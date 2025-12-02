Embarque de cerezas “ultra premium” chilenas arriba a China vía avión y bajo sistema “anti-adulteración”

100 mil kilos de cerezas chilenas ultra premium llegaron a China vía avión y bajo un sistema de seguridad desarrollado en Chile por TAR System, “que permite certificar productos originales, evitar la adulteración y fortalecer un comercio seguro y transparente entre Chile y China”, según explicó la firma.

Las cerezas de la marca Ocho Fuegos aterrizaron en el aeropuerto de Chengdu, en un vuelo procedente de Santiago de Chile, con escala en Estados Unidos. Durante su trayectoria, la carga fue operada por Apex, la empresa china de carga aérea más grande del mundo.

En la cita de llegada del cargamento estuvieron el cónsul general de Chile en Chengdu Cristian Davis, la representante de Pro Chile Yu Yang, el importador de las cerezas de Ocho Fuegos en China y representantes de Apex.

Sobre el detalle del cargamento, cada caja de 2,5 kg de cerezas del embarque llevó adherido un chip inteligente TAR System, “que permite a productores, importadores, distribuidores y consumidores verificar en tiempo real que el producto es original y certificado desde su origen, asegurando la máxima calidad en todo el proceso de exportación”.

TAR System es un ecosistema de seguridad que combina un software propio, un chip inteligente NFC adherido al producto (que se destruye si se intenta retirar) y una aplicación móvil para verificar la autenticidad, explicó la firma.

“Esta solución tecnológica, desarrollada por ingenieros chilenos, integra cinco capas de seguridad, entre ellas: tecnología NFC, información encriptada, ID de chip unitario por producto, almacenamiento de datos en la nube, bloqueo por frame y password del productor", añadió.

La firma también explicó que el desarrollo se realizó en colaboración con Nissi Software en India y con Nubor Ingeniería para el hardware. “Actualmente, la tecnología ya se ha comenzado a implementar en vinos, cerezas, salmones y aceites de oliva, y es adaptable y escalable a múltiples categorías y productos”, aseguraron.

Según se informó en su momento, de acuerdo a datos del Comité de Cerezas, los envíos de cerezas previstos para este año alcanzan las 655 mil toneladas, que equivalen a 131 millones de cajas, siendo una cantidad similar a la del año pasado.

El fruto tiene importancia en China, ya que se considera un símbolo portador de buena suerte y prosperidad.