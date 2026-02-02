Disney reporta un aumento en sus ganancias tras cifra récord en parques y cruceros

Walt Disney Company reportó ventas y utilidades por sobre las estimaciones en el primer trimestre de su año fiscal. Según el resumen financiero de la compañía, los ingresos crecieron 5% durante el periodo, alcanzando los US$26.000 millones, frente a los US$24.700 millones registrados en el primer trimestre del año fiscal 2025.

Las ganancias trimestrales fueron impulsadas por un récord de US$10.000 millones en ingresos de la división que incluye parques y cruceros. De acuerdo al reporte de la firma, la asistencia a parques aumentó un 1% en el trimestre y el gasto per cápita creció un 4%.

“Estamos satisfechos con el inicio de nuestro año fiscal, y nuestros logros reflejan el enorme progreso que hemos logrado”, declaró a sus inversionistas el director ejecutivo de The Walt Disney Company, Robert A. Iger.

En la división de entretenimiento, los ingresos aumentaron un 7% en comparación con el primer trimestre del año fiscal 2025, mientras que el ingreso operativo disminuyó a US$1.100 millones. Según informó Bloomberg Línea, esto se vio frenado por la disminución de publicidad política en canales de televisión y servicios de streaming de Disney, así como por los costos de marketing relacionados con el estreno de Avatar: Fuego y Ceniza, la tercera película de la saga.

(L-R) Neytiri (Zoe Saldaña) and Jake Sully (Sam Worthington) in 20th Century Studios' AVATAR: FIRE AND ASH. Photo courtesy of 20th Century Studios. © 2025 20th Century Studios. All Rights Reserved. 20th Century Studios

Pese a lo anterior, el CEO de la compañía destacó que “logramos un sólido desempeño en taquilla en el año calendario 2025 con éxitos multimillonarios como Zootopia 2 y Avatar: Fuego y Ceniza, franquicias que generan valor en muchos de nuestros negocios. Mientras continuamos gestionando nuestra empresa con miras al futuro, me siento sumamente orgulloso de todo lo que hemos logrado en los últimos tres años”.

En cuanto a la división deportiva, las ganancias cayeron un 23%, hasta los US$191 millones, compensadas por el aumento de las tarifas de derechos para los nuevos paquetes deportivos de la NBA y universitarios.

En tanto, las ganancias por acción en el periodo fueron de US$1,63, superando la estimación promedio de los analistas de US$1,56, según consignó Bloomberg Línea.