SUSCRÍBETE
La Tercera
Mundo
Chile
Negocios
Opinión
Ciencia y Tecnología
El Deportivo
Cultura y Entretención
Sociedad
Ediciones
Suscripciones
Redes sociales
Grupo Copesa
Pulso

El expresidente del Consejo Fiscal Autónomo, Jorge Rodríguez, se incorpora al “team económico” del CEP

El economista, que a la cabeza del CFA debió enfrentar más de un cruce con el gobierno del Presidente Boric, participará en el centro de estudios en distintos proyectos que abarcan temas desde la institucionalidad de organismos públicos colegiados, hasta los efectos de la demografía en las políticas públicas.

Por 
Olga Bustamante
Jorge Rodríguez llega al CEP

A casi cuatro meses de haber concluido su periodo como presidente del Consejo Fiscal Autónomo (CFA), el economista Jorge Rodríguez Cabello se incorpora como investigador al Centro de Políticas Públicas (CEP) que actualmente dirige Leonidas Montes en el corazón de Providencia, en la calle Monseñor Sótero Sanz.

Rodríguez culminó a fines de mayo su tarea en el CFA, órgano técnico y consultivo encargado de supervigilar el manejo de las cuentas fiscales en el país, donde debió enfrentar más de un cruce con el gobierno del Presidente Boric, debido fundamentalmente a la sobreestimación de los ingresos públicos y al incumplimiento de la meta de déficit estructural de 2024 por parte de este.

Ahora en el CEP, el economista -de sensibilidad concertacionista- participará en distintos proyectos que abarcan temas desde la institucionalidad de organismos públicos colegiados, hasta los efectos de la demografía en las políticas públicas. De hecho, ya se encuentra trabajando junto a Sebastián Soto -también investigador del CEP- en un documento sobre el proyecto que crea la Agencia para la Calidad de las Políticas Públicas y la Productividad, que está próximo a ver la luz.

Jorge Rodríguez llega al CEP

Con esta incorporación, el CEP suma un nuevo integrante a su “team económico”, conformado por los profesionales del área Rodrigo Vergara -expresidente del Banco Central, Gabriel Ugarte, Sebastián Izquierdo -actual consejero del CFA-, Fernando Bastidas y Sarita Undurraga.

Dichos y vínculo previo

Sobre su llegada a este centro de estudios, Rodríguez señala que “el prestigio y calidad de la investigación que se hace en el CEP me permite seguir aportando para que el país tenga mejores políticas públicas”, y enfatiza que “desde mis distintas funciones, especialmente tras mi paso por el CFA, valoro profundamente que las decisiones estén basadas en datos y evidencia, para lo cual los tomadores de decisión, tanto del Ejecutivo como del Legislativo, requieren contar con estudios de referencia que estén disponibles de manera oportuna. Esto, junto con procurar construir consensos amplios, es lo que me motiva profesionalmente”.

El economista trae un vínculo previo con el CEP que es de larga data, lo que incluye su participación en los libros “Aspectos económicos de la Constitución. Alternativas y propuestas para Chile” y “Más allá de Santiago. Descentralización fiscal en Chile”, junto con aportes a la revista Estudios Públicos con textos sobre la regla fiscal, franquicias tributarias, políticas de innovación o gasto en subsidios por incapacidad laboral, en los que compartió autoría con Andrés Velasco, Nicolás Eyzaguirre, Marcelo Tokman o Mario Marcel, desde mediados de los años 2000.

Jorge Rodríguez llega al CEP

En cuanto al interés y hacia dónde enfocará de sus temas de investigación, Rodríguez plantea que “mi paso por el CFA me motiva a investigar especialmente dos dimensiones de las políticas públicas. La más evidente es la política fiscal, donde es sabido que Chile enfrenta el desafío de estabilizar la deuda y buscar espacios de gastos para el futuro, que permitan atender las necesidades de la ciudadanía de manera sostenible. La segunda se refiere a la institucionalidad de los órganos públicos, en especial de los colegiados, como el CFA. Estas instituciones tienen cualidades, pero también ámbitos de mejora. Un ejemplo de esto es el proyecto actualmente en trámite que crea una Agencia para la Calidad de las Políticas Públicas y la Productividad, sobre el cual estamos preparando un análisis junto al abogado Sebastián Soto, que esperamos publicar pronto para contribuir con una mirada multidisciplinaria al debate legislativo y generar un consenso para su concreción”.

Actualmente, el economista también es asesor de la Rectoría de la Universidad Santo Tomás, investigador asociado del Centro de Políticas Públicas de la Universidad Católica y consultor internacional en política fiscal.

Lee también:

Más sobre:CEPCFAJorge Rodríguez

COMENTARIOS

Para comentar este artículo debes ser suscriptor.

Suscríbete

Lo Último

Jara inicia campaña oficial en compañía de Tohá y otros excandidatos de primaria

Diputados aprueban proyecto que modifica la ley de responsabilidad penal adolescente

Prisión preventiva para “El Potito”: Fiscalía asegura que tuvo directa participación en atentado al molino Grollmus

Trump llega a Windsor en una visita de Estado a Reino Unido que combina comercio, tecnología y protocolo real

Joyería Joyart: quiebre entre hermanos Fernández se agudiza con querellas por hurto y apropiación indebida

Vallejo dice que el gobierno está analizando el fallo de la Corte Suprema por proyecto Dominga

Lo más leído

1.
Estos son los horarios de los supermercados y malls para la semana de Fiestas Patrias

Estos son los horarios de los supermercados y malls para la semana de Fiestas Patrias

2.
Cámara vota reforma que regula dietas y pone fin a financiamiento de oficinas de expresidentes de la República

Cámara vota reforma que regula dietas y pone fin a financiamiento de oficinas de expresidentes de la República

3.
SII presenta querella contra empresarios de origen indio por millonario fraude en venta de perfumes de lujo

SII presenta querella contra empresarios de origen indio por millonario fraude en venta de perfumes de lujo

4.
Tutorial para hacer una foto polaroid de IA con tu artista o celebridad favorita

Tutorial para hacer una foto polaroid de IA con tu artista o celebridad favorita

5.
Desbordes desliza descontento con Boric por inaugurar Fiestas Patrias en La Pampilla y apunta a estar “a la altura de los cargos”

Desbordes desliza descontento con Boric por inaugurar Fiestas Patrias en La Pampilla y apunta a estar “a la altura de los cargos”

Portada del dia

Este septiembre disfruta de los descuentos de la Ruta del Vino, a un precio especial los 3 primeros meses.

Plan digital + LT Beneficios$3.990/mes SUSCRÍBETE

IMPERDIBLES

“Esperaba guardar este secreto hasta morir”: el mensaje que el presunto asesino de Charlie Kirk le envió a su pareja

“Esperaba guardar este secreto hasta morir”: el mensaje que el presunto asesino de Charlie Kirk le envió a su pareja

De Lagos Weber a Juan Sutil: los más comentados pie de cueca de políticos y autoridades

De Lagos Weber a Juan Sutil: los más comentados pie de cueca de políticos y autoridades

Aparece el tercer caso del suicidio de un adolescente “impulsado” por un chatbot de IA

Aparece el tercer caso del suicidio de un adolescente “impulsado” por un chatbot de IA

Tutorial para hacer una foto polaroid de IA con tu artista o celebridad favorita

Tutorial para hacer una foto polaroid de IA con tu artista o celebridad favorita

Servicios

A qué hora cierran los supermercados este miércoles previo a los feriados de Fiestas Patrias

A qué hora cierran los supermercados este miércoles previo a los feriados de Fiestas Patrias

Revisa las rutas y horarios con peaje a luca desde el miércoles por el fin de semana largo

Revisa las rutas y horarios con peaje a luca desde el miércoles por el fin de semana largo

Dónde y a qué hora ver a Liverpool vs. Atlético de Madrid por la Champions League en TV y streaming

Dónde y a qué hora ver a Liverpool vs. Atlético de Madrid por la Champions League en TV y streaming

Jara inicia campaña oficial en compañía de Tohá y otros excandidatos de primaria
Chile

Jara inicia campaña oficial en compañía de Tohá y otros excandidatos de primaria

Diputados aprueban proyecto que modifica la ley de responsabilidad penal adolescente

Prisión preventiva para “El Potito”: Fiscalía asegura que tuvo directa participación en atentado al molino Grollmus

Joyería Joyart: quiebre entre hermanos Fernández se agudiza con querellas por hurto y apropiación indebida
Negocios

Joyería Joyart: quiebre entre hermanos Fernández se agudiza con querellas por hurto y apropiación indebida

Vallejo dice que el gobierno está analizando el fallo de la Corte Suprema por proyecto Dominga

El expresidente del Consejo Fiscal Autónomo, Jorge Rodríguez, se incorpora al “team económico” del CEP

De Lagos Weber a Juan Sutil: los más comentados pie de cueca de políticos y autoridades
Tendencias

De Lagos Weber a Juan Sutil: los más comentados pie de cueca de políticos y autoridades

La última actualización de PlayStation 5 permite nuevas funciones en el control DualSense

“Esperaba guardar este secreto hasta morir”: el mensaje que el presunto asesino de Charlie Kirk le envió a su pareja

Otra millonaria multa: Conmebol le sigue pasando la cuenta a Independiente por la llave contra la U
El Deportivo

Otra millonaria multa: Conmebol le sigue pasando la cuenta a Independiente por la llave contra la U

Detienen a barrista de Independiente involucrado en los incidentes del duelo contra la U que estaba prófugo

Alejandro Tabilo accede al cuadro principal del ATP 250 de Chengdú tras una dramática definición

Con Mon Laferte, Myriam Hernández y más: todo lo que debes saber del Ruidosa Fest 2025
Finde

Con Mon Laferte, Myriam Hernández y más: todo lo que debes saber del Ruidosa Fest 2025

Fiestas Patrias 2025: 7 fondas imperdibles en Santiago

Cómo es Uiara Amazon Resort, el hotel 100% flotante en el corazón del Amazonas en Brasil

Mon Laferte recibe nominación a los Grammy Latinos por Canción del año
Cultura y entretención

Mon Laferte recibe nominación a los Grammy Latinos por Canción del año

Los Infantes y los Ingenuos de la Patria: los batallones afrodescendientes en la Independencia de Chile

De su digno adiós al cine a la muerte de un hijo: los últimos años de Robert Redford

Trump llega a Windsor en una visita de Estado a Reino Unido que combina comercio, tecnología y protocolo real
Mundo

Trump llega a Windsor en una visita de Estado a Reino Unido que combina comercio, tecnología y protocolo real

La IA se abre paso en la política: Albania nombra a “ministra” y Japón a líder de partido generados con esta tecnología

Viuda de Navalny denuncia que el opositor murió envenenado en prisión y acusa directamente a Putin

Hablemos de amor: el trabajo se transformó en mi relación tóxica
Paula

Hablemos de amor: el trabajo se transformó en mi relación tóxica

Sacar la ciencia del laboratorio: la misión de Macarena Rojas Ábalos

El miedo a engordar enferma más que una empanada