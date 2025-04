El pequeño peso de Chile para Mercado Libre

Mercado Libre, una compañía que vale en Bolsa unos US$ 100 mil millones, lo que equivale a casi dos tercios el Ipsa chileno, viene en una sucesión de anuncios de inversión en la región. Lo hizo en Brasil, en Argentina, y este mes en Chile. Con la asistencia del Presidente Gabriel Boric, Mercado Libre jugó con las palabras y anunció una “inyección de US$ 550 millones durante el 2025 a la economía chilena”, un monto que, sin precisar cuánto irá a qué cosas, se descomponía en inversión en capital y gastos operativos.

La compañía anunció, además, que sus planes consideraban la incorporación de otros 900 trabajadores, con lo que superará los 3.500 empleados. Los informes anuales de resultados de Mercado Libre describen el crecimiento del gigante tecnológico. En 2020, Mercado Libre tenía 419 empleados en Chile, cifra que dos años más tarde, en 2022, había quintuplicado, hasta 1.941. A diciembre pasado tenía 2.639 empleados en Chile. La empresa detalló que en el país tiene cerca de 1.000 desarrolladores de software.

Pero todo es un asunto de proporciones: la dotación en Chile es solo el 3,1% del personal global de Mercado Libre, que suma 84.207 personas en Latinoamérica. En Brasil tenía 36.548 empleados (43,4% del total), en México, 25.699 (30,5%) y en Argentina, 12.043 (14,3%). Colombia es el cuarto mercado medido por dotación, con 5.286 personas.

Algo similar ocurre en las ventas: Mercado Libre reportó ingresos en 2024 por US$ 20.777 millones, un 37,5% más que el año previo. Y no hay discusión alguna: los tres mayores mercados son Brasil, con el 54,9% de los ingresos; México, con el 22,4%, y Argentina, con el 18,4%. La presencia de Chile no está desagregada en los reportes de Mercado Libre: pero hay un indicio relevante: el ítem otros países representó en 2024 solo el 4,3% de los ingresos de Mercado Libre. Y en ese grupo están considerados siete países: Chile, Colombia, Costa Rica, Ecuador, Perú, Uruguay y Estados Unidos.