El impacto del menor consumo de vino a nivel global: sólo dos viñas cierran con ganancias en 2025 y otras cuatro anotan pérdidas

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Sólo dos de las seis viñas que reportan sus resultados a la Comisión para el Mercado Financiero (CMF) cerraron el 2025 en azul. Los ingresos han sido presionados por la baja global en el consumo del vino, lastrando su última línea.

Concha y Toro

La viña Concha y Toro es una de las dos que terminó el ejercicio con ganancias. El mayor productor de vinos de Latinoamérica terminó 2025 con utilidades por $67.220 millones, aunque fue un 13,2% menos que en 2024.

Pese al débil desempeño del último trimestre - que reportó una baja de 4,4%-,las ventas del año pasado se empinaron un 1,7% hasta los $975.332 millones, con un alza del 2,8% en el segmento vino, impulsadas por sus marcas premium y superiores, cuyas ventas en valor aumentaron un 4,3%.

Las marcas premium y superiores ya explican el 57,4% de sus ventas de vino.

Santa Carolina

Al interior de los estados financieros de Watts consolida Viña Santa Carolina. Según el análisis razonado de la compañía controlada por la familia Larraín Cruzat, los ingresos consolidados de 2025 crecieron 3,8% respecto al año anterior, impulsadoa por el segmento alimentos, que aumentó un 6,2%, mientras que el vitivinícola se desplomó 19,7%.

En el detalle, Santa Carolina reportó pérdidas por $715 millones en 2025, un empeoramiento respecto de las ganancias por $106 millones de 2025.

La caída en ingresos se explicó, según su análisis razonado, por “una caída del volumen exportado desde Chile de un 14%, menores ventas de nuestra filial argentina de un 28% y que tras haberse disuelto la filial de Estados Unidos, el primer trimestre del 2025, se dejaron de consolidar las ventas que se realizan en ese país”.

“Los principales impactos de la caída de las exportaciones desde Chile fueron el deslistamiento de uno de nuestros principales productos en Japón, ajustes de inventarios por parte de nuestro importador en Brasil y la contracción del consumo mundial”, agregó.

Además, apuntó que “no se observan señales claras de recuperación de la demanda mundial de vino”.

Los Vascos

En la Viña Los Vascos -controlada en un 57% por Les Domaines Barons de Rothschild (Lafite), mientras que Santa Rita posee un 43%-, los ingresos de actividades ordinarias cayeron un 5,3% a US$17,8 millones.

Con esto, su última línea cerró en rojo: reportó pérdidas por US$473 mil, una mejora respecto de las pérdidas de -US$4,75 millones del 2024.

En su análisis razonado, explicó que al término del ejercicio pasado registró una disminución de sus exportaciones de vino embotellado de un 0,4% en volumen (302.914 cajas de 9 litros) y una baja de 2,7% en valor.

Las ventas a nivel nacional aumentaron un 26,8% en volumen con respecto al ejercicio anterior con 4.800 cajas y US$ 229 mil.

Viñedos Emiliana

Viñedos Emiliana reportó una caída de 3,19% en sus ingresos, a $28.716 millones.

En la propiedad de la compañía participa Rafael Guilisasti con 48,92% y Alfonso Larraín con 12,85%, quienes tienen un pacto de actuación conjunta. En tanto, Cristalerías tiene un 10,07%.

La caída en los ingresos implicó que la empresa registrara pérdidas por $195,7 millones, “reflejando así un menor resultado de un 9,32% respecto al mismo período del año anterior”, dijo en su análisis razonado.

En relación con los precios promedios por caja de 9 litros del embotellado orgánico, a diciembre de 2025 “se presenta una disminución de un 2,14% respecto al período anterior, alcanzando los US$ 36,04/caja. Respecto a las ventas de vino embotellado orgánico, medido en unidades, es posible observar una baja del volumen total acumulado a diciembre de 2025 del 0,37% en comparación al mismo período del 2024, alcanzando así las 727.464 cajas de 9 litros”.

Santa Rita

La viña controlada por el grupo Claro tuvo una caída en ingresos en 2025 de 1,6% hasta los $157.009 millones y pérdidas atribuibles a los propietarios de la controladora por $5.870 millones, un fuerte retroceso respecto de las ganancias por $3.029 millones de 2024.

La empresa explicó que en 2025, el negocio en Chile significó una pérdida de $3.769 millones, mientras que el negocio en Argentina registró un saldo en rojo de $2.102 millones.

Según la compañía, “el mercado local tuvo un peor desempeño que el año anterior” con una caída en la facturación de $3.157 millones, lo que representa una baja de 5,3% respecto del mismo periodo del 2024.

Respecto de las exportaciones desde Chile, indicó que la facturación en pesos chilenos disminuyó en $2.888 millones, o sea, una baja de 4,3% respecto al ejercicio anterior.

“Todo lo anterior se da en un contexto desafiante para la industria, donde el consumo mundial de vino alcanzó en 2024 su nivel más bajo desde 1961, según datos de la OIV, impulsado por cambios en los hábitos de consumo, mayor competencia y mercados menos dinámicos”, dijo la firma en su análisis razonado.

San Pedro Tarapacá

Viña San Pedro, filial de CCU, fue una de las dos empresas que registró un resultado positivo al término del 2025.

En el cuarto trimestre, sus ventas bajaron un 16,8%, “explicado principalmente por una disminución en los volúmenes de venta consolidados en un 9,8%”, dijo.

“Esta disminución se explica por menores volúmenes de venta en todos los mercados, sumado a un menor precio promedio de venta en las exportaciones producto del mix de ventas”, agregó.

Las ganancias para el último cuarto del 2025 cayeron un 53,7% a $2.623 millones.

En el consolidado del año, los ingresos totalizaron $276.488 millones, equivalentes a una baja de 9,9%. En tanto, las ganancias del ejercicio 2025 llegaron a $17.203 millones, una caída interanual del 10,4%.