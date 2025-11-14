OFERTA ELECCIONES $990
    EE.UU. y Suiza llegan a un acuerdo que reduce los aranceles al 15% para el país europeo

    “Suiza y Estados Unidos han encontrado una solución: los aranceles estadounidenses se reducirán al 15%”, dijo el Gobierno suizo a través de la red social X

    Por 
    Europa Press
    Denis Balibouse

    Estados Unidos y Suiza alcanzaron un principio de acuerdo que permitirá rebajar el arancel adicional a los productos procedentes del país helvético “a un máximo del 15%”, frente al 39% actual, mientras que Suiza reducirá sus tarifas de importación a diversos productos estadounidenses, además del compromiso de que las empresas suizas acometan inversiones directas en Estados Unidos por un monto de US$ 200.000 millones para finales de 2028.

    “Suiza y Estados Unidos han encontrado una solución: los aranceles estadounidenses se reducirán al 15%”, dijo el Gobierno suizo a través de la red social X, destacando la “productiva” reunión con el Representante Comercial de Estados Unidos, Jamieson Greer y agradeciendo al presidente estadounidense, Donald Trump, “su diálogo constructivo”.

    En un comunicado posterior, el Consejo Federal de Suiza anunció que, después de “intensas negociaciones”, Suiza y Liechtenstein han firmado un memorando de entendimiento no vinculante con Estados Unidos, en virtud del cual, Estados Unidos reducirá el arancel adicional específico para Suiza al 15%.

    Según la declaración de intenciones, al mismo tiempo que se reducen los aranceles estadounidenses, Suiza se compromete a reducir los aranceles de importación para diversos productos estadounidenses, incluyendo, además de todos los productos industriales, el pescado y el marisco, así como los productos agrícolas estadounidenses que Suiza considera no sensibles.

    Para otros intereses exportadores estadounidenses, las partes han acordado una solución que tiene en cuenta los intereses de la política agrícola suiza, por lo que Suiza otorgará a EEUU contingentes arancelarios bilaterales libres de impuestos sobre determinados productos de exportación estadounidenses: 500 toneladas de carne de vacuno, 1.000 toneladas de carne de bisonte y 1.500 toneladas de carne de ave.

    La fecha de implementación de estas concesiones de acceso al mercado se coordinará con EEUU para garantizar que los aranceles aduaneros se reduzcan simultáneamente.

    Además, el Gobierno del país helvético ha confirmado que las empresas suizas planean realizar inversiones directas en EEUU por un importe de 200.000 millones de dólares para finales de 2028.

    “El anuncio de la reducción de los aranceles adicionales estadounidenses a las importaciones suizas contribuirá a estabilizar las relaciones comerciales bilaterales”, han señalado las autoridades suizas, para las que, si bien los aranceles generales siguen siendo más altos que antes de la introducción de los aranceles adicionales en abril, se espera que la reducción pactada tendrá un impacto positivo en la economía suiza.

    De su lado, en declaraciones a la cadena CNBC recogidas por Europa Press, Greer ha confirmado que los dos países han llegado a un acuerdo comercial, añadiendo que Suiza trasladará gran parte de su producción a Estados Unidos, incluyendo productos farmacéuticos, fundición de oro y material ferroviario.

    Estados Unidos y Suiza llegan a acuerdo por aranceles. En la imagen, Donald Trump en el anuncio de los gravámenes. BRENDAN SMIALOWSKI

    “Estamos muy entusiasmados con este acuerdo y lo que significa para la industria manufacturera estadounidense”, ha comentado.

    El pasado 31 de julio, Washington anunció la imposición desde el pasado 7 de agosto de un arancel del 39% a las importaciones procedentes de Suiza, el más elevado entre los países europeos y entre los más gravosos de todo el mundo, superando incluso la tarifa del 31% anunciada inicialmente el 2 de abril durante el llamado ‘Día de la Liberación’.

    Ante este escenario, el Gobierno de Suiza revisó en octubre sus previsiones de crecimiento para el país de cara a 2026, hasta el 0,9% en vez del 1,2% anticipado en junio, para incorporar el impacto adverso esperado del arancel adicional del 39% aplicado por Estados Unidos a las importaciones procedentes del país helvético.

