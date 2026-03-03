SUSCRÍBETE
La Tercera
Ciencia y Tecnología
Chile
Negocios
Opinión
Cultura y Entretención
Sociedad
El Deportivo
Mundo
    Ediciones
    Suscripciones
    Redes sociales
    Grupo Copesa
    75 años haciendo periodismo
    Pulso

    El dólar se dispara, toca los $900 y borra su caída acumulada en lo que va de 2026

    La moneda de Estados Unidos en Chile busca anotar cuatro jornadas consecutivas al alza.

    Emiliano CarrizoPor 
    Emiliano Carrizo
    El valor del dólar en Chile el 3 de marzo de 2026 Murad Sezer

    El dólar no detiene su escalada y mantiene el ritmo de la jornada de este lunes, donde subió más de $10. La moneda de Estados Unidos en Chile se impulsa en línea con su avance en el mundo, que está marcado por el aumento de las tensiones por el conflicto bélico en el Medio Oriente.

    Así, el dólar subía $17,60 respecto al cierre de este lunes y llegaba a un valor de $899,70 la unidad, su mayor valor desde el 5 de enero de este año ($903,75).

    Sin embargo, la divisa tocó los $900 y luego moderó levemente su avance.

    De seguir así, la divisa anotaría cuatro jornadas consecutivas al alza y ya borró todo lo que retrocedió durante este año.

    El dólar en el mundo se volvía a impulsar en medio de un mercado que proyectaba el plazo de extensión del conflicto entre Estados Unidos e Irán y sus consecuencias.

    En concreto, el índice del dólar, que mide la divisa frente a sus pares más importantes del mundo, subía 0,86% a 99,23 puntos, su mayor nivel desde octubre del 2025.

    “Refleja una clara preferencia del mercado por el dólar estadounidense como activo de refugio. Esta tendencia también se vio respaldada por los datos publicados ayer en Estados Unidos, especialmente un PMI manufacturero superior a las expectativas y niveles de precios pagados no observados desde 2022, factores que refuerzan las perspectivas de mayores presiones inflacionarias y fortalecen al dólar”, comentó Ignacio Mieres, head of research de XTB Latam.

    Respecto a factores particulares contra el peso chileno, aparece el cobre. Uno de los principales soportes de la moneda nacional caía más de un 2%.

    En este contexto, esperamos que la volatilidad continúe durante la jornada y a lo largo de la semana, con el tipo de cambio moviéndose en torno a la incertidumbre geopolítica y con la posibilidad de acercarse nuevamente a la zona de los 900 pesos por dólar”, agregó Mieres de XTB Latam.

    “Para hoy no se contemplan datos macroeconómicos de alta relevancia, por lo que el mercado seguirá atento a la evolución del conflicto geopolítico y su impacto en los flujos hacia activos refugio”, agregó Thomas Naeter, analista de mercados de Capitaria.

    Más sobre:MonedasDólarCobreIrán

    COMENTARIOS

    Para comentar este artículo debes ser suscriptor.

    Suscríbete

    Lo Último

    Trump sostiene que las autoridades de Irán “quiere hablar”, pero es “demasiado tarde”

    FMI monitorea el conflicto en Medio Oriente y el Banco Central Europeo alerta por presiones en la inflación

    Irán alerta a los países europeos de que habrá “consecuencias” si se suman a la ofensiva de Estados Unidos e Israel

    Presidenta del FA por quiebre entre gobierno entrante y saliente: “El que rompe la relación es José Antonio Kast”

    Tras abrupto término de reunión: Elizalde afirma que Boric llamó a Kast el 18 de febrero y que presidente electo reconoció la comunicación

    Tras abrupto término de cita por cable chino: UDI cierra filas con Kast y acusa a Boric de “falta de rigor”

    Lo más leído

    1.
    Tribunal tributario apoya decisión del SII y obliga a Uber a emitir boletas por servicios de sus conductores

    Tribunal tributario apoya decisión del SII y obliga a Uber a emitir boletas por servicios de sus conductores

    2.
    China autorizó el 29 de enero el inicio de las obras para el cable submarino hacia Chile

    China autorizó el 29 de enero el inicio de las obras para el cable submarino hacia Chile

    3.
    Un conflicto de cota mil: la ofensiva de la familia Hiller contra el megaproyecto inmobiliario de Enaco en Lo Barnechea

    Un conflicto de cota mil: la ofensiva de la familia Hiller contra el megaproyecto inmobiliario de Enaco en Lo Barnechea

    4.
    Ley de 40 horas: Dirección del Trabajo emite dictamen para la rebaja de la jornada laboral a 42 horas

    Ley de 40 horas: Dirección del Trabajo emite dictamen para la rebaja de la jornada laboral a 42 horas

    5.
    Copec oficializa adquisición de Juan Valdez en Chile y buscará duplicar locales

    Copec oficializa adquisición de Juan Valdez en Chile y buscará duplicar locales

    Portada del dia

    Plan Digital + LT Beneficios por 3 meses

    Infórmate mejor y accede a beneficios exclusivos$6.990/mes SUSCRÍBETE

    IMPERDIBLES

    Apple lanza el iPhone 17e en Chile por menos de $700.000

    Apple lanza el iPhone 17e en Chile por menos de $700.000

    2 hábitos “molestos” que indican que una persona es más inteligente, según un psicólogo

    2 hábitos “molestos” que indican que una persona es más inteligente, según un psicólogo

    Cómo funciona la nueva pantalla “antimirones” del Samsung Galaxy S26 Ultra

    Cómo funciona la nueva pantalla “antimirones” del Samsung Galaxy S26 Ultra

    Cómo fue la ola gigante más extrema en la historia del Océano Pacífico que se ha registrado

    Cómo fue la ola gigante más extrema en la historia del Océano Pacífico que se ha registrado

    Servicios

    Rating del lunes 2 de marzo en Chile: cómo le fue a CHV, Mega, Canal 13 y TVN

    Rating del lunes 2 de marzo en Chile: cómo le fue a CHV, Mega, Canal 13 y TVN

    Hasta cuándo hay plazo para pagar el permiso de circulación 2026 y cuáles son los documentos necesarios

    Hasta cuándo hay plazo para pagar el permiso de circulación 2026 y cuáles son los documentos necesarios

    Temblor hoy, martes 3 de marzo en Chile: consulta epicentro y magnitud

    Temblor hoy, martes 3 de marzo en Chile: consulta epicentro y magnitud

    Irán alerta a los países europeos de que habrá “consecuencias” si se suman a la ofensiva de Estados Unidos e Israel
    Chile

    Irán alerta a los países europeos de que habrá “consecuencias” si se suman a la ofensiva de Estados Unidos e Israel

    Rating del lunes 2 de marzo en Chile: cómo le fue a CHV, Mega, Canal 13 y TVN

    Presidenta del FA por quiebre entre gobierno entrante y saliente: “El que rompe la relación es José Antonio Kast”

    FMI monitorea el conflicto en Medio Oriente y el Banco Central Europeo alerta por presiones en la inflación
    Negocios

    FMI monitorea el conflicto en Medio Oriente y el Banco Central Europeo alerta por presiones en la inflación

    El dólar se dispara, toca los $900 y borra su caída acumulada en lo que va de 2026

    Acciones mundiales se hunden por aumento de hostilidades en Medio Oriente y el Ipsa pierde todo lo ganado en el año

    Qué dijo el médico de Donald Trump por la extraña mancha roja del presidente en su cuello
    Tendencias

    Qué dijo el médico de Donald Trump por la extraña mancha roja del presidente en su cuello

    En cuánto tiempo el cuerpo logra estar en forma después de volver a hacer ejercicio, según la ciencia

    La planta medicinal que puede ayudar a combatir el Alzheimer, según un estudio

    Tomás Barrios vence al hijo de Lindsay Davenport y queda a un paso del cuadro principal del Masters 1000 de Indian Wells
    El Deportivo

    Tomás Barrios vence al hijo de Lindsay Davenport y queda a un paso del cuadro principal del Masters 1000 de Indian Wells

    Esteban Paredes exige quitarle la jineta de capitán a Fernando de Paul en Colo Colo

    Cristiano Ronaldo escapa de Arabia Saudita junto a su familia

    Un scooter eléctrico con neumáticos todoterreno y hasta 75 km de autonomía: así es el Xiaomi 6 Ultra
    Tecnología

    Un scooter eléctrico con neumáticos todoterreno y hasta 75 km de autonomía: así es el Xiaomi 6 Ultra

    “Esculpido por el viento”: los detalles del Xiaomi Vision Gran Turismo presentado en MWC 2026

    Cómo es el Leica Leitzphone powered by Xiaomi, el smartphone que promete conquistar a los amantes de la fotografía

    De la guitarra de palo al Parque O’Higgins: las canciones que definen el paso de Gepe y Manuel García por Lollapalooza
    Cultura y entretención

    De la guitarra de palo al Parque O’Higgins: las canciones que definen el paso de Gepe y Manuel García por Lollapalooza

    Big Time Rush en Chile: la nostalgia como show

    Los Actor Awards revuelven la temporada de premios: Pecadores y Michael B. Jordan pisan fuerte

    Trump sostiene que las autoridades de Irán “quiere hablar”, pero es “demasiado tarde”
    Mundo

    Trump sostiene que las autoridades de Irán “quiere hablar”, pero es “demasiado tarde”

    La crisis de Medio Oriente intensifica las diferencias diplomáticas en Europa

    Aumentan a cerca de 800 los muertos en Irán por la ofensiva a gran escala de Estados Unidos e Israel

    Cambio de colegio sin acuerdo: ¿qué dice la ley?
    Paula

    Cambio de colegio sin acuerdo: ¿qué dice la ley?

    Marzo y vuelta a clases: la presión silenciosa por “verse bien”

    Altas temperaturas y salud mental: por qué nos afectan más a nosotras