    Cumbre minera reunirá al ministro Daniel Mas con las grandes empresas del sector en Antofagasta

    La cita congregará este viernes a una decena de empresas del país para discutir prioridades y desafíos del sector. Entre los asistentes estarán altos ejecutivos de empresas como Antofagasta Minerals, Anglo American, Teck, BHP, Codelco y SQM.

    Matías Vera 
    Matías Vera
    Santiago, 4 de marzo 2025. Jonnathan Oyarzun/Aton Chile JONNATHAN OYARZUN/ATON CHILE

    La cita es para este viernes a las 10 horas en las oficinas de la Delegación Presidencial de Antofagasta. Será el primer encuentro oficial entre las grandes mineras del país y la principal autoridad sectorial del gobierno de José Antonio Kast, el biministro de Economía y Minería, Daniel Mas.

    Según fuentes de gobierno, fueron invitadas once compañías del sector, incluyendo grandes empresas de cobre y litio.

    A grandes rasgos, la cita busca conocer sobre las prioridades y desafíos del sector.

    La convocatoria incluye a altos ejecutivos de las empresas mineras. Entre las compañías confirmadas se encuentran Antofagasta Minerals, que tendrá como representante a su CEO, Iván Arriagada; Anglo American, con la participación de su CEO, Patricio Hidalgo; y Teck, con la asistencia de la chief sustainability officer, Amparo Cornejo. Además, asistirían compañías como SQM, el hasta ahora mayor productor de litio del país; BHP, dueña del mayor yacimiento de cobre chileno, Escondida; y la mayor empresa de cobre del país, la estatal Codelco.

    Los mensajes que pretende entregar la autoridad a las empresas del sector, según quienes conocen sobre la futura reunión, es que vuelvan a creer en el país, aumentar la producción del cobre e incrementar la inversión. La cartera busca entregar a las empresas un mensaje de certeza regulatoria, reglas claras para invertir en el país y crear empleo.

    Daniel Mas también se reunirá con la Asociación Gremial Minera de Antofagasta, que congrega a medianos y pequeños actores del sector. La decisión de realizar la reunión en Antofagasta obedece al interés de la autoridad de dar una señal de trabajo en terreno, en la región que concentra la mayor parte de la actividad minera de Chile.

    Anteriormente, el 26 y 27 de febrero, Daniel Mas se había reunido con diferentes organizaciones y líderes sindicales de la pequeña minería y pirquineros de las Regiones de Atacama y Coquimbo, ocasión en la que los representantes mineros dieron a conocer sus principales preocupaciones.

    El gobierno de José Antonio Kast, que asumió este miércoles, firmó seis decretos con diferentes lineamientos. Uno de ellos pretende destrabar US$16 mil millones de inversión de proyectos. El objetivo es resolver 51 recursos de reclamación pendientes en el Sistema de Evaluación de Impacto Ambiental (Seia), cuyas iniciativas ya cuentan con sus RCA (Resolución de Calificación Ambiental) aprobadas.

