El dólar se dispara, toca los $900 y borra su caída acumulada en lo que va de 2026

El valor del dólar en Chile el 3 de marzo de 2026

El dólar no detiene su escalada y mantiene el ritmo de la jornada de este lunes, donde subió más de $10. La moneda de Estados Unidos en Chile se impulsa en línea con su avance en el mundo, que está marcado por el aumento de las tensiones por el conflicto bélico en el Medio Oriente.

Así, el dólar subía $17,60 respecto al cierre de este lunes y llegaba a un valor de $899,70 la unidad, su mayor valor desde el 5 de enero de este año ($903,75).

Sin embargo, la divisa tocó los $900 y luego moderó levemente su avance.

De seguir así, la divisa anotaría cuatro jornadas consecutivas al alza y ya borró todo lo que retrocedió durante este año.

El dólar en el mundo se volvía a impulsar en medio de un mercado que proyectaba el plazo de extensión del conflicto entre Estados Unidos e Irán y sus consecuencias.

En concreto, el índice del dólar, que mide la divisa frente a sus pares más importantes del mundo, subía 0,86% a 99,23 puntos, su mayor nivel desde octubre del 2025.

“Refleja una clara preferencia del mercado por el dólar estadounidense como activo de refugio. Esta tendencia también se vio respaldada por los datos publicados ayer en Estados Unidos, especialmente un PMI manufacturero superior a las expectativas y niveles de precios pagados no observados desde 2022, factores que refuerzan las perspectivas de mayores presiones inflacionarias y fortalecen al dólar”, comentó Ignacio Mieres, head of research de XTB Latam.

Respecto a factores particulares contra el peso chileno, aparece el cobre. Uno de los principales soportes de la moneda nacional caía más de un 2%.

En este contexto, esperamos que la volatilidad continúe durante la jornada y a lo largo de la semana, con el tipo de cambio moviéndose en torno a la incertidumbre geopolítica y con la posibilidad de acercarse nuevamente a la zona de los 900 pesos por dólar”, agregó Mieres de XTB Latam.

“Para hoy no se contemplan datos macroeconómicos de alta relevancia, por lo que el mercado seguirá atento a la evolución del conflicto geopolítico y su impacto en los flujos hacia activos refugio”, agregó Thomas Naeter, analista de mercados de Capitaria.