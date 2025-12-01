VOTA INFORMADO por $1100
    De ganancias a pérdidas: los resultados de LarrainVial Activos en medio del caso Factop

    Los ingresos por actividades ascendieron a $10.911 millones, una disminución de 15,92% en relación con los $ 12.978 millones logrados en el mismo período del 2024.

    Maximiliano VillenaPor 
    Maximiliano Villena
    Tribunal fija formalización de 13 personas, entre ellos ejecutivos de LarrainVial, por fondo de Antonio Jalaff

    De ganancias a pérdida, menores ingresos y mayores gastos. Ese es el balance de LarrainVial Activos en los primeros nueve meses del año, gestora que a fines de agosto fue sancionada por la Comisión para el Mercado Financiero (CMF) por el denominado caso Factop.

    En concreto, el regulador acordó aplicar a Larraín Vial Activos S.A. y a su ex gerente general, Claudio Yáñez Fregonara, multas de UF 60.000 ($2.358 millones) y UF 15.000 ($589 millones), respectivamente, por infringir el artículo 53 inciso 2° de la Ley 18.045, al inducir a los inversionistas a la compra de cuotas de la Serie B del Fondo de Inversión Capital Estructurado I mediante recursos engañosos.

    Según reportó la gestora a la CMF, para el acumulado en los primeros nueve meses del año registró pérdidas por $69,3 millones, un resultado que se compara desfavorablemente respecto de las ganancias de $2.870 millones registrada a igual periodo de 2024.

    En su análisis razonado, la firma detalló que los ingresos por actividades ascendieron a $ 10.911 millones, una disminución de 15,92% en relación con los $ 12.978 millones logrados en el mismo período del 2024.

    Sus estados financieros revelan en la nota 13 que, al 31 de diciembre del 2024, habían provisionado $1.597 millones por compa de cuotas del fondo de inversión Capital Estructurado I, y que al 30 de septiembre esas provisiones habían sido utilizadas.

    A fines del año pasado la firma anunció un plan de compensación a los aportantes que implicaba la compra de las cuotas en su poder. Para septiembre de este año, según informó la gestora a Pulso, había desembolsado $3.327 millones en la adquisición de cuotas.

    Por otra parte, en el análisis razonado explicó que los gastos de administración en el presente período ascienden a $ 11.085 millones, mientras que para el año 2024 llegaron a $ 9.235 millones. Esto significa un aumento de 20,03%.

    Los estados financieros indican, en la nota 17, que en el ítem gastos de administración, el gasto en comisiones se mantuvo relativamente estable en $6.612 millones, tal como el gasto en personal ($484 millones), mientras que se reportó una subida relevante en Asesorías y Honorarios, que pasó de $1.735 millones en 2024 a $3.301 millones en 2025.

    En tanto, se informó que el ítem otro se elevó de $394 millones a $686 millones, lo que “incluye gasto por indemnización por el acuerdo con los aportantes del Fondo de Inversión Capital Estructurado I”.

    En medio de este proceso, la junta de accionistas de la gestora acordó realizar un aumento de capital por $6.000 millones. Según sus estados financieros, al 30 de septiembre se encuentran efectivamente enterados $2.881 millones.

