Economista Felipe Morandé será el presidente del Sistema de Empresas Públicas

El economista Felipe Morandé Lavín (70) será el nuevo presidente del consejo directivo del Sistema de Empresas Públicas (SEP), el organismo técnico asesor del Estado que se preocupa del control de gestión de empresas del sector estatal.

El presidente del SEP es un cargo de confianza de la Presidencia, por lo que es elegido por el Primer Mandatario a través de los ministerios de Economía y Hacienda.

Morandé, ingeniero comercial de la Universidad Católica y doctor en Economía de la U. de Minnesota, actualmente se desempeña como profesor de la Escuela de Gobierno de la misma casa de estudios, como consultor en políticas públicas, finanzas y negocios y profesor adjunto de economía en la Universidad IE de Madrid.

Bajo la tutela del SEP, actualmente operan 20 empresas estatales, la mayoría de ellas portuarias.

En el rubro de los terminales marítimos, se encuentran la Empresa Portuaria Arica, Empresa Portuaria Iquique, Empresa Portuaria Antofagasta, Empresa Portuaria Puerto de Coquimbo, Empresa Portuaria Valparaíso, Empresa Portuaria San Antonio, Empresa Portuaria Talcahuano San Vicente, Empresa Portuaria Puerto Montt, Empresa Portuaria Chacabuco y Empresa Portuaria Austral.

En el área de los servicios, están la Casa de Moneda de Chile, Correos de Chile, Cotrisa, Econssa, Polla, Sacor, Sasipa y Zofri.

Y en transporte se encuentran EFE y Metro.

Hasta el 11 de marzo pasado, el presidente del consejo directivo del SEP era la abogada Paulina Soriano.

Morandé fue ministro de Transportes y Telecomunicaciones en el primer gobierno de Sebastián Piñera en 2010. Y en la segunda administración Piñera, ocupó entre julio de 2018 y marzo de 2022 el título de embajador de Chile ante la OCDE, con sede en París. En la OCDE, integró el Consejo de la OCDE, fue presidente del Comité de Presupuesto y miembro del Comité de Auditoría.

Anteriormente, fue decano de la Facultad de Economía y Negocios de la Universidad de Chile y director de estudios y economista jefe del Banco Central de Chile durante cinco años, luego de desempeñarse como director del Programa de Postgrado en Economía de ILADES / Universidad de Georgetown.