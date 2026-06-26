FNE aprueba nuevos locales de Cencosud en Santiago Centro y Recoleta

La Fiscalía Nacional Económica (FNE) aprobó sin condiciones dos operaciones de arrendamiento mediante las cuales el holding de retail Cencosud, controlado por la familia Paulmann, busca expandir su presencia en Santiago con la apertura de nuevos locales.

“Esta Fiscalía ha llegado a la convicción que la operación no resulta apta para reducir sustancialmente la competencia en los segmentos analizados”, dice la resolución de la FNE.

Añade que, por tanto, decidió “aprobar en forma pura y simple, la operación de concentración consistente en la adquisición de control sobre activos de Comercial Río Verde SpA y de Colomer y Compañía SpA por parte de Cencosud Retail S.A”.

En específico se trata de un establecimiento en Santiago Centro y otro en Recoleta. Respecto del primero la FNE estableció que, si bien, se superpondría con actividades de Cencosud, existirían actores que pueden ejercer presión competitiva sobre el local lo cual permitiría compensar el aumento en la concentración, mientras que sobre el segundo concluyó que Cencosud y el local no superponen horizontalmente sus actividades.

Ubicación de los locales

En marzo de este año Cencosud Retail y Comercial Río Verde SpA, y en paralelo Cencosud, Colomer y Compañía SpA y Río Verde, ingresaron consultas a la FNE sobre una operación de concentración consistente en la eventual adquisición de influencia decisiva mediante los contratos a arrendamiento a largo plazo de los locales comerciales.

En el caso de Santiago Centro se trata de un local ubicado en Santo Domingo 1520, mientras que en Recoleta la ubicación es Avenida Perú 845.

Según el informe emitido previamente por la División de Fusiones de la FNE en ambos casos los locales no se encuentran actualmente operativos, habiendo sido anteriormente utilizados para operar tiendas de retail dedicadas a la venta minorista de alimentos y otros artículos del hogar no alimenticios bajo las marcas Los Zuloaga y Erbi, respectivamente.

Cencosud, que en Chile opera formatos como Jumbo, Santa Isabel, Easy, Paris y Cenco Malls, no ha hecho pública la marca bajo la cual buscar operar los establecimientos.