Desempleo ilustrado: desocupados con educación superior completa registran su tercera alza consecutiva

Uno de los desafíos que más se ha planteado para el próximo gobierno ha sido mejorar los indicadores de empleo. Esto, luego de que la tasa de desocupación al último trimestre (septiembre-noviembre) de 2025 fue de 8,4%, 0,2 punto porcentual más que el mismo período del 2024.

Sin embargo, al analizar más en detalle y desmenuzar las cifras que entrega el Instituto Nacional de Estadísticas (INE) se muestran que la complejidad por la que atraviesa el mercado laboral. Uno de las categorías que registra una alta tasa de desempleo son los profesionales con educación superior completa que están sin trabajo: el desempleo ilustrado.

De acuerdo a un análisis que hace el Observatorio de Contexto Económico de la Universidad Diego Portales (OCEC-UDP), resalta que una de las grandes transformaciones del mercado laboral chileno es su cambio de composición hacia una fuerza laboral con mayor nivel educativo. Mientras que a septiembre-noviembre 2010 sólo el 21,9% de la fuerza laboral tenía educación superior completa, en septiembre-noviembre 2025 el 41,6% contaba con dicho nivel educativo.

Según el informe, una implicancia relevante de lo anterior es que el segmento de personas con educación superior completa tiene cada vez una mayor incidencia en el estado del mercado laboral. “Un deterioro laboral en este segmento tiene en la actualidad un impacto considerablemente mayor sobre las cifras a nivel agregado del mercado laboral que el que tenía hace 15 años atrás. Y esta incidencia continuará aumentando en los próximos años”, expresa el informe.

Si bien se menciona que una fuerza laboral con mayor nivel de educación implica, en principio, mayor nivel de capital humano y productividad laboral, este fenómeno no está exento de desafíos. “Tener educación superior completa no garantiza la empleabilidad ni tampoco que la persona ejerza, en la práctica, una ocupación de alta calificación”, sostiene.

En el informe se estable que en el segmento de la fuerza laboral que cuenta con educación superior completa se registró un incremento anual de 0,6 pp en la tasa de desempleo, pasando de 6,9% a 7,5% en el trimestre septiembre- noviembre. Con este registro se completaron tres meses consecutivos de alzas interanuales en la desocupación de este segmento. Es además el segundo mayor registro para un mismo trimestre (2010).

Las 10 carreras donde más del 90% de sus titulados tienen empleo al egresar

En el segmento de la fuerza laboral con enseñanza media completa como en el que tiene menor nivel educativo que enseñanza media completa se observa que la tasa de desempleo se mantuvo estable respecto al mismo periodo del año anterior.

Desempleo ilustrado en menores de 30 años

En menores de 30 años se elevó con creces, presentando un incremento de 2,6 puntos en el último año, al pasar de 11,8% en 2024 a 14,4% en 2025, ambos durante septiembre-noviembre. Desde 2010 que el comportamiento de este grupo etario no logra acercarse a la tendencia de los grupos mayores, quienes presentaron un alza anual de la tasa de desempleo más moderada. Cabe mencionar que el 70,8% de los desocupados menores de 30 años son hijos o hijastros del proveedor principal del hogar.

Entre las personas con educación superior completa fue más moderada en el resto de los tramos etarios, registrando un aumento de 0,1 pp en el tramo etario de 30 a 44 años, de 0,3 pp en el tramo de 45 a 59 años y de 0,5 pp en el de 60 años o más.

Si bien las cifras de revelan que el aumento anual de la tasa de desempleo ilustrado fue mayor en la región de Valparaíso y en la Metropolitana, la región del Biobío concentró el porcentaje más alto, con un 9,2%, presentando solo una leve baja con respecto de 2024 .

En el caso de Valparaíso, fue de 8,1% en 2025, anotando un alza de 1,3 puntos porcentuales respecto del año anterior, al mismo tiempo que en la Metropolitana anotó un alza de 1,1 puntos porcentuales, resultando en un 7,8% en 2025.

Mientras tanto, en el Maule se registró una contracción anual de 0,1 puntos de la tasa, resultando en un 7,0%. De las cifras destaca la disminución de tasa de desempleo ilustrado del resto regiones del país, que pasaron del 6,7% al 6,3% en 2025.

Por área

El segmento de desocupación ilustrada es dividido en dos: universitaria completa y educación técnica superior completa. Dicho informe revela que en el caso de las personas que tienen educación técnica superior completa , la tasa de desempleo aumentó en 0,5 puntos en el último año. En el otro lado, en el segmento de personas con educación universitaria completa , el alza fue de 0,6 puntos, quedando en 7,9% y 7,3%, respectivamente.

Basándose en los datos de la Encuesta de Caracterización Socioeconómica (CASEN) 2024, el documento enumeró los campos de estudios de ambos segmentos afectados por el desempleo ilustrado.

Encabezando la lista de campos universitarios se encuentra Humanidades (11,4%), le sigue Servicios personales (10,7%), Ciencias físicas (8,7%), Artes (8,2%), Industria y producción (7,7%), Idiomas (7,3%), Arquitectura y construcción (7,2%), Agricultura (6,5%), Educación comercial y Administración (6,5%).

En el caso de técnico superior, arriba se encuentra Bienestar (13,0%), Artes (10,4%), Derecho (8,8%), Industria y producción (8,7%), Servicios personales (8,4%), Arquitectura y construcción (8,2%), Educación comercial y Administración (7,8%), Servicios de higiene y Salud ocupacional (7,6%), Educación (7,3%), Ingeniería y profesiones afines (6,6%), Salud (6,1%), Tecnología de la Información y la Comunicación (5,6%) y Agricultura (5,4%).