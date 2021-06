El precio del cobre se hunde ante expectativas de que China adoptará medidas para frenar las alzas del commodity

La economía chilena se había acostumbrado en los últimos meses a las positivas noticias que entregaba el cobre. Las alzas del precio eran incesantes en medio de las expectativas sobre la recuperación mundial, la demanda china y los bajos inventarios.

El punto más alto de ese rally se registró el 10 de mayo pasado cuando la libra trepó a US$ 4,86 y los expertos debatían si había o no un superciclo.

Sin embargo, desde ese punto, el precio del metal rojo entró en una especie de periodo de estabilización y luego en una espiral bajista en la que acumula una caída de 8%.

Y esa tendencia se confirma hoy ya que los futuros de la materia prima experimentan un potente retroceso de 3,6%, ubicando a la libra en US$ 4,36. En el mercado spot de Londres, este valor no se había visto desde el 23 de abril pasado (US$ 4,32).

Cochilco entregará en elgunos minutos más el precio de cierre.

De acuerdo a la agencia Reuters, operadores y fondos recortaban sus apuestas sobre precios más altos ante el creciente temor de que China, el principal consumidor, actuará en breve para frenar nuevas alzas en los valores del insumo.

“La siguiente etapa del repunte será liderada por el mercado físico alrededor del tercer trimestre, cuando toda la cadena de suministro haya agotado sus existencias”, dijo el analista de Citi Oliver Nugent.

La liquidación comenzó en las operaciones de la madrugada, cuando los operadores chinos regresaron de un fin de semana largo. El declive en los precios del cobre por debajo del promedio móvil de 50 días alrededor de US$ 9.781 aceleró la venta masiva.

Con todo, hay que señalar que el precio promedio del metal rojo en el año se ubica por enicma de la barrera de los US$ 4 por libra, una cifra inédita.

En el marco del Informe de Política Monetaria (IPoM), el Banco Central corrigió al alza su cálculo para el crecimiento del PIB de Chile este año. La entidad dirigida por Mario Marcel corrigió esta y muchas otras variables económicas, entre ellas una muy relevante para el país: el precio del cobre.

Si en marzo la proyección para el precio promedio del año llegaba a US$ 3,95 por libra, en el IPoM de junio ese cálculo subió hasta a US$ 4,25. Se trata de un valor inédito para el principal producto del país.