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    El directorio de Falabella confirma a Fernando de Peña como nuevo presidente

    En línea con lo que se esperaba, el nuevo directorio de Falabella nombró al exgerente general de MallPlaza como presidente.

    Emiliano CarrizoPor 
    Emiliano Carrizo
    MARIO TELLEZ

    El nuevo directorio de Falabella, que cambió a cuatro de sus nueve directores, nombró a Fernando De Peña como nuevo presidente de la instancia. El nombramiento del ejecutivo se esperaba en línea con las familias que lo apoyaron para llegar a la instancia, lo que se tradujo en que fue la primera mayoría en la junta de accionistas de este martes con un 12,24% de las acciones representadas en la instancia.

    El exejecutivo de MallPlaza contó con el respaldo, para su nombramiento al directorio, de la familia Fürst, Cecilia Karlezi Solari, Piero Solari, Sergio Cardone Solari, José Luis del Río, Pucci del Río, la familia Cúneo y los hermanos Cortés Solari.

    “Estoy muy feliz y agradecido por haber sido invitado a ser parte del Directorio de Falabella. Un grupo que conozco bien y del que he sido parte por 35 años a través de Mallplaza. Recibir hoy la tarea de presidirlo es un honor y una gran responsabilidad. Espero llevarla adelante con una mirada estratégica, impulsando el crecimiento de la compañía, por medio de un quehacer íntegro y buscando los consensos necesarios para consolidar esta nueva etapa”, afirmó De Peña.

    Así, De Peña reemplaza en el cargo a Enrique Ostalé, quien deja la presidencia del directorio tras llegar en 2023 a ocupar dicho cargo. Ostalé también salió de la mesa de Falabella, al no ser postulado nuevamente.

    De Peña había presentado su renuncia a la gerencia general de MallPlaza en agosto del año pasado y se concretó a fines del 2025. Esto luego de 35 años en la primera línea de la línea de centros comerciales del grupo Falabella.

    Por su parte, Juan Carlos Cortés Solari fue ratificado como vicepresidente del directorio, cargo que ocupa desde 2017 y desde el 2002 que es parte del directorio.

    Mientras que el resto del directorio quedó conformado, como fue decidido en la junta de accionistas de este martes, por Fernando De Peña (nuevo), María Cecilia Karlezi, Juan Carlos Cortés Solari, Carlo Solari Donaggio, Paola Cúneo, Alfredo Moreno Charme, Juan Pablo Del Rio (nuevo), Tomás Müller (nuevo) y Carolina Schmidt (nueva).

    Falabella, después de un complicado escenario financiero posterior a la pandemia, ha logrado mejorar su situación, alcanzando en 2025 resultados históricos para la compañía. De Peña, apuntó a que “Falabella demostró capacidad para leer el contexto y reconectarse con sus clientes, lo que le ha traído réditos y le ha permitido recuperar la necesaria confianza del mercado. Hoy como directorio tenemos que consolidar esta nueva etapa de crecimiento a través en la ejecución impecable de nuestra estrategia en cada uno de los negocios”, sostuvo.

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