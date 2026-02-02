SUSCRÍBETE POR $1100
    El millonario rédito fiscal que recibiría el Estado si los precios del oro y la plata se mantienen

    La consultora GEM calcula una recaudación extra del fisco -gracias a los favorables precios del oro y la plata- de US$900 millones.

    Matías VeraPor 
    Matías Vera
    El Fisco podría percibir unos US$900 millones extras durante 2026.

    Si los precios del oro y la plata continúan al ritmo que han lucido durante el inicio del año, el rédito económico para el país no sería menor. Con el precio observado entre el 31 de diciembre de 2025 y el 27 de enero de este año, el fisco podría percibir unos US$900 millones extras durante 2026.

    Así lo calcula GEM Mining Consulting en un estudio, donde estima que se podrían generar US$3.000 millones adicionales por concepto de exportaciones mineras correspondientes al oro y la plata. La empresa especifica que el informe no es un pronóstico, sino una descripción si los precios de ambos metales se mantienen durante el año.

    El arranque de los precios de este año están lejos del inicio de 2025. Hasta el 30 de enero, el precio del oro promedió durante el año pasado US$2.707 la onza. Para el mismo lapso de este año, el metal promedia US$4.753 la onza. Lo que significa un crecimiento de 76%.

    Haciendo el mismo ejercicio con el precio de la plata, durante el mismo lapso del año anterior el metal promediaba US$30,342 la onza. Este año va en US$90,856 la onza, lo que refleja un sólido incremento de 200%.

    El practice leader de Economía de GEM, Patricio Faúndez, analizó el fenómeno: “Los grandes drivers detrás del rally del oro y la plata tienen que ver con especulación financiera, incertidumbre geopolítica traducida en incertidumbre económica y financiera y un dólar cada vez más débil. En este sentido, el rally se explica fundamentalmente por el uso de estos activos como refugio/cobertura ante la desconfianza frente a otros activos financieros. En particular, respecto al oro, lo anterior alienta a inversionistas y Bancos Centrales a apostar por este metal”.

    Aporte en déficit fiscal

    El oro y la plata son principalmente subproductos de la minería del cobre. Entre enero y noviembre de 2025 se elaboraron en Chile 40 toneladas de oro fino, lo que se compara positivamente con las 31 toneladas producidas durante el año previo, según datos de Cochilco. El ejercicio representó un alza de 29% entre los periodos.

    En tanto, la producción de plata ha sido más estrecha. En los primeros once meses del año anterior se produjeron a nivel local 1.190.811 kg de plata fina, un alza de 9% versus el mismo lapso previo.

    Considerando posibles escenarios durante el año, el fisco podría conseguir un monto extra que oscilaría entre los US$530 millones y US$1.230 millones, examina GEM. El incremento de recaudación fiscal se canalizaría mediante impuestos y royalties. “Esto permitiría cubrir entre 10% y 23% del déficit fiscal estimado para 2026”, estima la empresa.

    Si los precios de ambos metales permanecieran, también se verían afectadas favorablemente las compañías mineras, ya que repercutiría en la disminución de costos netos de las operaciones. Las empresas mejorarían su caja y el músculo que tienen para invertir, e incrementarían la capacidad potencial de dividendos para las compañías privadas y estatales.

    “El mensaje de política es claro: si el viento de cola se materializa, conviene usarlo para reforzar credibilidad fiscal y recomponer balances, evitando decisiones permanentes financiadas con ingresos potencialmente transitorios”, concluyó GEM.

    Trabajadores venezolanos representan solo el 2% de la dotación de las 100 mayores empresas de Chile

    Exgerente general de factoring de Alcaíno y Fischer por fraude: “Me vi en la obligación de responder este ataque perverso”

    Imacec de diciembre sorprende y se ubica por sobre las últimas expectativas

    Sebastián Edwards: “Chile y la Argentina, funcionando a toda máquina, harían que esta parte del Cono Sur sea imparable”

    Fin de una era para grupo Luksic: El adiós de Óscar Hasbún de la gerencia general de CSAV

    6 hábitos saludables que ayudan a retrasar el envejecimiento, según un especialista en cerebro de Harvard

    Perplexity remece la guerra de la IA: firma alianza con Microsoft tras demanda de Amazon

    Qué es la “falacia de la llegada” que nos genera sufrimiento innecesario, según un psicólogo

    Por qué los científicos dicen que el mundo está más cerca del “día del juicio final” que nunca

    Confirman fechas de pago del Aporte Familiar Permanente: cómo consultar si corresponde recibir el ex Bono Marzo

    Sube la Pensión Garantizada Universal: este es el nuevo monto de la PGU

    Rating del domingo 1 de febrero en Chile: cómo le fue a CHV, Mega, Canal 13 y TVN

