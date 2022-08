Disminución en los márgenes operacionales del negocio arrastran resultados de CAP en el primer semestre

El Grupo CAP registró ganancias por US$ 215 millones en el primer semestre de 2022, lo que representa una disminución de 59,4% en relación al mismo lapso de 2021.

La empresa, en tanto, reportó ingresos por US$ 1.548 millones entre enero y junio pasado, esto es una caída de 25,8 % en doce meses. Adicionalmente, el Ebitda del grupo siderúrgico minero disminuyó 53,4%, desde US$ 1.276,5 millones en el primer semestre de 2021 a US$ 594,9 millones en igual período de 2022.

Los menores resultados en el primer semestre de 2022, dijo la firma en su análisis razonado enviado a la Comisión para el Mercado Financiero (CMF), se explican principalmente por una disminución en los márgenes operacionales en todas las áreas de negocio, en línea con la tendencia a la baja en los precios de commodities a nivel internacional, y con las presiones inflacionarias en los costos de operación.

En tanto, a nivel trimestral, de abril a junio de este año la firma anotó ingresos por US$ 760 millones, lo que significa un retroceso de 40,0% en relación al mismo lapso del 2021. Asimismo, el grupo siderúrgico también reportó un descenso de las utilidades del trimestre con una cifra de US$ 78 millones, versus los US$ 325 millones reportados al segundo trimestre del 2021. Esto es una caída de 75,8 %

Respecto a los negocios del Grupo, en el mercado del hierro, el precio promedio que alcanzó en el primer semestre de 2022 la canasta de productos de la Compañía Minera del Pacífico -una de las filiales de CAP- fue de US$ 134,0 por tonelada métrica, menor en 36,8% al precio promedio de US$ 212,0 por tonelada registrado en el mismo período de 2021.

“La disminución en los precios realizados se debe principalmente a una alta base de comparación, considerando que durante la primera mitad de 2021 aún persistían altos niveles de demanda de hierro, producto de una mayor actividad en el sector siderúrgico de China como respuesta a los estímulos que dicho país mantenía en ese período, situación que comenzó a revertirse a partir del segundo semestre del año pasado”, dijo la firma.

En el caso del acero, el precio promedio realizado a junio de este año alcanzó US$ 1.104,2 por tonelada, 41,4% mayor que el precio de US$ 780,7 obtenido en la primera mitad de 2021. Los despachos de acero durante este primer semestre alcanzaron 318.443 toneladas, 19,4% menos que las 395.118 toneladas vendidas en igual período de 2021. Así, los ingresos de CAP Acero en el primer semestre 2022 alcanzaron US$ 362,9 millones, reflejando un aumento de 10,4% respecto de los obtenidos a junio del año anterior.

En tanto, durante el primer semestre de 2022, las filiales de CAP Infraestructura Cleanairtech y Tecnocap alcanzaron una producción de 3,7 millones de metros cúbicos de agua desalinizada y una transmisión de 115 GWh de energía eléctrica, respectivamente. Así, su contribución a los ingresos del grupo, incluyendo las ventas de Puerto Las Losas, alcanzó US$ 48,1 millones, 3,1% menos que en el primer semestre de 2021.