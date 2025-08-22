El dueño de Onlyfans, Leonid Radvinsky, gana US$700 millones en dividendos

El dueño de la plataforma de vídeos para adultos Onlyfans, Leonid Radvinsky, recibió US$701 millones en dividendos, según informó este viernes la compañía a través de la que opera la app, Fenix International.

Este desembolso correspondió a US$497 millones a cuenta de dividendos directos más otros US$204 millones divididos en cinco tramos y abonados posteriormente.

Estos pagos coinciden con la posible venta de Onlyfans por US$8.000 millones.

En este sentido, aunque Radvinsky ha recibido distintas ofertas, por el momento, las negociaciones no se han traducido en una operación concreta.

La empresa está tratando de diversificar el negocio atrayendo entrenadores personales, comediantes o cantantes para ampliar su catálogo de servicios e incrementar el número de usuarios.

Radvinsky habría obtenido durante los últimos tres años más de US$1.000 millones en dividendos gracias a la participación mayoritaria que adquirió en 2018.