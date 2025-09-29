SUSCRÍBETE
El grupo mexicano Alsea buscaría vender Burger King en Argentina, México y Chile

La operación formaría parte de una desinversión a nivel regional de Alsea.

Emiliano CarrizoPor 
Emiliano Carrizo
Benoit Tessier

La mexicana Alsea busca dejar de operar Burger King en Chile, México y Argentina, según informó el medio argentino La Nación. De acuerdo con lo informado, BBVA es el encargado de buscar un comprador y ya habría empezado un sondeo para tener los candidatos.

Un proceso de desinversión que se da en el contexto de que, a finales de 2024, Alesa cerraba la venta de la operación de Burger King en España.

“Esta acción reitera la estrategia de la compañía de simplificar su portafolio de marcas con el objetivo de continuar buscando eficiencias para incrementar la rentabilidad de la empresa”, dijo Alsea en ese momento en un comunicado enviado a la Bolsa Mexicana de Valores (BMV).

Sin embargo, Alesa descartó referirse al tema. “La compañía no emite comentarios sobre rumores o especulaciones de mercado. Toda comunicación oficial se realiza exclusivamente a través de nuestros canales institucionales”, dijo a La Nación.

JUSTIN SULLIVAN

De concretarse la venta, no significaría la salida de Alesa de la región, ya que también es la operadora de Starbucks.

En la memoria del 2024, Alesa reportó que en Chile tenía 266 locales en el rubro de alimentos de comida rápida, tiendas de café y restaurantes. En el territorio nacional operan las marcas de Starbucks Coffee, Burger King, Chili’s Grill & Bar y P.F. Chang’s.

A nivel mundial, Alesa está en 12 países y cuenta con 4.785 locales.

Sobre Burger King, según sus datos oficiales, están en Chile desde 1994 y tienen 77 locales a lo largo del país.

La operación de Alsea también destaca en Chile porque, con lo que respecta a la oferta de bebidas preparadas de café, en las tiendas especializadas y en los locales conveniencia, Starbucks es el rey en Chile, con una participación del 40 al 50% del mercado nacional.

