o $12 mil en seis meses, para cada hogar, según un comunicado enviado por el ministerio de Energía.

A su turno, el director ejecutivo de Generadoras de Chile, Camilo Charme, arremetió en un comunicado señalando que “no ha habido ningún acuerdo ni negociación. Lo que hemos comunicado corresponde a la decisión que tomó el directorio de Generadoras de Chile, de manera autónoma, apenas se detectó el error en el informe preliminar de precios de nudo promedio".

“Nuestra prioridad es que este proceso se ejecute con responsabilidad y dentro del marco legal. La industria ya dio el paso que le correspondía, actuando con compromiso con nuestro país”, aseguró Charme.

Desde el gremio eléctrico señalaron que la industria de generación comunicó su disposición para corregir el error tarifario que cometió la autoridad, “y no cometido por las empresas de generación de energía”.