El CAM designa a ex abogada del CDE como nuevo árbitro del conflicto Codelco-Movitec

El Centro de Arbitraje y Mediación (CAM) de la Cámara de Comercio de Santiago (CCS) designó a su tercer árbitro en el conflicto que mantiene Codelco con Movitec. Tras la renuncia del abogado Francisco Aninat y la designación finalmente depuesta de Pedro Hernán Águila, el CAM nominó para zanjar la disputa a la ex jefa de la división de defensa estatal del Consejo de Defensa del Estado (CDE), María Teresa Muñoz Ortúzar.

Las partes tienen plazo hasta este martes para objetar o aceptar el nombramiento de Muñoz, quien aceptó la designación de el CAM.

En su cuenta de X, Muñoz se describe así: “Abogada UC, penalista, rockera, leo mucha historia de Chile, 26 años sector público (ex CDE) y asesora en compliance”.

La jurista es figura en los registros de la Comisión para el Mercado Financiero (CMF) como socia en MPS Compliance de Clara Szczaranski, ex presidenta del CDE entre 1996 y 2005. Muñoz ingresó en 2019 al registro de árbitros del CAM.

Las compañías se enfrascaron en un conflicto millonario a inicios 2023, cuando Codelco puso término anticipado a un millonario contrato con el Consorcio Belaz Movitec (CBM) SpA, de la bielorrusa Belaz y la chilena Movitec. CBM se adjudicó en 2021 un proyecto de remoción de tierras y construcción de caminos en Rajo Inca, en la División Salvador, pero luego Codelco acusó el no cumplimiento de las metas de gestión, lo que que generó, acusó, un retraso de un año y afectación en la producción en hasta 100 mil toneladas.

El consorcio ingresó un recurso de protección a la Corte de Apelaciones de Copiapó contra la estatal, mientras Codelco activó un juicio arbitral al amparo del CAM. Movitec fue representado inicialmente por los abogados Marcelo Castillo, Eduardo Lagos, Mario Vargas e Isaac Ramírez. Lagos y Vargas se encuentran en prisión preventiva por este caso.

Francisco Aninat fue el primer árbitro designado para llevar el arbitraje, desde abril de 2023, pero renunció a fines de noviembre de este año cuando la tramitación de la causa se encontraba en tierra derecha. En su renuncia, Aninat aludió artículo 240 del Código Orgánico de Tribunales, que permite a los árbitros abandonar el cargo “si fueren maltratados o injuriados por alguna de las partes”, aludiendo a actuaciones hostiles de la defensa del consorcio Belaz Movitec.

En su reemplazo, el 27 de noviembre el CAM designó al abogado de la Universidad Católica Pedro Hernán Águila, quien es parte de las nóminas arbitrales del centro, la Corte de Apelaciones de Santiago y las comisiones arbitrales del MOP. Águila -que integró la Corte Suprema entre 2021 y 2023- fue parte de diferentes causas donde estuvieron los ex ministros Ángela Vivando y Sergio Muñoz, entre otros, y participó de una resolución vinculada a la causa de la estatal con Movitec. aunque al principio aceptó el encargo, una semana después comunicó su renuncia.