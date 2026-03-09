SUSCRÍBETE
    De Gregorio descarta “una emergencia fiscal”, pero estima que el manejo del gobierno de Boric en el tema “pasa raspando”

    El economista también acusó de falta de preparación del sector del presidente Gabriel Boric y estimó que el Banco Central puede esperar una reunión más para bajar la Tasa de Política Monetaria (TPM).

    Emiliano CarrizoPor 
    Emiliano Carrizo
    Foto: Juan Farias

    El decano de la Facultad de Economía y Negocios (FEN), José De Gregorio, entregó su análisis respecto a la gestión del Presidente Gabriel Boric, que termina este 11 de marzo. Un análisis que partió con una crítica desde la llegada de la actual administración, pronta a terminar.

    Ellos llegaron de la calle a gobernar sin haber estudiado, o sea, sin cuadros técnicos, en serio. Y los técnicos que había, de los que yo conozco, su trabajo académico era ideologizado”, dijo De Gregorio en entrevista con Radio13C.

    El también director de empresas estimó que durante su paso por el gobierno los personeros fueron “aprendiendo”, pero que todavía les falta, según su juicio. “Tienen que prepararse, tienen que estudiar, tienen que hacerle una oferta al país”.

    En esa línea, el exministro durante el periodo de la Concertación y expresidente del Banco Central planteó que el desafío del sector del presidente Gabriel Boric tiene una tarea “compleja” en el marco de aspirar a ser gobierno de nuevo.

    “Cuando el capitalismo se ha instalado en el mundo y la globalización (...) sí vamos a sustituir el capitalismo y vamos a ser una sociedad comunista, como los cubanos, donde todos son pobres. Entonces, no nomás”, dijo.

    De Gregorio también reiteró que la “actual generación que gobernó cometió muchos errores, aprendió mucho y va a tener que reinventarse o prepararse, buscar un discurso”.

    El Presidente Gabriel Boric. DIEGO MARTIN/ATON CHILE

    Entre los hitos de este gobierno, el economista destacó la reforma previsional y la consolidación fiscal durante el primer año de gobierno. “Hicieron ese ajuste y la deuda no ha subido”, resaltó.

    Por otro lado, De Gregorio dijo, parafraseando a Jaime Guzmán, que lo importante es cuidar el contexto, que quien llegue al poder en Chile no genere una disrupción. “Yo una vez le escuché a Jaime Guzmán, yo era joven, universitario, más rebelde; lo encontré hiperconservador la frase, pero algo de razón tenía. Y él decía: ‘yo sueño un país que el día que haya una elección me vaya a acostar sin preocuparme de quién sale presidente’”.

    Este es un país fuerte, este es un país exitoso, este es un país donde a la gente le dijeron vamos a hacer una revolución para acá y dos tercios de la población dijeron que no, y los que dijeron que sí lo dijeron de mala gana”, comentó sobre quienes, según su juicio, buscan generar disrupciones en la forma de gobernar el país.

    Situación fiscal

    De Gregorio también abordó la situación fiscal tras el último reporte del Informe de Finanzas Públicas (IFP), donde el déficit estructural 2025 cerró en 3,6% del PIB y marcó un récord histórico para periodos sin crisis, y anotó el tercer incumplimiento consecutivo de la meta fiscal. Y, además, el informe del Consejo Fiscal Autónomo (CFA), que reprueba la gestión y los resultados fiscales del gobierno de Boric.

    Ante este contexto, el economista puso paños fríos dentro del contexto de la situación fiscal del país y apuntó a los errores de estimación de ingresos.

    Javiera Martinez, Directora de Presupuesto. Andres Perez

    En Chile no hay emergencia fiscal. Yo entiendo que sea una manera de transmitir una urgencia política, pero en Chile tenemos un desafío fiscal hace muchos años y no se ha resuelto".

    En esa línea, el economista apuntó a una “exageración” de las conclusiones del CFA. “Para mí no es un informe lapidario”, dijo.

    Además, De Gregorio estimó que el CFA debería tener más recursos para dar respuesta al problema de estimación de ingresos que reportó este gobierno.

    El economista llamó a reportar las mediciones de ingresos fiscales con informes similares al Banco Central. “Estamos hablando de un apéndice grande, que diga: mira, así se hacen las estimaciones de ingresos, línea por línea. Estos parámetros los usamos, estos supuestos los usamos”.

    Así, el economista calificó con “una mala nota” la estimación de ingresos de este gobierno. Esto en el contexto de que se repitió tres años seguidos y sin “sobresaltos” en la economía durante ese tiempo.

    Mientras que, en una mirada global, De Gregorio estimó que el manejo fiscal “pasa raspando”. Una evaluación que consideró que “han contenido gasto”, pero que no lo “han reducido como mucho, porque tenemos bastantes complejidades institucionales para poder hacerlo, pero yo diría que el manejo fiscal, al principio, fue bien razonable”.

    Fachada Ministerio de Hacienda. SERGIO PIÑA/ATONCHILE

    “Tenemos este problema, que es como eterno, y no lo abordamos. Y nosotros sabemos que los gobiernos, si tienen que hacer un supuesto, es sobreestimar un poquito el ingreso, para poder tener un poquito más de espacio para gastar. Pero se equivocan mucho, y yo creo que estos errores son bastante lamentables, y yo creo que en ese ámbito tienen una muy mala nota, porque deberían haberlo hecho”, cerró.

    TPM y Medio Oriente

    Por otro lado, el economista estimó que, en la próxima reunión de Tasas de Política Monetaria (TPM) del 25 de marzo, el Banco Central se podría demorar en bajar la tasa por el factor del conflicto en Medio Oriente. Antes del bombardeo de Estados Unidos a Irán, el mercado esperaba que la TPM bajara de 4,5% a 4,25% y se mantuviera así en el largo plazo.

    Hay que esperar cuánto sea el alza del precio del petróleo. Puede ser un poquito más persistente en la medida en que este conflicto se prolongue, porque la otra puede ser temor. Uno no sabe. Pero yo creo que sí le agrega una nota de duda, de incertidumbre. ¿Será prudente en este momento? ¿Será mejor esperar? ¿No será apresurado? Podemos esperar. Si tampoco una espera hacia la próxima reunión va a ser tan complicado", dijo De Gregorio.

    De igual forma, ante la consulta de si es factible recortar la TPM en la reunión de marzo, el economista planteó que “no es descartable”.

