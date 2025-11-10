Dueña de Gol y Avianca tomará el control de Sky Airline

Las negociaciones entre el Grupo Abra (dueña de Gol, Avianca y Wamos) y la chilena Sky Airline encontraron un punto de encuentro. Las firmas anunciaron este lunes un “principio de acuerdo” para que la aerolínea ligada a la familia Paulmann Mast se integra a la multinacional.

Este acuerdo se enmarca en una emisión de un bono de Sky Airline por US$ 70 millones en septiembre de 2021, el cual fue adquirido por Abra Group a través de la sociedad Andes Limited. Este tenía una cláusula que le permitía a Abra convertir la deuda en acciones de Sky, quedándose con el 41% del capital de la chilena.

En febrero de este año Abra notificó a Sky que ejercería la opción de convertir la deuda en acciones como una forma de gatillar la negociación con la aerolínea chilena, pues el grupo buscaba tener el control completo mayoritario. A cambio, Abra le ofrecía a Holger Paulmann, quien lideró las conversaciones, subir a la propiedad del grupo.

Abra finalmente cumplió con su cometido, en búsqueda de expandir su imperio de aerolíneas.

“Al cierre de la transacción, la propiedad de SKY se consolidará bajo el Grupo, y los actuales accionistas mayoritarios de la compañía chilena pasarán a tener un porcentaje de la propiedad de Abra. Sky mantendrá su marca, cultura, y talento, y Holger Paulmann continuará como presidente de su directorio”, explicó Abra en un comunicado.

Según constató Pulso, la familia Paulmann Mast se quedará con menos de un 10% de las acciones del Grupo Abra. Pero antes la transacción deberá ser aprobada por la Fiscalía Nacional Económica (FNE) para evitar riesgos en la libre competencia, un proceso que ya está en curso, según mencionaron las compañías. El proceso estiman que durará cerca de un año.

“De concretarse este acuerdo, que recién da sus primeros pasos ante las autoridades regulatorias de libre competencia, SKY formaría parte de un Grupo que mantiene las marcas y la operación de las aerolíneas que agrupa. SKY ha sido una potente marca fundada por mi padre hace 24 años, y es un orgullo preservar ese ADN y la cultura que nos ha caracterizado como aerolínea, incluyendo a nuestros más de 2.200 Skyers que formarían parte de un gran actor regional”, dijo Holger Paulmann.

En desarrollo...