El bitcóin quiebra una importante barrera y está a un paso de evaporar la rentabilidad lograda en 2021

El bitcóin no pasa por su mejor momento. El token digital más valioso del mercado se encamina hacia su cuarta baja consecutiva, quebrando la barrera de los US$ 30.000 y quedando muy cerca de perder todo lo que había ganado en este 2021.

El bitcóin se transa en US$ 29.825 vendedor, lo que representa un retroceso de 3,09% en relación a la jornada de ayer. Con este resultado, la cirptomoneda reduce a sólo 2,77% la rentabilidad anual.

Hay que recordar que el bitcóin tocó un máximo histórico de US$ 63.410 el 15 de abril pasado y, desde esa fecha, se desploma un 52,9%.

La cotización se produce en medio de los llamados de las autoridades regulatorias a efectuar mayores controles sobre las criptomonedas, sobre la cuales aún persiste la duda sobre si tiene un valor inherente.

A esto se suman las trabas que se han ido poniendo para la minería de estos criptoactivos, especialmente en China.

Guillermo Torrealba, CEO de Buda.com, observa un “shock de oferta inmenso” de parte de capitales que entraron durante el segundo semestre del 2020, y que estarían capitalizando la rentabilidad obtenida. “Esta es la principal explicación para la caída del precio, y lo que vemos es que esta liquidación masiva está llegando a su fin. Es imposible predecir el futuro inmediato, pero más allá del precio no vemos señales que indiquen que se acabó la racha alcista”, dijo el ejecutivo.

Proycciones

¿Hasta dónde puede caer? Más allá de los movimientos técnicos en su cotización a corto plazo, los cuales anticipan que puede ir a probar los US$ 28.600 -que es el segundo nivel más bajo del año y que tocó en enero pasado- algunos expertos no descartan que se hunda a US$ 10.000.

“Cuando miramos la historia de las criptomonedas y vemos dónde estamos, realmente creo que esto probablemente es un desplome, y ya sabes que un desplome significaría que estaríamos bajando un 70-80%, lo cual, digamos que está entre 10 y 15 mil”, dijo hace algunas semanas el presidente de Guggenheim Investments, Scott Minerd.

“Pongámoslo así, yo no tendría prisa por comprar bitcóin y no veo ninguna razón para poseerlo en este momento”, dijo Minerd a CNBC, informó Bloomberg.

“Si vas a ser un especulador, especula que se dirige hacia abajo”, agregó.

Minerd no siempre fue un bajista del bitcóin. En diciembre, dijo a Bloomberg News que debería valer “unos US$400.000”.