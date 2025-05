El sorpresivo golpe de timón en SQM: Gina Ocqueteau reemplaza a Gonzalo Guerrero en la presidencia de la empresa

SQM, la minera no metálica que es hoy el mayor productor mundial de litio, decidió hoy un cambio emblemático en su gobierno corporativo: el reemplazo de la estratégica presidencia de su directorio.

A partir de este martes, el abogado Gonzalo Guerrero Yamamoto dejó la presidencia que comenzó a ocupar hace exactos tres años. Su sorpresiva salida fue comunicada en un hecho esencial enviado a la Comisión para el Mercado Financiero (CMF), tras una reunión de directorio realizada hoy. En su reemplazo fue designada Gina Ocqueteau, quien llegó a la mesa por el grupo Pampa Calichera, controlado por Julio Ponce, en abril de 2022. “El directorio, reunido en sesión ordinaria, eligió a la directora Gina Ocqueteau Tacchini como presidenta del directorio”, dice la comunicación firmada por el gerente general, Ricardo Ramos.

Guerrero, abogado de la Universidad de Chile de 52 años, había debutado en el directorio en 2016, cuando se reordenó el directorio de SQM, golpeado por los casos de financiamiento irregular de la política, que dejó fuera a su histórico presidente y accionista, Julio Ponce Lerou.

Ese 2016, Guerrero entró al directorio, electo por la japonesa Kowa, un grupo que es histórico accionista de SQM y eterno aliado de Julio Ponce. Sin embargo, tras los acuerdos con Corfo de 2018 para el salar de Atacama, Calichera y Kowa debieron deshacer formalmente un pacto de actuación conjunta que les otorgaba el control de facto en SQM. Pero esa cercanía siguió existiendo.

Guerrero asumió en 2022 la presidencia de SQM, siendo el cuarto presidente de SQM que sucedió a los 28 años de Julio Ponce en la antigua Soquimich. Ponce renunció al directorio de SQM en abril de 2015, cuando el caso de financiamiento irregular de la política estaba en su apogeo y arrastró fuera de SQM a otro histórico, el gerente general Patricio Contesse González.

A Julio Ponce lo reemplazó en 2015 el empresario Juan Antonio Guzmán; un año después asumió su hermano menor, Eugenio Ponce Lerou; y desde 2018 el cargo el puesto lo ocupó el expresidente de la CPC, Alberto Salas, cuyo nombre fue convenido con la Corfo como parte de los acuerdos que renovaron los derechos de SQM sobre el litio a cambio de un mayor pago al Fisco y modificaciones a su gobierno corporativo. Aquel derecho de opinión de Corfo expiró en 2022 y los accionistas ya no necesitaron la venia del organismo estatal. Entonces, en abril de 2022, asumió Guerrero Yamamoto, ex fiscal de Integramédica y ex director de empresas como Asfaltos Chilenos, el club deportivo Palestino y Vantrust Capital Asset Management. Guerrero no era desconocido para Ponce: antes, desde 2013 a 2016, había sido director de una de sus sociedades cascadas, Oro Blanco.

Aunque cercano en un inicio a Julio Ponce, Guerrero fue adquiriendo un alto protagonismo público desde SQM y, en paralelo, se fue distanciando del accionista de la minera. Julio Ponce sigue influyendo en la empresa a través de su hermano Eugenio, asesor del gerente general, Ricardo Ramos, cargo que ocupa desde 2019. Este último lideró las negociaciones con Codelco para la alianza en el litio hasta 2060.

Guerrero asumió otras posiciones públicas en estos tres años: postuló con éxito al Consejo General de la Sofofa, entró al directorio de Icare y es consejero de la Sonami y del Consejo Minero, gremio al que SQM se incorporó el año pasado.

Al llegar a SQM y antes de asumir la presidencia, a Guerrero le habían encomendado estrechar vínculos con las comunidades aledañas al salar de Atacama, algo en lo que tuvo éxito. En ese entonces, el abogado asumía que la empresa enfrentaba pasivos derivados de los escándalos del 2015 que debía superar. “Tenemos situaciones en el pasado que han enturbiado nuestra imagen. Estamos en permanente superación de eso. Estamos tranquilos con nuestro pasado”, decía en 2021, antes de asumir la presidencia e imponerse el reto de mejorar la imagen de una empresa golpeada en la opinión pública y que ahora es socia de Codelco.

Un ascenso y un descenso

En reemplazo de Gonzalo Guerrero asume Gina Ocqueteau, una enfermera de profesión que ha ido tomando posiciones en el circuito empresarial: en abril entró al directorio de Enel Chile, donde incluso se la consideró como presidenta del directorio; es asesora de Empresas SB (Salco Brand), de la familia Yarur; y está postulando actualmente a la mesa de la Asociación Chilena de Seguridad.

La mesa de SQM tiene ocho integrantes, pero los estatutos conceden a la presidencia una condición clave: dirimir las votaciones que terminen en empate, lo que entrega de facto a la intangible alianza entre Julio Ponce y Kowa el poder de decisión final en la compañía. Hoy Pampa Calichera elige a tres integrantes (Gina Ocqueteau, Hernán Büchi y Patricio Contesse Fica) y Kowa, a uno (Gonzalo Guerrero). La china Tianqi, dueña del 22% de las acciones de SQM, elige a otros tres (el australiano Ashley Ozols, el socio de Asset Chile Georges De Bourguignon y el abogado chino Xu Tieying). El octavo director lo eligen los minoritarios de la serie B, puesto que hoy detenta el ex Moneda Antonio Gil.

Gonzalo Guerrero cedió la presidencia de SQM a Ocqueteau, con quien tiene buenas relaciones y ha viajado varias veces a visitar las comunidades del salar de Atacama. Guerrero hará dupla con ella porque el renunciado presidente asumió otro cargo en la misma minera: la vicepresidencia de SQM, un muy bien remunerado puesto que mantuvo durante años quien factótum de Julio Ponce, el abogado Patricio Contesse Fica, quien también se fue distanciando del empresario. El año pasado, Contesse abandonó la vicepresidencia que ocupó por años en las cinco sociedades cascadas que participan en la estructura de SQM: Oro Blanco, Norte Grande, Potasios, Nitratos y Pampa Calichera. Ahí están ahora,

Contesse había sido director de SQM entre 2013 y 2015, pero regresó en 2018 para asumir como vicepresidente. Contesse, quien hace una semana entró al directorio de Invercap, la sociedad de inversiones que controla Juan Enrique Rassmuss y participa en CAP, seguirá solo como director de SQM.

Los puestos de presidente y vicepresidente de SQM son los mejor remunerados de la mesa. En 2024, la dieta de ambos cargos fue la misma: $ 1.189 millones, según la última memoria de SQM. En 2023, por esas posiciones Guerrero y Contesse habían obtenido $ 997 millones cada uno.