El dilema de la elección del consejero número 25 del Banco Central

“Distintas cerraduras se deben abrir con diferentes llaves”, reza un antiguo proverbio chino que alude a la ineficacia de aplicar soluciones mágicas a problemas de alta complejidad. La expresión podría resumir el enredado escenario que enfrenta la negociación entre el gobierno y la oposición para consensuar el nombre del consejero número 25 del Banco Central desde que en 1989 la institución comenzó a operar con plena autonomía.

El proceso, que se activó formalmente esta semana entre los miembros de la Comisión de Hacienda del Senado y el ministro de la cartera, Nicolás Grau, considera un menú de complejidades que hacen que esta negociación para reemplazar a la consejera Stephany Griffith-Jones sea menos predecible que en ciclos anteriores.

“Los contactos entre el gobierno y los senadores de la Comisión de Hacienda del Senado comenzaron esta semana y se hicieron por vía telefónica con cada uno”, confidencia una alta autoridad de gobierno sobre las conversaciones más formales de Grau con los senadores que integran la instancia presidida por Ximena Rincón (Demócratas) y que integran Rodrigo Galilea (RN) y Ricardo Lagos Weber (PPD), Javier Macaya (UDI) y José Miguel Insulza (PS).

19 Abril 2023 Entrevista a Stephany Griffith-Jones, consejera del Banco Central. Foto: Andres Perez Andres Perez

Cercana a Gabriel Boric, Griffith-Jones asumió como consejera del BC en mayo de 2022 en reemplazo de Mario Marcel, quien dejó anticipadamente la presidencia del instituto emisor para asumir como ministro de Hacienda del gobierno del líder frenteamplista. Fue propuesta por Sebastián Piñera en febrero de 2022 y el Senado la aprobó a inicios de marzo, antes del cambio de gobierno de ese año. La actual vicepresidenta del BC, nacida en Praga en 1947, dejará su cargo el próximo 24 de diciembre.

Mientras algunos cercanos al Banco Central creen que la definición por el nuevo consejero es susceptible a cometer “desaciertos”, dado el clima político marcado por las elecciones presidenciales y parlamentarias, la tardanza en activar la negociación política y la falta de experiencia del nuevo equipo de Hacienda en una negociación de este tipo, otros estiman que hay espacios reales para llegar pronto a un acuerdo. “Hay buena disposición de las partes y se está caminando despacio, entendiendo los tiempos políticos”, confidencia un senador involucrado en las negociaciones, quien no descarta que incluso pueda haber “humo blanco” la próxima semana, antes de la elección del 14 de diciembre.

El cambio de escenario

Cercanos al proceso reconocen que el escenario comenzó a mutar tras la primera vuelta presidencial, que puso a José Antonio Kast como el más probable Presidente a partir de marzo 2026, y también luego de la derrota del oficialismo en las elecciones parlamentarias.

Este panorama disminuyó con fuerza las posibilidades del oficialismo para instalar a una carta del mismo perfil que Griffith-Jones. “Una candidata como Claudia Sanhueza (actual subsecretaria de Relaciones Económicas Internacionales) perdió todas las chances si es que las tuvo. En este escenario ya no es posible un candidato cercano al frenteamplismo o de izquierda más pura”, afirma un parlamentario conocedor de las negociaciones, quien también señala que la exigencia de mantener el cupo de una mujer en la nueva propuesta tampoco está en la mesa de negociación, como pudo ser en un principio.

Banco Central ALEXIS RAMIREZ FOTOGRAFIA

“Ese espacio político, si es que alguna vez existió, se acabó el 16 de noviembre con el resultado de las elecciones”, resume una alta fuente que conoce del proceso de nominación de consejeros del BC.

En la centroderecha hicieron suyo el nuevo escenario. “No veo ninguna razón para que el próximo consejero del BC tenga que ser de sensibilidad de izquierda”, dijo el expresidente del Banco Central, Rodrigo Vergara, en entrevista con Pulso la semana pasada, lo que fue interpretado como un mensaje claro de que la oposición no aceptará un candidato muy identificado con el actual oficialismo.

Pero el economista de sensibilidad de opositora fue más allá y abrió la posibilidad de que la nueva carta al BC sea incluso de derecha, en el entendido de que Kast tiene la primera opción de ser electo primer mandatario el 14 de diciembre y el oficialismo no tendrá mayoría en el Senado a partir de marzo 2026. “Decir que un 3-2 en favor de la izquierda (de un total de cinco consejeros) está escrito en piedra y que debe mantenerse para siempre, no veo ninguna razón para que eso sea así”, reflexionó el economista.

Sin embargo, pensar en dar vuelta la actual correlación de fuerzas en el Consejo del BC, donde tres de sus integrantes son de simpatías oficialistas (Stephany Griffith-Jones, Luis Felipe Céspedes y Claudio Soto) y dos de sensibilidad opositora (Rosanna Costa y Alberto Naudon), parece estar fuera de la discusión política, reconocen también cercanos a las negociaciones.

“De ganar Kast la Presidencia, el futuro gobierno tampoco tendrá mayoría en el Senado, por lo que en esta negociación no se pueden extremar posiciones, porque eso después le va a jugar en contra”, analizan las mismas fuentes. Una autoridad cercana al Banco Central interpreta las palabras de Vergara como una “medición de fuerzas” y como una señal de que la negociación debe buscar consensuar una carta identificada más con el centro político.

En el oficialismo recogen el guante. “No queremos que esto se transforme en un trauma. ¿Para qué proponer un nombre que se pueda rechazar en el Senado? ¿Qué se puede ganar? Este es un gobierno que se acaba y que quiere sacar adelante la ley de Sala Cuna y las reformas políticas… Lo mejor es tener el mejor clima para eso, no hay que enredarse”, explica un senador oficialista involucrado en las conversaciones. Salvo Carlos Massad en 1996 y sólo en primera instancia (fue aprobado en un segundo intento), nunca un consejero propuesto por el Presidente ha sido rechazado por el Senado en 35 años.

Sin embargo, esta semana el presidenciable José Antonio Kast puso mayor tensión al proceso al pedir evitar cuoteos en este nombramiento. “Es tiempo de superar esas lógicas, donde todo es por cuoteo (...) Si quieren llevar esa lógica a otra institución (el BC) que es destacada, respetable, van a empezar a horadar la credibilidad del sistema”, dijo el candidato republicano.

Los nombres en carrera

A solo 17 días de que Griffith-Jones deje el BC, el grupo de candidatos al Consejo se ha ido estrechando. En lo que es una decisión que deberá tomar el Presidente Boric en conjunto con el ministro Grau, la mayor parte de las fuentes consultadas pone como primera opción para un sillón en el instituto emisor a la economista Solange Berstein, 58 años, actual presidenta de la Comisión para el Mercado Financiero (CMF), quien anteriormente fue gerenta de la División de Política Financiera (2017-2022) en el propio BC.

Su carácter técnico y su valía en ese ámbito es reconocido transversalmente y también al interior del BC, señala una fuente consultada, quien valora que su eventual designación ayudaría a mantener la actual presencia femenina en el Consejo, con dos de cinco consejeros. Su cargo en la CMF concluye junto con la actual administración, en marzo de 2026.

Su sensibilidad política se considera de centroizquierda y, de hecho, fue nombrada por el Presidente Boric al cargo de la CMF, por lo que no debiera tener dificultad en conseguir el apoyo del oficialismo. Además, es una de las economistas de primera línea cercanas al exministro de Hacienda Mario Marcel, quien ha influido en las conversaciones que hoy están llevando a cabo los senadores y el gobierno, coinciden cercanos al exinquilino de Teatinos 120.

La fuente consultada recuerda que bajo la presidencia de Marcel en el BC, ella fue nombrada en la gerencia de la División de Política Financiera, y luego estuvo detrás de su designación al frente de la CMF, en marzo de 2022. Consultado por su participación en las actuales negociaciones, Marcel optó por no responder.

27 Noviembre 2025 Entrevista a Solange Berstein, presidenta de la CMF Foto: Andres Perez Andres Perez

Las mismas fuentes, sin embargo, reconocen que existen riesgos también para Berstein. Por un lado, que la crispación política lleve a la oposición a rechazar su nombre dado que es una actual autoridad nombrada por la administración Boric y que también sea resistida por los cuestionamientos que ha habido desde el mundo financiero a las regulaciones y requerimientos bajo su autoridad en la CMF.

“Hay gente en la derecha que no le gusta porque le ha pegado mucho al mercado financiero y, otros, en la izquierda, la consideran muy de derecha. Dado esto, quizás es un buen nombre para el BC”, reflexiona un senador de la Comisión de Hacienda.

Pero en el ambiente político también se maneja otra carta para el consejo del instituto emisor: Elías Albagli, actual gerente de la División de Política Monetaria del BC, el corazón del ente rector en su tarea de dirigir la política de tasas de interés para cumplir con el mandato de controlar la inflación. Una fuente que conoce la interna del BC plantea que tras siete años a cargo de la principal división del ente rector, Albagli está “preparado y listo” para asumir este desafío mayor que es incorporarse como uno de los cinco consejeros del BC. Y explica que dada su impronta “ultratécnica”, sin colores políticos, podría ser la carta que logre aunar las diferencias entre gobierno y oposición para el cargo.

Una segunda fuente que está al tanto de las tratativas también pone el nombre de Albagli arriba de la mesa como una opción si es que Berstein no concita consenso.

Explica que Albagli es otro economista que tendría el aval de Marcel para el cargo, puesto que fue bajo su presidencia del BC que este pasó de la Gerencia de Modelación y Análisis Económico a liderar la División de Estudios primero, que luego se transformó en la de Política Monetaria, en 2018.

Albagli es el principal ejecutivo del BC que ha trabajado junto con el Consejo y lo ha asesorado en la tarea de bajar la inflación que se aceleró en el mundo y en Chile tras la pandemia y las políticas y medidas que de ahí se derivaron, incluyendo el retiro de fondos de las AFP. “Mario (Marcel) valora su capacidad técnica y también su capacidad de hacer investigación aplicada a las materias relevantes para el BC y sus acciones de política”, señala la fuente consultada.

06 Diciembre 2018 Entrevista a Elias Albagli, Gerente de la Division de Politica Monetaria del Banco Central. Foto: Andres Perez ELIAS ALBAGLI IRURETAGOYENA - ECONOMISTA - RETRATOS - PASILLOS Andres Perez

Aparte del manejo de la política monetaria, bajo el mandato de Marcel en el BC, a Albagli también se le asignó la tarea de desarrollar la temática del capital natural -incorporar la integridad de la biodiversidad y los servicios ecosistémicos al análisis económico- en el ente rector. Economista de la Universidad Católica, con un doctorado en Harvard, tiene 48 años.

La misma fuente enfatiza que a Albagli se lo considera un técnico de centro, pero con cercanía a la centroderecha, más allá de que su hermana, Andrea, sea la subsecretaria de Salud Pública del actual gobierno. “Elías no tiene grandes redes políticas, pero conoce gente de ambos sectores (de izquierda y derecha), y en función de su labor en el BC ha ido conociendo la labor del Congreso y a algunos parlamentarios”, añade.

Albagli es el autor del estudio sobre el mercado del empleo que presentó el BC en su Ipom de septiembre y que desató los cuestionamientos del gobierno y del propio Presidente Boric, al señalar que ha habido un impacto del alza del salario mínimo de los últimos años en la generación de puestos de trabajo. “Es un economista competente y no se le identifica con un color político en particular; cumple con el perfil y ha hecho una buena pega. Sin embargo, está un peldaño más atrás que Berstein en las posibilidades de llegar al BC”, reconoce un clave senador oficialista.