El dólar anota fuerte caída y busca caer de los $900 tras racha al alza

El dólar empieza una semana buscando dejar atrás la tendencia de los últimos días y semanas. El tipo de cambio cae ignorando el conflicto en Medio Oriente, que no muestra señales de su fin.

Así, el dólar caía $11,05 respecto al cierre de este viernes y llegaba a un valor de $908,95 la unidad. De seguir así, la divisa anotaría tres jornadas consecutivas al alza, donde subió $28,50.

Además, el dólar viene de subir $9 en la semana anterior. Con ello, el dólar anotó cinco semanas de avances, donde lo avanzado en dicho período es de $64,30.

Mientras que, desde que Estados Unidos atacó Irán este año y comenzó un nuevo episodio del conflicto en el Medio Oriente, el dólar ha subido $37,60 la unidad.

“Los inversionistas comienzan a centrar su atención en una semana que estará marcada por las decisiones de los bancos centrales”, dijo Ignacio Mieres, Head of Research de XTB Latam. Canadá, Australia, Estados Unidos, Japón y Reino Unido tendrán decisión de tasas esta semana.

Mieres también apunta que el desarrollo del conflicto en la zona no ha escalado, lo que explicaría que los temores del mercado no se hayan renovado. Esto en la tercera semana del conflicto.

“El mercado también continúa evaluando la evolución del conflicto en Medio Oriente, que ya entra en su tercera semana, luego de que Estados Unidos atacara durante el fin de semana objetivos militares en Kharg Island, uno de los principales centros de exportación de petróleo de Irán. A pesar de estas tensiones, los precios del petróleo han mostrado cierta estabilidad, mientras los inversionistas consideran la posibilidad de futuras negociaciones entre Washington y Teherán”, comentó Felipe Sepúlveda, analista jefe de Admirals Latinoamérica.

El peso chileno también se fortalecía en medio de la fortaleza del cobre, uno de los principales soportes de la moneda nacional. Así, el valor a tres meses del cobre subía 2,05% a US$5,77 la libra.

“No obstante, el cobre continúa operando dentro de un rango tras varias semanas de volatilidad, presionado por la fortaleza previa del dólar y por señales de desaceleración en la demanda desde China, especialmente en el sector construcción“, advirtió Sepúlveda de Admirals Latinoamérica.