    El dólar cae más de $10 y pierde los $900 tras proyecciones de Trump sobre el fin de la guerra

    La moneda de Estados Unidos en Chile busca anotar tres jornadas consecutivas a la baja.

    Emiliano CarrizoPor 
    Emiliano Carrizo
    El valor del dólar en Chile el 10 de marzo de 2026. Sam Mircovich

    El dólar abre una nueva jornada marcada por el conflicto en el Medio Oriente, pero ahora a la baja. El mercado confía en los dichos del presidente de Estados Unidos, Donald Trump, quien aseguró que Irán está pronto a caer tras la arremetida bélica de la superpotencia.

    “Estas declaraciones han impulsado un rally en los mercados globales, con alzas en las bolsas internacionales, debilitamiento del dólar y correcciones en el precio del petróleo tras el fuerte aumento registrado durante la semana pasada”, dijo Diego Montalbetti, analista de mercados de Capitaria.

    Así, el dólar caía $9,65 respecto al cierre de este lunes y llegaba a un valor de $899,15 la unidad. De seguir así, la divisa anotaría tres jornadas consecutivas a la baja.

    Sin embargo, el dólar alcanzó a marcar un mínimo de $895,60 y luego moderó su caída.

    Así, desde que comenzó el actual conflicto en el Medio Oriente, el dólar ha subido $27,95.

    El efecto de las palabras de Trump en el mercado fue tal que, durante la jornada de este lunes, el dólar llegó a borrar un avance de más de $10 de inicios de ese día y cerró con retrocesos.

    Ante este contexto, el índice del dólar, que mide el desempeño de la divisa frente a sus pares más importantes del mundo, se mantenía estable en 98,76 puntos. Esto luego de la corrección que comenzó en la tarde del lunes en Chile.

    Por su parte, el peso chileno se fortalecía frente al dólar en medio de un cobre que también comenzó a recuperarse en la última parte de la jornada del lunes. Así, el valor a tres meses del metal en Comex operaba prácticamente sin movimiento en US$ 5,83 la libra.

    “La caída del dólar en Chile responde principalmente a la corrección global del billete verde y a la estabilidad del cobre, tras la fuerte volatilidad de las últimas jornadas asociada al conflicto geopolítico”, resaltó Felipe Sepúlveda, analista jefe de Admirals Latinoamérica. 

    Por su lado, Ignacio Mieres, head of research de XTB Latam, comentó que “de mantenerse esta tendencia en los datos y en el entorno internacional, esperamos que el peso chileno continúe fortaleciéndose frente al dólar, con espacio para acercarse a la zona de los $890″.

