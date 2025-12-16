Donald Trump demanda a la BBC por US$ 10.000 millones por difamación tras documental

El dibujo de una mujer desnuda que complica a Donald Trump por el caso Jeffrey Epstein. Foto: REUTERS.

El expresidente de Estados Unidos, Donald Trump, presentó una demanda contra la cadena británica BBC en un tribunal federal de Miami, exigiendo una indemnización de US$ 10.000 millones (más de 8.500 millones de euros) por dos delitos relacionados con la emisión de un documental previo a las elecciones de 2024.

La denuncia civil se centra en el programa Panorama, que emitió un discurso de Trump en el que, según la presentación judicial, “parecía incitar a la violencia” antes del asalto al Capitolio del 6 de enero de 2021.

La acción legal, a la que tuvo acceso The New York Times, acusa a la BBC de producir una “representación falsa, difamatoria, engañosa, despectiva y maliciosa”.

Además, señala que la cadena británica intentó de manera “descarada” con este producto audiovisual “interferir e influir en el resultado de las elecciones en (su) detrimento”.

“Voy a demandar a la BBC por poner palabras en mi boca“, dijo Trump a la prensa congregada en el Despacho Oval.

“Literalmente, pusieron palabras en mi boca. Me hicieron decir cosas que nunca dije públicamente, supongo que usaron inteligencia artificial o algo así“, agregó el republicano.

Trump demanda a la BBC ZUMAPRESS

CNBC reportó esta mañana que BBC dijo el martes que defendería la demanda y no haría más comentarios sobre el proceso judicial.

Anteriormente se disculpó con Trump, aunque rechazó sus demandas de indemnización por daños y perjuicios.

La BBC emitió un comunicado el mes pasado en el que decía: “Aceptamos que nuestra edición creó la impresión de que estábamos mostrando una sola sección continua del discurso, en lugar de extractos de dos puntos diferentes del discurso”.

En consecuencia, esto dio la impresión de que el presidente Trump había hecho un llamado directo a la acción violenta. La BBC se disculpa por este error de juicio, afirmó, añadiendo que no hubo intención de engañar.