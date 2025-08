El seminario que reunirá a José Luis Daza y Sebastián Edwards con los candidatos presidenciales

13 Junio 2023 En el Hotel W se realizo el Seminario Latam Markets Against All Odds organizado ppor Moneda Asset Management y que conto con la Participacion de Pablo Echeverria, Chen Zhao, Mary Anastasia O'Grady, Sebastian Edwards, Jose Luis Daza, Jose Antonio Kast y el ex Presidente Sebastian Piñera. Foto: Andres Perez

Andres Perez